Rosyjskie wojska dokonały ataku rakietowego na dwa obiekty infrastruktury energetycznej w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim w południowo-zachodniej części Ukrainy. We Lwowie występują problemy z elektrycznością - powiadomili na Telegramie szef władz regionu Maksym Kozycki i mer Lwowa Andrij Sadowy. Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie winnickim dronami Shahed-136. Przeprowadzili też atak rakietowy na Zaporoże – powiadomiły władze. Rosyjskie wojska uprowadziły i wywiozły w nieznanym kierunku wicedyrektora Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Wałerija Martyniuka. Prawdopodobnie jest on poddawany torturom - zaalarmował ukraiński koncern Enerhoatom. Najważniejsze informacje z 230. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z wtorku 11.10.2022 r.

Strażacy na miejscu ataku rakietowego w Zaporożu / PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

16:10

Putin bierze na cel nasze dzieci, naszych cywilów! Kiedy Rosjanie mówią o walce z radykalnymi faszystami i ukraińskim wojskiem, to wszystko kłamstwa - to jest walka ze zwykłymi cywilami - powiedział niemieckiemu dziennikowi "Bild" mer Kijowa Witalij Kliczko.

Nie chcemy uciekać. Chcemy żyć w spokojnym kraju. Takie działania przynoszą jeszcze więcej złości, zupełnie wbrew oczekiwaniom Putina: pozostaniemy tutaj, będziemy walczyć i bronić naszej przyszłości - tłumaczył Kliczko. Myślę, że jedyny kompromis jest taki: jesteśmy gotowi do rozmów, gdy ostatni rosyjski żołnierz opuści nasze terytorium - podkreślił mer Kijowa.

16:05

Wybuch wojny w Ukrainie 24 lutego, mimo że organizacyjnie przygotowywaliśmy się do niej, przerósł nasze wyobrażenia. Przecież my wojnę znamy tylko z opowieści i z historii. A sytuacja w Ukrainie ogromem swojej tragedii, wyzwań i potrzeb po prostu przerastała zasoby jednej organizacji - podkreślił członek Zarządu Głównego PCK i prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK Michał Mikołajczyk.

Michał Mikołajczyk / Leszek Szymański / PAP

Podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zaprezentowano raport z działań Polskiego Czerwonego Krzyża "Na pomoc Ukrainie". Wynika z niego, że PCK udzielił wsparcia ponad 800 tys. osób poszkodowanym w wyniku wojny. Od jej wybuchu PCK zapewnia pomoc humanitarną w postaci żywności, wody, artykułów higienicznych, a także wsparcie medyczne, psychologiczne i finansowe.

Błyskawicznie dowiadywaliśmy się od strony ukraińskiej, jakie produkty i gdzie są potrzebne najbardziej. Wielokrotnie pytano nas, "czemu nie mówicie, gdzie jedziecie", na co odpowiadaliśmy, że jak zawieziemy i wrócimy, to powiemy. Bezpieczeństwo przede wszystkim - podkreślił Mikołajczyk.

15:37

Putin rozpoczął tę wojnę i musi ją zakończyć poprzez wycofanie wojsk z Ukrainy - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg. Zapewnił też Ukrainę o wsparciu ze strony sojuszu.

15:34

NATO rozważa zorganizowanie specjalnego, wirtualnego szczytu w związku z atakami rakietowymi Rosji, jej groźbami użycia broni nuklearnej i dodatkową mobilizacją żołnierzy - podaje Reuters, powołując się na europejskiego dyplomatę.

14:42

Rosyjskie wojska uprowadziły i wywiozły w nieznanym kierunku wicedyrektora Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Wałerija Martyniuka. Prawdopodobnie jest on poddawany torturom - zaalarmował na Telegramie ukraiński koncern Enerhoatom.



