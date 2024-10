Innym gościem tegorocznej sesji Rady Nordyckiej jest liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichonauska.

Sesja Rady Nordyckiej, będącej forum współpracy państw państw północnej Europy, potrwa do czwartku. Oprócz kwestii wojny w Ukrainie politycy mają też rozmawiać m.in. o sprawach związanych z walką ze zorganizowaną przestępczością oraz ociepleniem klimatu.

W Reykjaviku z powodów bezpieczeństwa zamknięto centrum miasta.



Szef gabinetu Zełenskiego o zaangażowaniu Korei Płn. w wojnę: Sankcje nie wystarczą

Również w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział, że sankcje sojuszników nie wystarczą jako odpowiedź na zaangażowanie Korei Płn. w wojnę.

Ukraina potrzebuje broni i jasnego planu, by zapobiec dalszemu zaangażowaniu Pjongjangu w wojnę, która toczy się w Europie - dodał.

Tak, wojska KRLD są już w obwodzie kurskim. Wszystko jest tak, jak powiedzieliśmy, co potwierdziła Korea Południowa. Teraz widzą to nasi sojusznicy, widzi to NATO - przekazał szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego.