MTK wydał nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa. Oskarżył obu Rosjan o dokonanie na Ukrainie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości.

Walerij Gierasimow i Siergiej Szojgu / MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Wydane przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa oznaczają, że każdy odpowie za wyrządzone zło - oświadczył szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Jermak.

Dodał, że nakazy dotyczą przestępstw międzynarodowych popełnionych w okresie od 10 października 2022 r. do 9 marca 2023 roku.

Obejmują one ataki na obiekty cywilne, infrastrukturę energetyczną, szkody wyrządzone cywilom i obiektom oraz zbrodnie przeciwko ludzkości - napisał Jermak na Telegramie.



Szojgu i Gierasimow ponoszą odpowiedzialność indywidualną. To ważna decyzja. Każdy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za zło - podkreślił.