"W ten sposób Rosjanie starają się zdobyć tak bardzo potrzebne im informacje dotyczące osobistych spraw pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, aby jak najszybciej zmusić ukraiński personel do pracy dla Rosatomu. Okupanci torturują pracowników elektrowni, nie stroniąc od najbardziej brutalnych nadużyć" - czytamy w komunikacie Enerhoatomu.

14:17

Charlie Weimers, szwedzki europoseł z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, przygotował projekt rezolucji, w którym wzywa państwa członkowskie i całą Unię Europejską do uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu.

W projekcie zapisano, że "działania Federacji Rosyjskiej i jej pełnomocników należy określić jako terroryzm i jako takie sklasyfikować". Weimers zbiera obecnie podpisy pod projektem.

14:09

Siły rosyjskie uderzyły rakietami w obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy. "Są poważne zniszczenia. W wielu miejscowościach nie ma prądu" - napisał na Telegramie szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko.

14:06

Nasze wojska zestrzeliły w pobliżu Kijowa kilka rosyjskich rakiet. Dzięki temu dzień w mieście rozpoczął się spokojnie i nie doszło do żadnych wybuchów - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Wcześniej rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat powiadomił, że ukraińskie wojska unieszkodliwiły co najmniej 18 rosyjskich pocisków manewrujących, osiem dronów-kamikadze i trzy bezzałogowce.

13:52

Wśród cywilów zabitych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale Kijowa jest lekarka z dziecięcego szpitala onkologicznego. Odwiozła syna do przedszkola i jechała do pracy, gdy wybuchł pocisk - poinformował szpital i doradca szefa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

Oksana Leontiewa od 11 lat pracowała na oddziale transplantacji szpiku w dziecięcym szpitalu onkologicznym Ohmatdyt w Kijowie. "Była prawdziwą profesjonalistką i wsparciem dla pacjentów i kolegów z pracy (...) To wielka strata dla Ohmatdytu i całej Ukrainy" - przekazała placówka.



13:47

We wtorek około południa rosyjskie wojska ponownie ostrzelały elektrociepłownię Ładyżynską w obwodzie winnickim w centralnej części Ukrainy i raniły sześć osób. Do wcześniejszego ataku na ten obiekt doszło w godzinach porannych - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za ukraińską spółką energetyczną DTEK.

Ostrzału dokonano w momencie, gdy na terenie elektrociepłowni znajdowały się służby ratunkowe. Według wstępnych doniesień, wśród poszkodowanych nie ma pracowników obiektu. Ponownie doszło do uszkodzenia instalacji energetycznych - oznajmiła DTEK.

13:16

Ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy to świadoma strategia Rosji, mająca na celu stworzenie nieznośnych warunków dla ludności cywilnej - ocenił na Twitterze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

13:00

Dziś z portów Wielkiej Odessy wypłynęło 7 statków z 177,5 tys. ton produktów rolnych dla krajów afrykańskich, azjatyckich i europejskich - podało ministerstwo infrastruktury.

12:57

Prądu całkowicie pozbawione są dwie dzielnice Lwowa, mer miasta informuje, że przerwy w dostawach prądu dotyczą około 30 proc. mieszkańców. Wiadomo, że rosyjskie pociski spadły na dwa obiekty elektro-energetyczne. Ich zniszczenia mogą się przełożyć także na przerwy w dostawach wody i problemy z ogrzewaniem.

W wyniku dzisiejszych ataków na Lwów ranna została jedna osoba. Władze miasta lada chwila mają podjąć decyzję, czy nauka w najbliższych dniach będzie odbywać się zdalnie. Ukraińskie wojsko informuje, że od dzisiejszego poranka obrona przeciwlotnicza zestrzeliła łącznie 18 pocisków manewrujących i osiem rosyjskich dronów.

12:55

Rosja mogła naruszyć zasady prowadzenia działań wojennych określonych przez międzynarodowe prawo humanitarne, poprzez przeprowadzenie w poniedziałek śmiercionośnych ataków rakietowych na Ukrainę - oświadczyła Ravina Shamdasani, rzeczniczka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

"Wzywamy Federację Rosyjską do powstrzymania się od dalszej eskalacji i podjęcia wszelkich możliwych środków, aby zapobiec stratom wśród cywili i uszkodzeniom infrastruktury" - dodała.

