Parlament Ukrainy zdecydował o odwołaniu Ołeksija Reznikowa ze stanowiska ministra obrony. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak oświadczył w rozmowie z agencją Reutera, że pomimo sugestii prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana ukraińskie władze nie poprą złagodzenia stanowiska wobec Rosji w celu odblokowania umowy zbożowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził ukraińskie brygady bojowe prowadzące ofensywę na kierunku bachmuckim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Wtorek był 559. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zebraliśmy w naszej relacji z 5 września 2023 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

23:59

Niemiecki rząd poinformował o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy - podał portal Ukraińska Prawda. Obejmuje on m.in. ponad 10 tys. sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver.

Ponadto Niemcy przekażą Ukrainie cztery pojazdy straży granicznej, 20 tys. okularów ochronnych, 32 ciężarówki Zetros, cztery ciągniki 8x8 HX81 i cztery naczepy. Nowy pakiet zawiera także ponad osiem milionów sztuk amunicji.

23:45

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o ataku rzekomo ukraińskiego drona na obwód briański w Rosji. Jak podkreślono w komunikacie, "obrona powietrzna zniszczyła" bezzałogowca.

21:38

Amerykański "Newsweek" donosi, że wojska rosyjskie próbujące przetrwać ukraińską kontrofensywę na południowym wschodzie - cierpią na poważne braki w logistyce.

Raport opublikowany przez Royal United Services Institute (RUSI) świadczy o tym, że braki w dostawach dotykają w dużej mierze rosyjskiej artylerii - absolutnie kluczowej w doktrynie wojskowej kraju.

Artyleria nazywana jest przez Rosjan "Bogiem Wojny". Rosjanie opierali zawsze swoją strategię na ilości wystrzeliwanych pocisków, a nie precyzji trafień. Teraz jednak, wiele wskazuje na to, że Moskwa będzie musiała zerwać z wieloletnią tradycją.

"Siłom rosyjskim brakuje amunicji, aby utrzymać siłę i ciągłość ognia" - piszą autorzy raportu i wskazują również na to, że rosyjskie dostawy na front są zagrożone ze względu na precyzyjną broń, którą dysponują Ukraińcy.

RUSI zauważa, że trend masowego ostrzału stosowanego przez Rosjan, zmienia się w kierunku bardziej precyzyjnych uderzeń. To wcale nie musi być dobra informacja, bo Rosjanie będą musieli usprawniać swoje systemy, tworzyć bardziej celną artylerię i lepiej szkolić personel. "To z czasem prawdopodobnie znacząco ulepszy rosyjskie wojska artyleryjskie" - pisze Royal United Service Institute.

21:10

Myślę, że to wiele mówi, że Rosja musi zwracać się do kraju takiego jak Korea Północna, by wzmocnić swoje zdolności obronne w wojnie, która według jej oczekiwań miała skończyć się w kilka tygodni - w nieco ironiczny sposób skomentował doradca prezydenta USA Jake Sullivan.

Odniósł się w ten sposób do wczorajszych informacji "New York Times'a", który podał, że Kim Dzong Un i Władimir Putin mają spotkać się i omówić możliwość dostarczenia broni Moskwie.

Sullivan twierdzi, że choć USA nie ma w tej sprawie pełnych informacji - istnieją uzasadnione podejrzenia, że północnokoreańska amunicja może być kiepskiej jakości.

Urzędnik Białego Domu zapowiedział, że USA będą starały się odwieść Pjongjang od zamiaru sprzedaży broni Rosji i zagroził, że jeśli zdecyduje się na pomoc Moskwie, "zapłaci za to cenę" w oczach społeczności międzynarodowej.



Dodał też, że temat wojny na Ukrainie będzie jednym z punktów w rozmowach prezydenta Bidena podczas szczytu G20 w Delhi. Prezydent USA będzie przekonywać mocarstwa, by poparły wizję pokoju opartego o fundamentalne zasady ONZ takie jak suwerenność i integralność terytorialna.

19:54

Dostarczenie Ukrainie 1 mln obiecanych pocisków artyleryjskich wymaga wprowadzenia nowych metod, w tym przeróbki przestarzałej amunicji - oświadczył minister obrony Estonii Hanno Pevkur, komentując rozmowę z komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług Thierrym Bretonem.

Aby wesprzeć Ukrainę i zwiększyć nasze własne zdolności, musimy wzmocnić europejski przemysł obronny; Europa może i powinna zrobić znacznie więcej dla obronności zarówno Ukrainy, jak i samej siebie. Cieszę się, że komisarz Breton podziela nasze poglądy, zarówno w kwestii dodatkowego finansowania obronności, jak i w innych inicjatywach. Wyraźnie jesteśmy po tej samej stronie - powiedział Pevkur.

16:41

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak oświadczył w rozmowie z agencją Reutera, że pomimo sugestii prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana ukraińskie władze nie poprą złagodzenia stanowiska wobec Rosji w celu odblokowania umowy zbożowej.

