Prezydent Ukrainy bez wahania wskazał kierunek, w którym powinny odejść rosyjskie wojska. Odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego na pytanie zadane na konferencji prasowej z Olafem Scholzem wywołała śmiech na sali. Samo spotkanie z kanclerzem Niemiec było jednak istotne i przyniosło Ukrainie kilka konkretów.

Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

W czasie konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Kijowie Zełenskiego zapytano o ustępstwa, na jakie powinna pójść Rosja w trakcie ewentualnych negocjacji pokojowych. Ukraiński prezydent odparł:

Gdzie Rosja powinna pójść? Szczerze mówiąc najlepiej w trzy litery.

Wołodymyr Zełenski nawiązał w ten sposób do zwrotu, który stał się słynny na początku pełnoskalowej inwazji, gdy Rosjanie zajęli Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Załoga rosyjskiego krążownika Moskwa usłyszała wówczas od ukraińskich pograniczników strzegących wyspy, w jakim kierunku powinna się udać. "Rosyjski okręcie wojenny, idź w c..j" - brzmi polska wersja tego zwrotu, którego kluczowa część posiada zapis czteroliterowy, a nie jak w języku ukraińskim - trzyliterowy.

Słowa Zełenskiego wywołały śmiech na sali, ale prezydent dodał już poważnym tonem: Najlepiej, aby Rosjanie zrozumieli, że to oni nas mordują, a my się bronimy. Nasze plany się nie zmieniły. Chcemy być silniejsi w tym roku, by wojna zakończyła się w 2025 roku. Przepraszam za swój niedyplomatyczny język - przekazał prezydent.

Scholz odwiedził Kijów. Dobre wiadomości dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Olaf Scholz omówili dodatkowe wzmocnienie ukraińskiego nieba podczas poniedziałkowego spotkania w Kijowie. Szósty system obrony powietrznej IRIS-T oraz wyrzutnie Patriot zostaną dostarczone do Ukrainy w grudniu - przekazał niemiecki kanclerz.

Prezydent podziękował Niemcom za zapowiedziany pakiet pomocy obronnej o wartości 650 milionów euro, który według Zełenskiego ma nie tylko swoją wielkość, ale także jasny termin realizacji. Grudzień tego roku - gdyby wszyscy nasi partnerzy wykazali się takim niezłomnością w dostawach - stwierdził.

Kanclerz Niemiec podkreślił również, że Niemcy niezmiennie wspierają Ukrainę i nie osłabią swojej pomocy. Dodał, że ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej przez Rosję jest "nie do przyjęcia", dlatego Niemcy zapewniły Ukrainie pilne wsparcie zimowe. Potwierdził również, że Ukraina pozostanie na drodze do przystąpienia do UE.

Według prezydenta dla Ukrainy fundamentalne znaczenie ma to, że Niemcy, jako lider wsparcia (szczególnie finansowego), nie zmniejszą go w 2025 roku, "a to będzie właściwy sygnał dla wszystkich naszych pozostałych partnerów".