12:42

O rozpoczęciu kompleksowego sprawdzianu sił zbrojnych Białorusi przez sekretariat państwowy Rady Bezpieczeństwa na polecenie Alaksandra Łukaszenki powiadomiło białoruskie ministerstwo obrony.

Data rozpoczęcia sprawdzianu, jak podają media niezależne, powołując się na ministerstwo obrony, to wtorek 11 października.

"Ma on charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze kwestie sprawdzenia gotowości do wypełnienia zadań zgodnie z przeznaczeniem" - powiadomiono.

12:39

Putin mści się na miastach Ukrainy za kontrofensywę ukraińskich sił zbrojnych - piszą francuskie dzienniki "Le Figaro" oraz "Le Monde", analizując skutki ostatnich ostrzałów przeprowadzonych przez armię rosyjską. Część ekspertów we Francji apeluje o zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy.

"Putin mówi nam: ‘nie umarłem, Europejczycy, którzy widzieliście mnie w depresji, jestem w stanie zareagować brutalnie, uważajcie, zanim podzielicie skórę na rosyjskim niedźwiedziu, upewnijcie się, że go zabiliście’" - analizuje Desportes, przypominając, że armia rosyjska ma 6 tys. głowic nuklearnych.

Według generała wynik konfliktu "pozostaje niepewny", zwłaszcza że "jesteśmy w trakcie jego eskalacji".

12:26

Rosyjskie wojska dokonały ataku rakietowego na dwa obiekty infrastruktury energetycznej w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim w południowo-zachodniej części Ukrainy. We Lwowie występują problemy z elektrycznością - powiadomili na Telegramie szef władz regionu Maksym Kozycki i mer Lwowa Andrij Sadowy.

12:18

Z powodu agresywnej wojny przeciwko Ukrainie Rosja znalazła się w rozpaczliwej sytuacji. Kończy jej się amunicja, przyjaciele i żołnierze, a Rosjanie uciekają przed mobilizacją - powiedział szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ Jeremy Fleming.

Prezydent Rosji Władimir Putin jak dotąd nie wykroczył poza doktrynę nieużywania broni nuklearnej, ale GCHQ będzie wypatrywała oznak, gdyby miało się to zmienić - zaznaczył Fleming na antenie radia BBC.

Według szefa GCHQ Putin obawia się niebezpieczeństwa związanego z eskalacją i może to być powód, dla którego "sięgnął po te inne sposoby prowadzenia wojny".

11:59

"Na Białoruś przekazywane są irańskie drony kamikadze Shahed-136 (oznaczane przez Rosjan jako Gerań-2). Na 10 października przywieziono 32 bezzałogowce. Do 14 października ma być dostarczone kolejne osiem" - podał w komunikacie we wtorek Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Ponadto, jak powiadomiono, Białoruś przekazuje rosyjskim wojskom sprzęt wojskowy i amunicję ze swoich magazynów. M.in. na stację kolejową Kirowska na okupowanym Krymie przybył pociąg złożony z 12 wagonów, który wyruszył z Dobrusza w obwodzie homelskim, gdzie znajduje się białoruski 43 arsenał, będący składem pocisków i amunicji.

W najbliższym czasie planowane jest przemieszczenie 13 pociągów z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym (219 platform kolejowych) i amunicją (28 wagonów) z białoruskich baz rezerwowych. Jak podano, mają one przewieźć ładunki do obwodu rostowskiego.

11:44

Rosyjskie wojska dokonały we wtorek ataku rakietowego na dwa obiekty infrastruktury energetycznej w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim w południowo-zachodniej części Ukrainy; we Lwowie występują problemy z elektrycznością - powiadomili na Telegramie szef władz regionu Maksym Kozycki i mer Lwowa Andrij Sadowy.

