Okrucieństwo, z jakim wojska rosyjskie ostrzeliwują i bombardują Donbas, świadczy o tym, że celem Rosji jest przekształcenie tego terytorium w obszar całkowicie bezludny - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym w piątek wieczorem w serwisie Facebook.

Na kierunku charkowskim jest ciężka sytuacja. Ale nasi wojskowi odnoszą ważne taktyczne sukcesy. W Donbasie okupanci robią wszystko, by zniszczyć jakiekolwiek życie na tym terytorium. Okrutne bombardowania i uderzenia w infrastrukturę i dzielnice mieszkalne świadczą o tym, że Rosja chce stworzyć tam terytorium bezludne. Dlatego obrona naszej ziemi, walka o naszych ludzi to dosłownie walka o życie - oświadczył Zełenski.

Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym, prezydentowi (Joe) Bidenowi i Kongresowi (USA) za program analogiczny do słynnego Lend-Lease, który bardzo pomógł w walce z nazistami. Jestem pewien, że teraz Lend-Lease pomoże Ukrainie i całemu wolnemu światu pokonać ideologicznych następców nazistów, którzy rozpętali wojnę przeciwko nam. Lend-Lease i inne programy wsparcia Ukrainy to konkretny dowód na to, że wolność wciąż potrafi bronić się przed tyranią - dodał prezydent Ukrainy.