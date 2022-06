330 tys. ludzi uczestniczy w rosyjskiej pełnoskalowej wojnie przeciwko Ukrainie – powiadomił w czwartek przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego gen. Ołeksij Hromow.

Manekin zaadresowany do rosyjskich żołnierzy w Irpieniu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

W składzie batalionowych grup taktycznych jest ok. 150 tys. żołnierzy, a z uwzględnieniem lotnictwa i komponentu morskiego jest to 220 tys. ludzi - powiedział podczas briefingu w czwartek wiceszef głównego zarządu operacyjnego sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego wypowiedź przytacza portal Ukrainska Prawda.



Hromow wymienił jeszcze liczące ok. 80 tys. rezerwy mobilizacyjne, a także siły wojsk wewnętrznych - Rosgwardii oraz prywatne firmy wojskowe.

Ukraina: Rosja prowadzi ostrzał w Donbasie

Rosjanie prowadzą ostrzał z artylerii, wyrzutni rakietowych i z powietrza wzdłuż linii frontu w Donbasie - informuje w czwartek po południu sztab generalny armii ukraińskiej. Ukraińcy odparli szturm przeciwnika w rejonie Słowiańska i Bachmutu w obwodzie donieckim.

"Na kierunku donieckim wróg nie przestaje ostrzeliwać pozycji wojsk ukraińskich wzdłuż linii styczności, główne wysiłku koncentrując w rejonie Siewierodoniecka i Bachmutu" - podaje sztab w podsumowaniu w czwartek.

Oprócz zmasowanego ognia artylerii oraz ostrzału z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Rosjanie używali w czwartek również lotnictwa. Ze śmigłowców Ka-52 ostrzelali m.in. cele cywilne w miejscowości Jakowliwka, a także cele w obwodzie sumskim na północnym wschodzie kraju.