"Uderzenie pocisku rakietowego w obiekt infrastruktury krytycznej. Część miasta znowu (została) bez dostaw prądu" - napisał Sadowy. "Na razie wiadomo o trzech eksplozjach w dwóch obiektach na Lwowszczyźnie. Nie ma doniesień o poszkodowanych. (...) Nie rozpowszechniajcie żadnych zdjęć, nagrań i (nie rozpowiadajcie) plotek" - zaapelował do mieszkańców Kozyck

11:29

Na Ukrainę sprowadzono ciała kolejnych 62 poległych żołnierzy, w tym z obozu jenieckiego w okupowanej Ołeniwce - powiadomiło ministerstwo ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.



Jak powiadomiono, negocjacje ze stroną rosyjską "były bardzo trudne".

11:21

Pod koniec września ośmiu Rosjan uciekło przed ogłoszoną mobilizacją, udając się w podróż jachtem z Władywostoku do Korei Południowej. Rejs trwał pięć dni, ponieważ mężczyźni omijali wody terytorialne Korei Północnej - powiadomił brytyjski dziennik "Guardian" za rosyjskojęzyczną sekcją BBC.



Początkowo celem Rosjan nie była ucieczka, ale turystyczna podróż do Korei Południowej lub Tajlandii w miesiącach zimowych, gdy na wschodzie Rosji panują niskie temperatury. Plany zmieniły się po ogłoszeniu przez Kreml mobilizacji na wojnę z Ukrainą. Wyprawa jachtem okazała się najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zakup biletów na prom do Korei Południowej, kursujący z Władywostoku, wymaga wcześniejszego uzyskania elektronicznego zezwolenia na wjazd do azjatyckiego państwa - czytamy na łamach "Guardiana" i BBC.





11:12

Pawłohrad po ostrzale.

11:09

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o eksplozjach w obwodzie lwowskim.

11:03

Nowy dowódca rosyjskich sił inwazyjnych generał Siergiej Surowikin będzie musiał rywalizować z coraz bardziej podzielonym ministerstwem obrony Rosji, które jest słabo wyposażone, biorąc pod uwagę polityczne cele na Ukrainie - ocenił we wtorek brytyjski resort obrony.

8 października rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że Surowikin został głównodowodzącym sił prowadzących "specjalną operację wojskową", jak rosyjska propaganda określa wojnę na Ukrainie. Surowikin dowodził wcześniej siłami lotniczymi, a ostatnio południowym zgrupowaniem wojsk na Ukrainie - napisano w brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej.

10:47

Eksplozje w okolicach Pawlohradu w obwodzie dniepropietrowskim.

10:36

Cały czas jesteśmy gotowi, nasze granice są otwarte i jesteśmy przygotowani logistycznie na przyjęcie nowej fali uchodźców z Ukrainy. Jej obywatele znajdą u nas wsparcie, dach nad głową i pracę - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu we wtorek została zapytana na antenie TVP 1 o to, czy w kontekście wydarzeń z ostatnich godzin w Ukrainie polski rząd spodziewa się nowej fali uchodźców do Polski.

10:26

Sprzęt energetyczny został uszkodzony w TPP Ladyżyńska.

"Odpowiednie służby pracują na miejscu. Kiedy sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki ocenią szkody i zaczną przywracać uszkodzony sprzęt" - czytamy w komunikacie.

10:17

Rosyjscy dowódcy na południu Ukrainy zmuszają nowo zmobilizowanych żołnierzy do przemieszczania się bez amunicji. Rezerwistom nie są wydawane naboje, ponieważ ich przełożeni obawiają się buntu - poinformowało Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Cała amunicja jest przewożona oddzielnie. Rezultat (takich działań) łatwo przewidzieć - śmierć albo wzięcie do niewoli" - czytamy w komunikacie Centrum na Telegramie.

