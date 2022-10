Ukraina wprowadza ograniczenia w dostawach energii w Kijowie oraz w kolejnych czterech centralnych obwodach. Ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiej agresji znaleziono w ciągu minionej doby na wyzwolonych terenach w północnej części obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy. Rząd w Kijowie prosi Ukraińców o ograniczenie zużycia prądu. Rosjanie zniszczyli 30 proc. ukraińskich elektrowni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Moskwa i Teheran porozumiały się w sprawie przyjazdu na terytorium Rosji irańskich doradców i instruktorów zajmujących się dronami bojowymi. Najważniejsze informacje z 240. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z piątku 21.10.2022 roku.

Elektrownia w Charkowie uszkodzona podczas rosyjskiego ostrzału

16:37

W zeszłym tygodniu 10 Irańczyków, którzy szkolili rosyjskich żołnierzy w zakresie używania dronów, zginęło w ukraińskich ostrzałach - poinformował przedstawiciel władz Ukrainy, na którego powołał się w piątek serwis izraelskiego dziennika "Jerusalem Post".

16:18

Ataki na infrastrukturę ukraińską przygotowywali energetycy rosyjscy; były one największym atakiem na infrastrukturę od czasu II wojny światowej - ocenił Ołeksandr Charczenko, dyrektor ukraińskiego Ośrodka Badań nad Energetyką.

"Ataki Rosji na ukraiński system energetyczny to, akt terroru zaplanowany przez energetyków rosyjskich, który ma na celu zniszczenie naszego systemu, spowodowanie całkowitego wyłączenia elektryczności w naszym kraju" - powiedział Charczenko. Ekspert, cytowany przez portal Suspilne, wypowiadał się na briefingu w Kijowie.

15:50

Gospodarka Rosji ucierpi z powodu częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina, mimo iż jak dotąd okazała się odporna na sankcje; brak rąk do pracy spowoduje prawdopodobnie spadek aktywności gospodarczej - przekazuje portal Business Insider.

Mobilizacja, ogłoszona przy rekordowo niskim już bezrobociu, sprawiła, że z Rosji uciekło ponad 300 tys. mężczyzn. Wprawdzie rosyjskie władze nie podają informacji o tym exodusie, ale można to obliczyć na podstawie danych z sąsiednich krajów - podaje portal.

Trudności ze znalezieniem pracowników oraz spadek zaufania konsumentów i przedsiębiorców może poważnie zaszkodzić rosyjskiej gospodarce, jak przyznał bank centralny Rosji - relacjonuje Business Insider.

14:50

Rosyjskie wojska zaminowały większość terenu kachowskiej elektrowni wodnej już w kwietniu, natomiast w tym tygodniu podłożono ładunki wybuchowe tylko pod śluzy i podpory tego obiektu - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Na zaporze (elektrowni) ustawiono (również) dwa wojskowe KAMAZ-y bez kierowców. Oba pojazdy są całkowicie załadowane skrzyniami z materiałami wybuchowymi" - czytamy w komunikacie.

Według wywiadu ewentualne wysadzenie elektrowni mogłoby doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. "Skala katastrofy ekologicznej sięgnęłaby daleko poza granice Ukrainy. (Skutki kataklizmu) byłyby odczuwalne w całym regionie Morza Czarnego" - oceniła ukraińska służba.

Rosjanie na zaporze na zdjęciu z maja tego roku

14:42

Siły zbrojne Ukrainy opublikowały apel do Białorusinów, by nie dołączali do wojny przeciwko Ukrainie i nie dzielili razem z Rosją odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. "Mury Kremla nie są wieczne", a zbrodniarze staną przed sądem - oświadczyła armia.

14:16

Rosyjskie władze są zdesperowane i zwracają się do krajów w rodzaju Iranu i Korei Północnej, poszukując tam możliwości nabywania broni na wojnę z Ukrainą - ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Rosja kupuje od Korei Północnej miliony pocisków artyleryjskich i rakiety krótkiego zasięgu, co świadczy o skuteczności sankcji gospodarczych nałożonych na Kreml. Restrykcje poważnie ograniczyły możliwości Moskwy w zakresie importu - poinformował na początku września dziennik "New York Times" za raportem amerykańskiego wywiadu.

13:02

Niemiecki system obrony przeciwlotniczej IRIS-T przeszedł już chrzest bojowy na Ukrainie i okazał się nadzwyczajnie skuteczną bronią; ten sprzęt ma tylko jedną wadę - posiadamy go zbyt mało - powiadomił w piątek rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.



"W najbliższych miesiącach otrzymamy jeszcze kilka takich wyrzutni. (...) Pojedynczy system jest wyposażony w osiem kontenerów startowych. Nawet jedna wyrzutnia z ośmioma pociskami to już dosyć potężna broń, zdolna do niszczenia celów powietrznych - rakiet i dronów, które ostatnio na nas lecą (z Rosji i Białorusi - PAP)" - oznajmił Ihnat, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.



