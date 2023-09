Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na razie na 100 proc. nie może potwierdzić śmierci szefa rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - powiedział agencji Ukrinform przedstawiciel HUR Andrij Jusow. Wywiad potwierdza natomiast śmierć Dmitrija Utkina, ps. "Wagner".

Portret Jewgienija Prigożyna / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Na razie na 100 proc. możemy mówić o potwierdzonej śmierci Utkina i innych pasażerów. Jeśli chodzi o Prigożyna, to, powiedzmy, na razie jeszcze nie wszystkie sprawy są zamknięte. Jeśli chodzi o organizatorów, to zastanówmy się, dla kogo jeszcze może być to korzystne? Myślę, że w tym przypadku w zasadzie wszystko jest dosyć ewidentne - podkreślił Jusow.

Dopytywany o to, czy ukraiński wywiad ma wątpliwości co do śmierci Prigożyna, odpowiedział, że według niego w tej sprawie potrzeba jeszcze trochę czasu.

Katastrofa samolotu w Rosji

Należący do Jewgienija Prigożyna biznesowy odrzutowiec Embraer Legacy 600 o numerze RA-02796 rozbił się wieczorem 23 sierpnia w pobliżu miejscowości Kużenkino w rosyjskim obwodzie twerskim. Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że maszyna leciała z Moskwy do Petersburga.

Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że na miejscu katastrofy samolotu znaleziono szczątki wszystkich dziesięciu osób, które znajdowały się na pokładzie - siedmiu pasażerów i trzech członków załogi. 27 sierpnia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej po otrzymaniu wyników badań genetycznych przekazał, że w wypadku zginął i Jewgienij Prigożyn, i Dmitrij Utkin, "prawa ręka" byłego szefa Grupy Wagnera.

Co ciekawe, do katastrofy w obwodzie twerskim doszło dokładnie dwa miesiące po buncie Grupy Wagnera, w trakcie którego najemnicy zajęli najpierw Rostów nad Donem, a następnie ruszyli w kierunku Moskwy, zatrzymując się ostatecznie ok. 200 km od stolicy Rosji po negocjacjach pomiędzy Jewgienijem Prigożynem, Alaksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowania transportu lotniczego. Swoje śledztwo wszczęła również Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja). 25 sierpnia agencja AFP poinformowała, powołując się na rosyjskich śledczych, że znaleziono czarne skrzynki samolotu, który uległ katastrofie.

29 sierpnia służba prasowa firmy Prigożyna - Concord - przekazała, że jego ceremonia pogrzebowa miała charakter prywatny i odbyła się na cmentarzu na obrzeżach jego rodzinnego Petersburga. Dwa dni później Utkin został pochowany z honorami wojskowymi w panteonie narodowym pod Moskwą.