09:58

Białoruś stała się de facto rosyjską bazą wojskową, a Putin grozi użyciem broni nuklearnej, aby wywrzeć nacisk na Zachód; nie możemy mu ustąpić - oświadczyła premier Litwy Ingrida Szimonyte w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "Le Figaro".

"Uważam, że reżim białoruski jest współwinny wojny toczonej od 24 lutego przeciwko Ukrainie. Fakt, że armia białoruska do tej pory nie walczyła w niej aktywnie, niewiele zmienia. (...) Pierwsze ataki na Kijów miały miejsce z terytorium (Alaksandra) Łukaszenki" - zaznaczyła premier Litwy.

09:41

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozbiła w obwodzie charkowskim dwa oddziały rosyjskich dywersantów z prywatnej firmy wojskowej znanej jako grupa Wagnera. Podczas operacji strona ukraińska nie poniosła żadnych strat własnych - poinformowała SBU na Telegramie.

"Rozpoznanie (pozycji wroga) z powietrza, a następnie błyskawiczne uderzenie. (...) To efekt pracy Centrum Operacji Specjalnych ‘A’ SBU i kolegów z departamentu SBU w regionie charkowskim. (...) W szeregach przeciwnika zginęła jedna osoba, cztery zostały wzięte do niewoli. Wśród jeńców jest dowódca grupy rozpoznawczo-dywersyjnej, który już przekazuje SBU ważne informacje wywiadowcze, w tym dotyczące rosyjskich katowni przeznaczonych dla Ukraińców" - czytamy w komunikacie służby na Telegramie.

09:27

Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek - powiadomił we wtorek sekretarz zaporoskiej rady miejskiej Anatolij Kurtiew. Wcześniej informowano o dwóch zabitych i 23 rannych.

09:25

O wybuchach m.in. w Odessie i Krzywym Rogu, a także w obwodach kijowskim i winnickim Ukrainy informują we wtorek rano władze lokalne i ukraińskie kanały w komunikatorze Telegram.

W obwodzie kijowskim i odeskim uruchomiono systemy obrony powietrznej.

O zagrożeniu atakami powiadomiły władze obwodów tarnopolskiego i iwanofrankowskiego na zachodzie kraju.

09:21

Ukraińskie służby ratunkowe ostrzegły we wtorek przed wysokim prawdopodobieństwem rosyjskich ataków rakietowych na terytorium całego kraju. W Kijowie w godzinach porannych ogłoszono alarm bombowy, a władze miasta poprosiły mieszkańców o ukrycie się w schronach.



"Uwaga! W ciągu dnia istnieje wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy. Dla własnego bezpieczeństwa pozostańcie w schronach. Nie lekceważcie sygnałów alarmów powietrznych" - głosi komunikat ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

08:57

Sześciu cywilów zginęło, a ośmiu zostało rannych w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

Trzy osoby poniosły śmierć w Słowiańsku, dwie w miejscowości Dibrowa, a jedna w Opytnem - powiadomił Kyryłenko.

08:38

Bilans ofiar śmiertelnych poniedziałkowych rosyjskich ostrzałów miast Ukrainy wzrósł do 19, a liczba rannych do 105 - podał we wtorek na Twitterze portal Kyiv Independent, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji kryzysowych.

08:32

08:17

Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i sieć energetyczną nie złamią woli walki Ukraińców, a przy topniejących zapasach precyzyjnych pocisków Rosja nie będzie w stanie utrzymać takiego nasilenia ostrzałów przez długi czas - uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W najnowszym raporcie think tank ocenia również, że mimo deklaracji prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki o rozmieszczeniu "regionalnego zgrupowania" wojsk rosyjsko-białoruskich, ryzyko ataku lądowego na Ukrainę z terytorium Białorusi pozostaje niskie.

