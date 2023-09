08:52

Dane, które przekazujemy w Brukseli, uzasadniają postulat przedłużenia obwiązywania ograniczeń dla importu produktów rolnych z Ukrainy po 15 września - poinformował PAP ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Dodał, że w tej chwili jest większe uzasadnienie dla utrzymania tych ograniczeń, niż w kwietniu. Mówię tu o obiektywnych kryteriach, czyli stanie zapełnienia magazynów, cenach i zbiorach, które są na rekordowym poziomie - oświadczył dyplomata.

08:45

Brytyjski resort spraw wewnętrznych poinformował, że Grupa Wagnera ma zostać uznana przez tamtejszy rząd jako organizacja terrorystyczna.



Resort przekazał w komunikacie, że projekt rozporządzenia, który ma zostać przedstawiony parlamentowi, pozwoli zakwalifikować majątek najemników Grupy Wagnera jako własność terrorystów, dzięki czemu będzie można go przejąć.

08:37

14 osób próbowało we wtorek nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską - poinformowała na X (dawniej Twitter) straż graniczna. Byli to migranci między innymi z Indii, Nepalu, Sudanu, Mali oraz z Konga. Trzy z tych osób na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś.

08:30

We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 26,2 tys. osób, a 24,2 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna.

Od 24 lutego 2022 r., czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 15 mln 298 tys. wjazdów do Polski i 13 mln 577 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:23

Na odcinku kupiańskim we wschodniej Ukrainie rosyjskie dowództwo kończy przygotowania oddziałów szturmowych, codziennie ostrzeliwane są pozycje ukraińskie z artylerii i moździerzy. Na kierunku łymanskim trwa rotacja wojsk - tamtejsze oddziały są zastępowane przez siły 25. Armii, sformowane i przerzucone z terytorium Rosji" - poinformował dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski.

Jak dodał, zacięte walki trwają w rejonie Bachmutu, gdzie Rosjanie starają się utrzymać pozycje, lecz są "krok po kroku" wypierane przez siły ukraińskie.

08:15

Wojna w Ukrainie zmusiła rząd Polski do bezprecedensowych inwestycji w cyberbezpieczeństwo - powiedział PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, komentując wpływ wojny przeciwko Ukrainie na stosunek Warszawy do tej dziedziny bezpieczeństwa narodowego.

Nigdy wcześniej polski rząd nie inwestował tyle w cyberbezpieczeństwo, ile inwestuje obecnie. Robimy to na bardzo wielu płaszczyznach - dodał.

08:08

Na Kamczatce od 1 września wstrzymano eksploatację czeskiego samolotu L-410 z powodu braku części zamiennych - pisze rosyjski portal RBC. Dalekowschodnie linie lotnicze Aurora ogłosiły, że zastąpią L-410 innymi typami samolotów z floty.

07:47

Jewgienij Balicki, szef kolaboracyjnych władz obwodu zaporoskiego, przekazał, że siły rosyjskie opuściły miejscowość Robotyne w obwodzie zaporoskim tydzień po tym, jak Ukraińcy ogłosili jej wyzwolenie.

07:24

"Sytuacja na froncie wschodnim pozostaje trudna" - poinformował na Telegramie ukraiński generał Ołeksandr Syrski.

"Głównym zadaniem ukraińskich wojsk jest niedopuszczenie do utraty naszych pozycji w rejonie miast Kupiańsk (obwód charkowski) i Łyman (obwód doniecki), a także pomyślne posunięcie się naprzód i dotarcie do wyznaczonych linii na kierunku bachmuckim" - przekazał dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych.

07:09

Minionej nocy doszło do kolejnego rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów - powiadomiły ukraińskie siły powietrzne. Celem ataku był obwód odeski i Kijów. Na południu kraju jedna osoba zginęła, są zniszczenia.

"W sumie zaobserwowano 33 cele powietrzne, w tym siedem rakiet typu Ch-101/Ch-555/Ch-55, które zostały odpalone z bombowców strategicznych Tu-95MS z okolic bazy lotniczej Engels oraz jedną rakietę balistyczną Iskander" - powiadomiono w komunikacie sił powietrznych. Oprócz tego Rosjanie zastosowali 25 dronów uderzeniowych Shahed 136/131.

"Zestrzelono 23 cele powietrzne: siedem rakiet manewrujących, jedną balistyczną rakietę Iskander, 15 dronów typu Shahed" - podano w komunikacie.

