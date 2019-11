Profesor Tomasz Grodzki będzie kandydatem opozycji na marszałka Senatu - ogłosili na porannej konferencji liderzy PO, PSL i Lewicy. Takie ustalenie zapadło wczoraj wieczorem podczas spotkania szefów opozycyjnych partii.

Tomasz Grodzki / Leszek Szymański / PAP

To wyjątkowa postać, osoba z wielką kwalifikacją polityczną, merytoryczną, ale także moralną - podkreślał szef PO Grzegorz Schetyna. Jako pierwszy ujawnił próbę politycznej korupcji, której miał być poddany po wyborach 13 października - dodawał Schetyna.



Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego , że to właśnie Grodzki będzie kandydatem opozycji na marszałka Senatu.



Pan senator Grodzki spełnia warunki jego ponadpolityczności. Marszałek Senatu musi łączyć. Mam nadzieję, że ta nasza deklaracja przełoży się w przyjęcie tego rozwiązania we wtorek 12 listopada - podkreślał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Senatorowie niezależni deklarowali również w rozmowach z nami, że odczytują wolę wyborców i chcą razem z nami tworzyć większość senacką - dodał szef ludowców.





Kim jest Tomasz Grodzki?

Tomasz Grodzki to przede wszystkim - tak jak obecny marszałek Stanisław Karczewski - lekarz chirurg. Był wieloletnim samorządowcem PO w Szczecinie oraz dyrektorem szpitala. Ma 61 lat. Jest żonaty, ma dwie córki.

Jako lekarz był związany z Wydziałem Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej a następnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesorem tej uczelni został w 2007 roku. Specjalizację zawodową II stopnia uzyskał w 1991 z chirurgii klatki piersiowej. Zajmuje się także transplantologią.



Trzykrotnie był wybierany na miejskiego radnego PO w Szczecinie - w latach 2006, 2010 i 2014.

Po raz pierwszy w wyborach do Senatu wystartował w 2015 roku, jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Uzyskał mandat. Głosowało na niego wtedy niespełna 70 tys. wyborców.



W obecnych wyborach zdobył niemal 150 tys. głosów. Zaraz po wyborach, gdy okazało się, że opozycja "odbiła" Senat, ujawnił, że dostał propozycję objęcia resortu zdrowia z rządzie PiS.

Kto na wicemarszałków?

Jeżeli chodzi o wicemarszałków Senatu, to PO zaproponowała Bogdana Borusewicza.

Lewica zaproponowała Gabrielę Morawską-Stanecką - senator z Katowic, której dotyczył odrzucony już protest wyborczy PiS-u .



PSL dopiero we wtorek poinformuje, kogo zaproponuje na wicemarszałka - po poniedziałkowym posiedzeniu klubu parlamentarnego.



Pierwsze posiedzenie Senatu odbędzie się 12 listopada, zostanie na nim wybrany marszałek Senatu X kadencji. Kandydatem PiS na marszałka Senatu jest dotychczas pełniący tę funkcję Stanisław Karczewski.



Dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć 51 mandatów w Senacie (43 mandaty ma KO, 3 - PSL, 2 - SLD). PiS ma 48 mandatów. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).