Wojska rosyjskie przeprowadziły w poniedziałek zmasowany atak rakietowy na ponad 20 ukraińskich miast, w tym na centrum Kijowa. Według ukraińskiego sztabu wystrzeliły 84 pociski manewrujące i 24 drony, w tym 13 irańskich maszyn typu Shahed-136. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 43 pociski i 13 dronów.

08:05

Dostawy prądu wznowiono we wszystkich miejscowościach obwodu lwowskiego - powiadomił szef władz tego regionu przy granicy z Polską Maksym Kozycki rano we wtorek.

"Dostawy prądu wznowiono we wszystkich miejscowościach naszego obwodu" - poinformował Kozycki, powołując się na służby energetyczne.

Późnym wieczorem w poniedziałek władze Lwowa opublikowały zdjęcia zaciemnionego miasta.

07:53

Efekt porannego ostrzału Zaporoża.

07:44

We wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie, ogłoszono alarm rakietowy. Wosyjskie wojska ponownie ostrzeliwują sąsiedni kraj - powiadomili we wtorek rano agencja Ukrinform i szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Alarm nie obowiązuje jedynie w obwodach wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, iwanofrankowskim, rówieńskim i zakarpackim.

07:37

Bilans ofiar po wczorajszym zmasowanym ataku na Ukrainę to 14 zabitych i 97 rannych.

07:28

07:25

Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie winnickim dronami Shahed-136. Przeprowadzili też atak rakietowy na Zaporoże - powiadomiły władze.

"Atak na elektrociepłownię Ładyżynską. Dwa drony-kamikadze Shahed-136. Wszystkie służby działają. Trzymajcie się zasad bezpieczeństwa podczas alarmu lotniczego" - zaapelował rano w we wtorek Serhij Borzow, szef władz obwodu winnickiego.

Władze obwodu zaporoskiego powiadomiły z kolei o kolejnym ataku rakietowym na jego stolicę - Zaporoże.

06:59

W Kijowie, na który w poniedziałek po raz pierwszy od czerwca spadły rosyjskie pociski, w wojennych warunkach życie toczy się dalej. W sklepach rosną cen podstawowych towarów, a mieszkańcy narzekają na utrudnienia w korzystaniu z komunikacji miejskiej. W przedszkolach dzieci w formie rymowanki uczą się, co robić podczas alarmu przeciwlotniczego, a uczniowie i studenci - jak dostać się do najbliższego schronu.

06:46

Nowa Zelandia odpowiedziała na zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę, nałożeniem kolejnego pakietu antyrosyjskich sankcji gospodarczych i personalnych na przedstawicieli rosyjskiego biznesu i rosyjskich władz okupacyjnych Krymu, informuje Ukrinform.

Sankcjami objęto 51 rosyjskich oligarchów i 24 przedstawicieli władz okupacyjnych Krymu. Wprowadzono również nowe ograniczenia eksportu i importu towarów luksusowych, takich jak nowozelandzkie wino i owoce morza, rosyjska wódka i kawior, a także ropa i gaz.

06:35

Zaporoże dzisiaj rano.

06:33

Setki ludzi zgromadziło się w poniedziałek przed ambasadą Rosji w Wiedniu pod hasłem "Rosja jest państwem terrorystycznym." Uczestnicy akcji trzymali plakaty i hasła wzywające do uznania Rosji za państwo terrorystyczne, donosi Ukrinform.

Po wiecu przed ambasadą jego uczestnicy przeszli ulicami centrum Wiednia. Demonstranci głośno skandowali "Rosja jest terrorystą". Na Stephansplatz, popularnym turystycznie i zawsze zatłoczonym centralnym placu Wiednia w pobliżu katedry św. Szczepana, odbył się kolejny wiec, który zakończyło wspólne wykonanie Hymnu Ukrainy.

06:29

Dzisiaj również dochodzi do eksplozji w Zaporożu.

05:57

Kierownictwo OBWE potępiło rosyjskie ataki na obiekty cywilne na Ukrainie, które miały na celu "szerzenie terroru i kompensowanie niepowodzeń w osiąganiu celów taktycznych i strategicznych", donosi Ukrinform.



