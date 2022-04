Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dotarła w piątek do Kijowa. Potem wraz z szefem dyplomacji UE Josepem Borrellem pojechała do Buczy. To właśnie w Buczy, miejsocwości ok. 20 km od Kijowa, rosyjskie wojska dopuściły się zbrodni wojennych na cywilnej ludności miasta. W wizycie uczestniczą również premierzy Słowacji i Ukrainy, Eduard Heger i Denys Szmyhal.

Podczas pobytu w stolicy Ukrainy, Ursula von der Leyen spotkała się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ta podróż jest wyraźnym znakiem poparcia dla Ukrainy - powiedziała szefowa Komisji w drodze do Kijowa. Ten kraj będzie pilnie potrzebował pomocy. (...) Ukraina powinna być po wojnie państwem demokratycznym. Wraz z innymi darczyńcami oferujemy gotowość do pomocy w odbudowie i reformie kraju - podkreśliła. "Ujrzeliśmy okrutną twarz armii Putina" Podczas wizyty w Buczy delegacja UE zobaczyła groby wykopane dla zabitych przez rosyjskie wojsko mieszkańców miasta. Tu wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Ujrzeliśmy okrutną twarz armii Putina - powiedziała w Buczy dziennikarzom von der Leyen. Jak podkreśla agencja dpa, von der Leyen jest pierwszym czołowym politykiem zachodnim, który odwiedza Ukrainę po tym, jak w podkijowskiej Buczy odkryto okrucieństwa popełnione przez armię rosyjską. Masakra w Buczy. Rozpoczęto ekshumację Delegacja UE zobaczyła groby wykopane dla zabitych przez rosyjskie wojsko mieszkańców miasta. / Christophe Licoppe HANDOUT / PAP/EPA W piątek rozpoczęto ekshumację pozostawionych w zbiorowych mogiłach ciał. Pracujący na miejscu eksperci podkreślają, że każde z nich zostanie zidentyfikowane. Mer miasta Anatolij Fedoruk zapewnił, że zabici spoczną w osobnych grobach w specjalnie wyznaczonym sektorze miejscowego cmentarza.



Po wyzwoleniu w Buczy odnaleziono ciała 320 cywilów, z których dotychczas 163 udało się zidentyfikować. Niezależny rosyjski portal Meduza, działający na Łotwie, opublikował nagranie wideo z podkijowskiej Buczy, które - jak podkreślił - dowodzi, że ludność cywilna w tym mieście była zabijana, zanim z Buczy wycofały się wojska rosyjskie. Zobacz również: Rzeźnicy z Buczy w drodze do miast na wschodzie Ukrainy. "Uciekajcie!"

