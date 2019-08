"Pan marszałek Kuchciński będzie zweryfikowany w czasie procesu wyborczego" – tak szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk odpowiedział w TVP 1 na pytania o wystawienie Marka Kuchcińskiego jako "jedynki" PiS w Krośnie. "Jestem przekonany, że uzyska znakomity wynik" - dodał.

Marek Kuchciński i Jarosław Kaczyński w Stalowej Woli / Darek Delmanowicz / PAP

Dworczyk był pytany w TVP1, czy wystawienie Kuchcińskiego jako "jedynki" PiS w Krośnie na Podkarpaciu jest "wystawieniem go na próbę", ponieważ z badań sondażowych wynika, że dużo osób nie chciałoby widzieć go na "jedynce".



Badania są bardzo ważne i oczywiście jak wszyscy politycy, również my - PiS, zwracamy uwagę na badania i informacje, które mówią o tym, jak opinia społeczna reaguje na poszczególne wydarzenia, czy, jaką sympatią darzy poszczególnych polityków. Ale najlepszym badaniem jest dzień wyborów, kiedy to właśnie wybierający podejmują decyzje na kogo oddadzą głos - tłumaczył Dworczyk.

Jestem przekonany, że zaangażowanie Kuchcińskiego na rzecz regionu jest docenione przez mieszkańców. I mówię to nie tylko dlatego, że ktoś mi tak powiedział, że tak jest, albo, że mam takie poczucie, że powinienem tak powiedzieć, ale wczoraj w Stalowej Woli widziałem jak pan marszałek był witany przez mieszkańców, w jakich relacjach jest ze zwykłymi ludźmi, którzy doceniają (jego) działania na rzecz rozbudowy infrastruktury, na rzecz inwestycji, które na Podkarpaciu były realizowane właśnie m.in dzięki zabiegom pana marszałka - relacjonował Dworczyk.



Marek Kuchciński odszedł ze stanowiska marszałka Sejmu po tym, jak ujawniono, że latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Nowym marszałkiem została była szefowa MSWiA Elżbieta Witek.