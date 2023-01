Niemcy i Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie bojowe wozy piechoty Marder i Bradley - wynika z opublikowanego na stronie Białego Domu komunikatu. Dodatkowo władze w Berlinie dostarczą Ukraińcom system obrony przeciwlotniczej Patriot.

System obrony przeciwlotniczej Patriot / Shutterstock

Podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnili o swoim poparciu dla suwerenności i niepodległości Ukrainy. Potwierdzili ponadto niezłomną solidarność z Ukrainą i narodem ukraińskim w obliczu rosyjskiej agresji.

Jak wynika z opublikowanego na stronie Białego Domu komunikatu, przywódcy obu krajów wyrazili determinację, by nadal zapewniać Ukrainie niezbędne wsparcie finansowe, humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne tak długo, jak będzie to potrzebne.

"W tym celu Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy zamierzają przekazać bojowe wozy piechoty Marder. Oba kraje planują przeszkolić siły ukraińskie z obsługi wspomnianych systemów" - napisano w komunikacie.

Obaj prezydenci zgodzili się ponadto, by w dalszym ciągu wspierać Ukrainę w zakresie obrony przeciwlotniczej, co ma szczególne znaczenie w świetle trwających rosyjskich ataków rakietami i dronami na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Stany Zjednoczone ogłosiły przekazanie Ukrainie baterii (8 wyrzutni) systemu przeciwlotniczego Patriot. Dziś na podobny krok zdecydowały się Niemcy, które również przekażą Ukrainie jedną baterię Patriotów.

Biden i Scholz wyrazili również uznanie dla wsparcia wojskowego udzielonego Ukrainie przez inne państwa członkowskie NATO.

Ile Ukraina otrzyma Bradleyów i Marderów?

Jak podała agencja Reutera, powołując się na źródła w Departamencie Obrony USA, Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie około 50 Bradleyów. Z kolei Niemcy mogłyby dostarczyć na Ukrainę około 60 Marderów. Tyle przynajmniej w ostatnich miesiącach odnowił niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall AG, o czym poinformował Bloomberg.

Wartość nowego amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej ma wynieść 2,85 mld dolarów. Pomoc - jak podkreśliła z kolei agencja Associated Press - jest największym dotąd pakietem pomocy zbrojeniowej pochodzącym z magazynów USA.

W jego skład wejść mają też kołowe pojazdy HMMWV (Humvee) i MRAP, a także "duża ilość rakiet i amunicji". Wozy Bradley znajdą się w nich po raz pierwszy. Gąsienicowe pojazdy stanowią znaczące zwiększenie siły ognia w porównaniu do przekazywanych dotąd transporterów M113 i wozów M1117.

Spełnione prośby Ukraińców

Ukraina od dawna zabiegała o przekazanie zarówno Bradleyów, jak i Marderów. Jeszcze w marcu ubiegłego roku złożyła ofertę kupna od Niemiec starych Marderów, kilkukrotnie ponawiając później swoją propozycję.

Według agencji Reutera, decyzja o zwiększeniu dostaw broni Ukrainie obliczona jest na dostarczenie jak największej ilości sprzętu przed spodziewanym zaostrzeniem walk na wiosnę.

Łączna wartość sprzętu wojskowego, do którego przekazania zobowiązał się Waszyngton od 24 lutego, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to jak dotąd ok. 21,2 mld dolarów. W amerykańskiej pomocy znalazło się m.in. ponad 2 tys. różnego rodzaju pojazdów.

Pentagon powinien oficjalnie ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej w piątek.