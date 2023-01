Rosja przygotowuje się do przełomowego zrywu w wojnie z naszym krajem; mobilizacja do armii i zmiany kadrowe w rosyjskim dowództwie świadczą o prawdopodobieństwie kolejnej szerokiej ofensywy w lutym lub marcu - ostrzegł sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow. Rosjanie ostrzelali atakowany Sołedar 134 razy w ciągu minionej doby - poinformował w poniedziałek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Serhij Czerewaty. Zapewnił, że oddziały ukraińskie bronią się na przedpolach Sołedaru i w samym mieście. Do 40 wzrosła liczba osób, które zginęły w przeprowadzonym w sobotę rosyjskim ataku rakietowym na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Rosja i Białoruś rozpoczęły dziś wspólne ćwiczenia dywizji lotniczych, wchodzących w skład regionalnego zgrupowania wojsk obu krajów. Najważniejsze wydarzenia związane z 327. dniem wojny przekazujemy w naszej relacji z 16.01.2023.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zbrojownia w schronie batalionu "Tsunami" w Odessie / Leszek Szymański / PAP

19:20

Rosyjscy okupanci mogli przymusowo wywieźć z Ukrainy od 260 tys. do nawet 700 tys. dzieci - zaalarmowała w poniedziałek przedstawicielka organizacji pozarządowej Regionalne Centrum Praw Człowieka Kateryna Raszewska, cytowana przez portal Ukrainska Prawda.

Większość osób niepełnoletnich jest deportowana do Rosji wraz ze swoimi prawnymi opiekunami, ale najeźdźcy wywieźli także około 1,5-2 tys. sierot. Co najmniej 400 dzieci trafiło do rosyjskich rodzin. Mali Ukraińcy znaleźli się w najróżniejszych regionach państwa-agresora, od Dagestanu i obwodu murmańskiego po Sachalin - oznajmiła Raszewska.

Jak podkreśliła, takie działania Kremla świadczą o dążeniu władz w Moskwie do "ludobójstwa na narodzie ukraińskim".



19:16

Rosja przygotowuje się do przełomowego zrywu w wojnie z naszym krajem; mobilizacja do armii i zmiany kadrowe w rosyjskim dowództwie świadczą o prawdopodobieństwie kolejnej szerokiej ofensywy w lutym lub marcu - ostrzegł w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

W ocenie Daniłowa przeciwnik "wykorzystał już (siły czeczeńskich oddziałów) Ramzana Kadyrowa i (prywatnej) Grupy Wagnera, a teraz czas na (regularną) rosyjską armię". To dla nich ostatni dzwonek. Nie będzie już kogo wymieniać i winić za klęski, które poniosą na naszej ziemi - oznajmił szef RBNiO, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodał, kolejne natarcie wroga, podobne do tego z 24 lutego 2022 roku, może nastąpić np. w rocznicę inwazji lub w marcu. Mobilizacja (w Rosji), która wcale nie została wstrzymana, to dla nas wyzwanie. Musimy przygotować się na ich próbę najazdu - zadeklarował Daniłow.

19:15

Londyn dostarczy Ukrainie nie tylko czołgi Challenger-2, ale także transportery opancerzone Bulldog i przenośne systemy obrony przeciwlotniczej Starstreak - przekazał brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Kijów otrzyma także osiem samobieżnych dział artyleryjskich AS-90 oraz 100 tysięcy pocisków.

19:08

Mieszkańcy Dniepru przynoszą pomoc humanitarną dla mieszkańców bloku zniszczonego w rosyjskim ataku rakietowym.