Telegram

Szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper powiadomił, że w wyniku ataku zginął jeden cywil, a w kilku miejscowościach doszło do zniszczeń i pożarów. Zniszczone zostały elewatory zbożowe, budynki przedsiębiorstw rolniczych i inna infrastruktura. Był to już kolejny zmasowany atak rosyjski na infrastrukturę w obwodzie odeskim, gdzie znajdują się porty ukraińskie.

Nad Kijowem zestrzelono rakiety manewrujące i jedną rakietę balistyczną. "Na chwilę obecną nie ma ofiar i rannych" - powiadomił na Telegramie Serhij Popko, szef miejskiej administracji wojskowej.

07:00

Polskie władze działają pod presją wyborów; wcześniej szły Ukrainie na rękę w kwestii zboża, teraz się nie zgadzają - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i RMF24 Bronisław Komorowski, odnosząc się do zapowiedzi blokady ukraińskiego zboża po 15 września. Były prezydent stwierdził, że "Polska z powodu naszych władz jest w sytuacji niezręcznej". Mówi tylko językiem interesu - dodał.

06:51

Wpuszczenie importu ukraińskiego zboża na rynek UE było jednostronnym i odwoływalnym przywilejem przyznanym Kijowowi, który należy traktować jako gest dobrej woli - mówi w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski, komentując ukraińskie groźby podjęcia działań prawnych skierowanych przeciwko Unii Europejskiej, jeśli ta podtrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża do UE po 15 września.

06:31

Stany Zjednoczone powiadomiły Rosję o zamiarze przeprowadzenia testu nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III. Próba ma się odbyć w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego - poinformował Pentagon.

06:17

Jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku dronów na portowe miasto Izmaił na południu Ukrainy - poinformował na Telegramie gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

Podczas trwającego prawie trzy godziny ataku zniszczono kilka obiektów infrastruktury rolniczej i portowej; doszło do kilku pożarów.

06:08

Rosyjski resort obrony poinformował o zestrzeleniu nad obwodem briańskim ukraińskiego drona. Gubernator Aleksandr Bogomaz przekazał na Telegramie, że nikomu nic się nie stało.

06:00

"Komisja Europejska zaczęła procedować pomysł polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego" - przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą unijny dyplomata. Chodzi o propozycję działań po wygaśnięciu za 9 dni unijnego embarga na zboże z Ukrainy.

05:47

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej przedłużyło do 1 grudnia możliwość pracy zdalnej dla pracowników biurowych w Moskwie. To pokłosie niedawnych ataków dronów na stolicę Rosji.

05:33

Prezydent Armenii Wahagn Chaczaturian podjął decyzję o odwołaniu Wiktora Bijagowa ze stanowiska stałego przedstawiciela przy Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Decyzja została podjęta na wniosek premiera Nikola Paszyniana.

05:20

Rada Najwyższa Ukrainy, jednoizbowy ukraiński parlament, ma dziś zatwierdzić kandydaturę Rustema Umerowa na stanowisko ministra obrony. Zastąpi on odwołanego Ołeksija Reznikowa.

05:17

Siły rosyjskie przeprowadziły nad ranem atak powietrzny na Kijów. W stolicy Ukrainy działały systemy obrony powietrznej - poinformowała agencja Reutera.

Wcześniej w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

05:13

Rosyjska śpiewaczka Anna Netrebko złożyła poprawkę do pozwu, wytoczonego przeciwko Metropolitan Opera i jej dyrektorowi generalnemu Peterowi Gelbowi, za rozwiązanie z nią umowy o ustalonych występach. Śpiewaczka odżegnuje się od powiązań z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Netrebko odpiera wielokrotne stwierdzenia Gelba, jakoby była blisko związana z Putinem, czy jego bliskimi sojusznikami. Jak twierdzi, 'nie pokazała czynami ani ideologią, że jest nierozerwalnie związana z Putinem' - podał we wtorek magazyn "OperaWire".

"Nie jest polityczną ani ideologiczną zwolenniczką Putina, nie jest jego wielką zwolenniczką i nie pokazała, że jest politycznym akolitą Putina, ani że jest z Putinem w politycznym lub ideologicznym związku" - wyszczególnia fragmenty poprawki do pozwu "OperaWire".

05:08

Niemiecki rząd poinformował we wtorek o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on m.in. ponad 10 000 sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver.

Ponadto Niemcy przekazują Ukrainie cztery pojazdy straży granicznej, 20 000 okularów ochronnych, 32 ciężarówki Zetros, cztery ciągniki 8x8 HX81 i cztery naczepy. Nowy pakiet zawiera także ponad osiem milionów sztuk amunicji.

30 sierpnia niemiecki rząd poinformował o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej, obejmującego czołgi Leopard 1A5 i system radarowy dozorowania powietrznego TRML-4D.