W wyniku hakerskiego ataku w telewizji Ukraina-24 wyemitowano na pasku informację o tym, jakoby Wołodymyr Zełenski ogłosił kapitulację. "​Złożyć broń mogą tylko Rosjanie" - zdecydowanie odpowiedział dziś ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski w nagraniu / Facebook

Szef państwa podkreślił, że była to "dziecinna prowokacja", do której doszło po ataku hakerskim na telewizję Ukraina 24.

My jesteśmy w domu. Bronimy swoich dzieci, swoich rodzin. Żadnej broni nie zamierzamy składać aż do naszego zwycięstwa - oświadczył Zełenski w krótkim nagraniu opublikowanym w środę.

Jak pisze portal Hromadske, w telewizji Ukraina-24 wyemitowano na pasku informację o tym, jakoby Zełenski ogłosił kapitulację i apeluje do ukraińskich żołnierzy, by złożyli broń. Telewizja potwierdziła, że doszło do ataku hakerskiego.

Wcześniej ukraińskie służby specjalne ostrzegały, że strona rosyjska może sięgać po podobne prowokacje.

Zełenski wezwał partnerów do odwiedzenia Kijowa

Zełenski wezwał w nocy z wtorku na środę państwa partnerskie Ukrainy do odwiedzenia Kijowa . "Każdy kto jest z nami, otrzyma wdzięczność" - mówił w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zapraszam wszystkich przyjaciół Ukrainy do odwiedzenia Kijowa. To może być niebezpieczne, ponieważ nasze niebo nie zostało jeszcze zamknięte przed rosyjskimi pociskami i samolotami. Nie zapadła jeszcze decyzja o wzmocnieniu naszego powietrznego arsenału. Nie dostaliśmy samolotów. Za to oczy wszystkich ludzi na świecie zwrócone są teraz na naszą stolicę, na Ukraińców. Więc każdy, kto jest z nami, otrzyma wdzięczność. Nie tylko naszą, ale i innych narodów - oświadczył.