"Warszawa i Mazowsze to 'bardzo dobrze funkcjonujący system', który Prawo i Sprawiedliwość chce podzielić, bo nie potrafi w inny sposób przekonać do siebie mieszkańców tego regionu" - tak Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, skomentowała propozycję PiS, by podzielić obecne województwo mazowieckie na dwa: Warszawa i okolice oraz mazowieckie.