Odrzucił on sugestie Turcji, która proponowała, by Kijów złagodził swoje stanowisko w celu ożywienia umowy zbożowej, która umożliwiała Ukrainie eksport zboża przez Morze Czarne. Stwierdził, że Ukraina nie będzie popierać "polityki ustępstw".

Bądźmy realistami i przestańmy dyskutować o nieistniejących możliwościach, a tym bardziej zachęcać Rosję do popełniania kolejnych przestępstw - powiedział Podolak, komentując wypowiedzi prezydenta Erdogana po poniedziałkowych rozmowach z Władimirem Putinem w Soczi.



15:56

Wojna, którą Rosja rozpętała przeciw Ukrainie, to brutalna zbrodnia, w której nie chciałem uczestniczyć - oświadczył w Kijowie pilot rosyjskiego śmigłowca wojskowego, który w sierpniu w porozumieniu ze służbami ukraińskimi przeszedł na stronę Ukrainy.

28-letni kapitan Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej Maksim Kuzminow uciekł z Rosji śmigłowcem wielozadaniowym Mi-8. Na konferencji prasowej opowiedział o motywach swej decyzji oraz współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym HUR.

Kiedy 24 lutego 2022 r. zaczęła się ta wojna, zadawałem sobie pytanie, po co jest ona potrzebna mojej ojczyźnie. Starałem się zrozumieć przyczynę i pojąłem, że jest to zło i brutalna zbrodnia, dla której nie ma usprawiedliwienia - powiedział.

Kuzminow był dowódcą śmigłowca Mi-8 o numerze bocznym 62 należącego do 319. Oddzielnego Pułku Śmigłowców z bazą w miejscowości Czernigowka w Kraju Nadmorskim na południowo-wschodnich krańcach Rosji.

14:13

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził ukraińskie brygady bojowe prowadzące ofensywę na kierunku bachmuckim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - podało biuro prasowe głowy państwa.

Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że wraz z dowódcą ukraińskich sił lądowych generałem Ołeksandrem Syrskim rozmawiał z dowódcami i żołnierzami, a także odznaczył wyróżniających się wojskowych.

"Silni Ukraińcy! Trudne zadania! I bardzo istotne wyniki dla Ukrainy: nasze postępy i niszczenie okupantów" - napisał Zełenski o tej wizycie. "Dziękuję wszystkim, którzy walczą za państwo!" - podkreślił.

14:12

Organizacja Narodów Zjednoczonych dała popis "politycznej bezzębności i pośredniej zachęty do zbrodni", nie uznając, że na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa - oznajmił Mychajło Podolak doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w serwisie X (dawnym Twitterze).

Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. zbrodni na Ukrainie Erik Mose powiedział w poniedziałek, że na obecnym etapie komisja nie doszła do wniosku, że na Ukrainie ma miejsce ludobójstwo. Według niego komisja nie ma wystarczających dowodów na to, by zbrodnie popełniane na Ukrainie spełniały wymogi prawne Konwencji o ludobójstwie.

14:11

Parlament Ukrainy (Rada Najwyższa) przychylił się do postanowienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zdecydował o odwołaniu Ołeksija Reznikowa ze stanowiska ministra obrony - powiadomiły ukraińskie media za deputowanym do parlamentu Jarosławem Żełezniakiem.

13:23

Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wyznała w wywiadzie dla BBC, że jej synowi brakuje ojca, a ona sama potrzebuje męża u swego boku. Podkreśliła jednak, że rodzina jest silna.

Nie mieszkamy razem z mężem, rodzina jest rozdzielona. Mamy okazję się widywać, ale nie tak często, jak byśmy chcieli. Mojemu synowi brakuje ojca - powiedziała Zełenska.

12:00

Władze Ukrainy rozważają ograniczenie przyjazdu obywateli Izraela, którzy udają się do Humania na coroczną pielgrzymkę z okazji Rosz ha-Szana (żydowskiego Nowego Roku) - przekazał we wtorek publiczny nadawca Kan. Krok ten ma na celu wyrażenie niezadowolenia Kijowa wobec państwa żydowskiego z powodu braku wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

Cytowane przez izraelskie media źródła z otoczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego twierdzą, że ukraiński przywódca jest "rozczarowany" postawą premiera Benjamina Netanjahu, który udzielił "niewielkiego wsparcia" jego krajowi.

10:00

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymali kobietę, która pomagała siłom rosyjskim namierzać cele ataków, fotografując obiekty strategiczne w Charkowie pod pozorem robienia sobie selfie - podała we wtorek SBU.

09:50

Generał Siergiej Surowikin, były dowódca rosyjskich sił powietrznych i zgrupowania wojsk inwazyjnych na Ukrainie, został zwolniony z aresztu kilka dni po tragicznej śmierci szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, który 23 sierpnia zginął w katastrofie lotniczej - ujawnił amerykański dziennik "New York Times".