12:59

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział, że najbliższe 2 miesiące będą dla Ukrainy trudne, ale trzeba je przeczekać. Daniłow sugeruje, że w tym czasie w Federacji Rosyjskiej mogą wybuchnąć zamieszki przeciwko władzom.

12:52

Pojawiły się informacje o ponownym ostrzelaniu przez Ukraińców mostu antonowskiego na Dnieprze - to okolice Chersonia, a także biegnącej obok przeprawy pontonowej. Miało do tego dojść wczoraj wieczorem. To ważna rosyjska droga przerzutu sprzętu i ludzi.

12:47

Ukraina wprowadza ograniczenia w dostawach energii w Kijowie oraz w kolejnych czterech centralnych obwodach. Poinformował o tym dzisiaj tamtejszy operator, Ukrenergo. To skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Dla mieszkańców oznacza to po pierwsze - możliwe przerwy w dostawach energii, po drugie - konieczność oszczędzania prądu, który jest teraz na wagę złota. Dziś ograniczenia wprowadzono w obwodach kijowskim, czerkaskim, żytomierskim i czernichowskim, wczoraj to samo zrobiono m.in na północy kraju. Jak pisze Ukrenergo w komunikacie - to pomoże obniżyć napięcie w sieci i naprawić szkody, wyrządzone podczas ataków terrorystycznych.

12:21

W rezultacie wybuchu wojny w Ukrainie rośnie znaczenie państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski - ocenił w piątek zastępca sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Mircea Geoana. Strategiczny środek ciężkości Europy przesuwa się na wschód - podkreślił.

Jak powiedział w piątek Geoana podczas konferencji “NATO a wojna na Ukrainie" w rumuńskim mieście Jassy, po zakończeniu działań zbrojnych na Ukrainie umocni się pozycja krajów wschodniej części NATO “w obszarze politycznym, gospodarczym oraz technologicznym".

12:15

W okupowanym przez rosyjskie wojska Enerhodarze na południu Ukrainy, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, sporządzane są listy pracowników tego obiektu przeznaczonych do mobilizacji do armii wroga - ostrzegł rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Jak wyjaśniono, powołanie do wojska grozi pracownikom, którzy zawarli kontrakty z państwowym rosyjskim koncernem Rosatom. Właśnie te osoby mają trafiać na listy przygotowane przez administrację najeźdźców.

11:54

Irański producent próbował ukryć ślady wskazujące na pochodzenie dronów, ale zdradziły go napisy po angielsku z błędami gramatycznymi. Dodatkowo na jednym elemencie znaleźliśmy odręczny napis po persku - powiadomił w piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR), które przeanalizował budowę zestrzelonego irańskiego drona używanego przez rosyjskie wojska.

Specjaliści HUR sprawdzili podzespoły bezzałogowca Mohadżer-6 (Mohajer-6), rozebrali maszynę "dosłownie do ostatniej śrubki"; taka analiza pozwoli Ukraińcom poznać słabe strony wroga i dzięki temu prowadzić z nim bardziej skuteczną walkę - czytamy w komunikacie wywiadu. Wypowiedź przedstawiciela HUR na temat irańskich dronów wyemitowano też na antenie telewizji "1+1".

11:42

Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły strajk na moście Antoniwskim w Chersoniu - poinformowała sekretarz prasowy Południowych Sił Zbrojnych Natalia Humenyuk. Jednocześnie zapewnia, że cywile nie są zagrożeni, ponieważ strajk odbywał się w czasie godziny policyjnej. Humenyuk zauważyła, że w wyniku ostrzału może zostać ranny rosyjski personel wojskowy, który przebrał się za cywilów.

10:59

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. "Aby ratować i zapewnić sobie bezpieczeństwo, Irańczycy przebywający na Ukrainie powinni opuścić ten kraj" - czytamy w oświadczeniu.

10:10

Zestrzelenie pocisku.

09:51

SBU zatrzymała kolaboranta, który pomógł okupantom uciec przez lasy przed kontrofensywą Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie donieckim.

09:44

Budynki mieszkalne i infrastruktura Zaporoża zostały zniszczone w rosyjskim ostrzale, informuje sekretarz rady miejskiej Kurtew.

09:13

W Jabłonnie odbędzie się spotkanie byłych rosyjskich parlamentarzystów, którzy chcą przejąć władzę po upadku Putina - pisze "Rzeczpospolita".

09:10

08:53

Zniszczenia w Bachmucie

08:44

Zapowiedź utworzenia wspólnego rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojsk jest raczej próbą skłonienia Ukrainy do skierowania wojsk na północną granicę, bo Rosja nie jest w stanie rozmieścić na Białorusi deklarowanych sił - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wojsko białoruskie najprawdopodobniej utrzymuje minimalną zdolność do podejmowania złożonych operacji. Zapowiedź jest prawdopodobnie próbą zademonstrowania solidarności rosyjsko-białoruskiej i skłonienia Ukrainy do skierowania sił do ochrony północnej granicy" - oceniono.



08:35

Według Kyryłenki od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, zginęło już 1070 mieszkańców obwodu donieckiego, a 2441 doznało obrażeń. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych i okupowanych przez agresora Mariupolu i Wołnowasze.

