Stany Zjednoczone powiadomiły Rosję o zamiarze przeprowadzenia testu nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III. Próba ma się odbyć w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego - poinformował Pentagon.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Międzykontynentalny pocisk balistyczny Minuteman III zostanie wystrzelony z bazy sił kosmicznych Vandenberg, a jego test zaplanowano z wieloletnim wyprzedzeniem - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik Pentagonu Pat Ryder, cytowany przez portal stacji CNN.

Wojskowy określił test jako "rutynowy", który ma sprawdzić skuteczność i celność części amerykańskiej triady nuklearnej, na którą składają się rakiety balistyczne, nuklearne okręty podwodne i bombowce strategiczne.

Zgodnie ze standardowymi procedurami, Stany Zjednoczone przekazały powiadomienie przed wystrzeleniem zgodnie z haskim kodeksem postępowania i zawiadomiły z wyprzedzeniem rząd rosyjski, zgodnie z naszymi istniejącymi zobowiązaniami dwustronnymi - podkreślił.

LGM-30G Minuteman III to trzystopniowy pocisk balistyczny na paliwo stałe o zasięgu międzykontynentalnym. Pociski z rodziny Minuteman są rozwijane od 1962 r.; prace nad tym konkretnym modelem ruszyły w 1964 r., a pocisk wcielono do służby operacyjnej w 1970 r. Wówczas Stany Zjednoczone posiadały 550 pocisków LGM-30G Minuteman III. Obecnie, w zależności od źródła, mówi się o 400-450 pociskach pozostających w służbie.

Pociski są testowane każdego roku. Amerykanie zwykle przeprowadzają co najmniej dwa testy, których celem jest potwierdzenie ich niezawodności. Do jednej z takich prób doszło np. we wrześniu 2022 roku.

Rosja i USA z największymi arsenałami głowic jądrowych

Rosja i Stany Zjednoczone dysponują największymi arsenałami głowic jądrowych na świecie. Oba kraje gromadziły swoje potencjały atomowe przede wszystkim podczas wyścigu zbrojeń w czasach zimnej wojny.

Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział w lutym 2022 roku, że siły jądrowe tego kraju zostaną postawione w stan najwyższej gotowości , co wzbudziło obawy, iż rosyjska agresja na Ukrainę może doprowadzić do wojny jądrowej.

Amerykańscy urzędnicy uważają jednak, że jak dotąd nie znaleźli uzasadnienia, aby zmienić poziom alarmów nuklearnych Waszyngtonu.