"Te straszne działania wojskowe ucieleśniają całkowite lekceważenie i pogwałcenie prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa humanitarnego. Jedynym powodem tych brutalnych i okrutnych czynów jest szerzenie terroru i zrekompensowanie nieosiągnięcia celów taktycznych i strategicznych. Dzielni ludzie Ukrainy pozostają zaangażowani w obronie naszych wspólnych wartości i głównych zasad OBWE" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej organizacji.

05:47

Według nieoficjalnych doniesień, Rosjanie po raz kolejny ostrzeliwują Zaporoże.

05:41

Mieszkalna dzielnica Kijowa po rosyjskim ostrzale.

05:26

Agresja jednego kraju przeciwko drugiemu jest niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych, powiedział przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ węgierski dyplomata Csaba Keresi, podczas sesji nadzwyczajnej rozpatrującej projekt rezolucji osądzającej rosyjskie pseudoreferenda na terytorium Ukrainy.



Keresi, cytując sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, podkreślił, że referendów w okupowanych regionach nie można nazwać prawdziwym przejawem woli ludu.



Powiedział, że trzeba powstrzymać działania wojenne między Rosją a Ukrainą. Jednocześnie podkreślił, że Zgromadzenie Ogólne w rezolucji przyjętej 2 marca 2022 r. wymaga od Federacji Rosyjskiej wycofania wojsk z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

05:19

Nie możemy pozostać obojętni na terrorystyczne działania Rosji - powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wezwał w ten sposób wszystkie państwa do głosu za potępieniem Rosji.



"Dziś, od wczesnego poranka, oddalamy się bardziej od pokojowego rozwiązania wojny na Ukrainie. Potężne rosyjskie uderzenia przeciwko infrastrukturze cywilnej w wielu ukraińskich lokalizacjach, uzasadniane mściwą retorykę Kremla o ‘zemście’, stanowią kolejny mroczny rozdział eskalacji dokonanej przez agresora. Nie możemy pozostać obojętni na te nieakceptowalne działania natury terrorystycznej" - powiedział Szczerski w wystąpieniu podczas debaty przed głosowaniem nad rezolucją potępiającą Rosję za jej próbę aneksji czterech ukraińskich regionów.



Szczerski stwierdził, że wszystkie państwa, które nie uznają tzw. republik ludowych w Donbasie nie powinny też uznawać rosyjskich aneksji, bo w przeciwnym razie zagrozi to całemu systemowi międzynarodowemu.

05:15

Rzecznik rosyjskiego Gazpromu twierdzi, że kilka lat temu w Bałtyku przy rurach gazociągu Nord Stream 1 znaleziono podwodny dron NATO do rozbrajania min. Transport gazu miał zostać wówczas wstrzymany.

05:07

Prezydent Joe Biden zwołuje dziś w trybie pilnym spotkanie przywódców G7, dowiedział się nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Rozmowa ma dotyczyć wczorajszych ataków na Ukrainę. Szczyt ma się rozpocząć o 14:00 polskiego czasu.

05:00

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaproponowała prezydentowi Zełenskiemu współpracę i nawiązanie stosunków politycznych i dyplomatycznych między emigracyjnym białoruskim gabinetem i Ukrainą, informuje białoruski portal Nasza Niwa.



“Panie Prezydencie Zełenski, w jednym ze swoich przemówień powiedział Pan: "Nie prosimy świata, aby walczył za nas, prosimy o pomoc". Białorusini też nie proszą o walkę za nich. Proponujemy Ukrainie i narodowi ukraińskiemu budowanie sojuszu z demokratyczną Białorusią. Wspólny gabinet przejściowy jest gotowy do współpracy z Ukrainą i nawiązania stosunków dyplomatycznych i politycznych. Jesteśmy gotowi do działania razem z Ukrainą" - powiedziała Swiatłana Cichanouska