08:25

Ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiej agresji znaleziono w ciągu minionej doby na wyzwolonych terenach w północnej części obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy - poinformował szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko. Oprócz tego dwie osoby zginęły w wyniku ostrzałów wroga.



Szczątki siedmiu osób odkryto w miejscowości Nowoseliwka, a dwóch w Łymanie. Cywile zabici w wyniku ostrzału byli mieszkańcami Bachmutu. Ponadto jedna osoba została ranna - powiadomił gubernator.

08:12

Eksplozje w czasie rosyjskiego ostrzału Charkowa.

07:41

W Skadowsku w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy rosyjscy okupanci uprowadzili, a następnie powiesili kobietę za publiczne wypowiedzenie frazy "Skadowsk to Ukraina" - poinformowała w czwartek organizacja pozarządowa Medialna Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka (MIPL).

7 października 56-letnia Tetiana Mudrienko i jej o cztery lata starszy mąż Anatolij Oriechow zostali porwani ze swojego domu przez ukraińskich policjantów współpracujących z samozwańczą rosyjską administracją Skadowska. Tydzień później nieznana osoba wysłała siostrze-bliźniaczce Mudrienko, Natalii Czornej, zdjęcie ciała Tetiany w kostnicy. Do fotografii dołączono raport lekarza medycyny sądowej, który stwierdził zgon w wyniku uduszenia - powiadomili ukraińscy obrońcy praw człowieka.

07:20

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczył dwa składy amunicji armii rosyjskiej w regionie berysławskim obwodu chersońskiego, informuje Sztab Generalny AFU.

07:03

Alarm przeciwlotniczy w obwodzie czerkaskim. Mieszkańcy powinni skierować się do najbliższych schronów.

06:22

Potrzeby humanitarne w Ukrainie nie maleją, szczególnie na wschodzie kraju, w rejonie najbardziej intensywnych walk. Dziś żadne miasto w Ukrainie nie jest bezpieczne - powiedział w rozmowie z PAP szef misji Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) w Ukrainie Jimmy Tuhaise.

"Wszyscy są zestresowani i przygnębieni. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się kobiety i dzieci. Dlatego bardzo ważna jest pomoc psychologiczna, ale też żywność i leki. Wielu osobom kończą się oszczędności, a zbliża się zima" - powiedział.

06:03

Nagranie wideo Straży Granicznej Ukrainy przedstawiające zniszczony rosyjski czołg T-80BVM i pojazd dowódczo-sztabowy R-149BMR Kushetka-B w obwodzie donieckim.

05:40

Władze państwowej mołdawskiej spółki Energocom przekazały równowartość 79 mln euro kredytu spółce Moldovagaz, odpowiedzialnej za dystrybucję gazu ziemnego na spłatę zobowiązań za dostarczony w październiku surowiec od rosyjskiego koncernu Gazprom.



Jak poinformowała w czwartek kiszyniowska agencja prasowa IPN, kredyt został przekazany za zgodą władz Mołdawii za pośrednictwem powiązanej z państwem energetycznej firmy Energocom.



Uzasadniając decyzję o wsparciu dla spółki Moldovagaz premier Mołdawii Natalia Gavrilita wyjaśniła, że kredyt jest działaniem na rzecz “unikania scenariusza odłączenia kraju przez Gazprom od dostaw surowca".

05:21

Rosja przygotowuje katastrofę w kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze, zaminowując zaporę i transformatory - oświadczył w czwartek Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy.

Podolak przedstawił na Twitterze "prawdziwy plan Surowikina", czyli dowódcy rosyjskich wojsk okupacyjnych, w sprawie kachowskiej elektrowni. Po pierwsze - według Podolaka - plan obejmuje zaminowanie zapory i transformatorów. Drugi punkt, to przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie do Rosji +nielojalnych mieszkańców+. Trzeci punkt, to zatopienie terytorium, by +powstrzymać ukraińską kontrofensywę i zablokować swój odwrót+ - napisał.



05:08

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał przywódcom 27 państw UE na szczycie w Brukseli, że jedna trzecia infrastruktury energetycznej Ukrainy została zniszczona przez bomby i drony - przekazało źródło w UE.

Z informacji PAP wynika, że apelował o działania ze strony UE z uwagi na eskalację agresji ze strony Rosji. Wskazał, że Ukraina mierzy się z problemami z elektrycznością i ogrzewaniem oraz że potrzebne są dostawy z UE kolejnych systemów obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej. Zaznaczył, że system energetyczny Ukrainy jest obiektem ciągłych ataków.

Zełenski miał też zaapelować o kolejne sankcje wobec Rosji, jak również wobec Iranu. Zwrócił uwagę, że terytorium Białorusi jest wykorzystywane do wystrzeliwania rakiet na cele w Ukrainie, a to wymaga wprowadzenia sankcji na Mińsk.

05:01

Prezydent USA Joe Biden skrytykował w czwartek Partię Republikańską, oskarżając ją o chęć, w przypadku zwycięstwa w listopadowych wyborach do Kongresu, potencjalnego zmniejszenia amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.