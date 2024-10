Trudne relacje Watykanu i Kijowa

Franciszek wielokrotnie potępił pełnoskalową inwazję Rosji, ale równocześnie wzywał Ukrainę, by "nie czuła wstydu przed negocjacjami". Ten komunikat zinterpretowano jako wezwanie do poddania się, co oczywiście wywołało niezadowolenie w Kijowie.

Dla wielu zaskoczeniem była też nominacja Mykoły Byczoka na członka Kolegium Kardynalskiego. W Kijowie spodziewano się, że nominację otrzyma zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, Światosław Szewczuk.

Audiencja Zełenskiego w Watykanie następuje po wizytach prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, gdzie spotykał się z przywódcami, by przedstawić im tzw. plan zwycięstwa.

Ukraiński przywódca ma udać się teraz do Niemiec, gdzie spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem.

To było trzecie spotkanie papieża z prezydentem Zełenskim od czasu rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.