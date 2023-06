"Wróg nie odda łatwo swoich pozycji, a my musimy przygotować się na ciężki pojedynek. W rzeczywistości to właśnie się dzieje" - oświadczyła Malar na Telegramie.

"Trwająca operacja ma kilka celów, a wojsko realizuje te zadania. Posuwają się tak, jak powinni. A najsilniejszy cios dopiero nadejdzie" - oznajmiła wiceminister obrony Ukrainy.

22:56

Na południu Francji ukryło się w związku z wybuchem wojny na Ukrainie około 80 oligarchów z Ukrainy - poinformował w poniedziałek madrycki dziennik “El Mundo", wytykając im brak solidarności ze swoim narodem.

Gazeta przypomina z ironią, że bogaci Ukraińcy z Lazurowego Wybrzeża nazywani są "Batalionem Monako".

22:27

Karin Kneissl była ministrem spraw zagranicznych Austrii, zna politykę w Wiedniu i Brukseli od podszewki. Teraz ogłosiła, że będzie pracować dla Władimira Putina. Została szefową think tanku w Petersburgu - pisze portal dziennika "Welt", przypominając, że w 2018 r. Kneissl zaprosiła Putina na swoje wesele, "a nawet ukłoniła mu się po tańcu".

21:40

Pomoc militarna Danii dla Ukrainy zostanie zwiększona do 21,9 mld duńskich koron (3,21 mld dol.) w latach 2023-2028 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Danii.

Pomoc zostanie dostarczona za pośrednictwem funduszu na rzecz Ukrainy, utworzonemu przez Danię w marcu. Fundusz obejmował początkowo 7 mld duńskich koron, które miały być przeznaczone na pomoc humanitarną, wznowienie przedsiębiorczości oraz potrzeby wojskowe.

21:14

Kontrofensywa Kijowa postępuje powoli, ale rosyjskie linie obronne mogą wkrótce zostać przełamane; Ukraińcy konsekwentnie osłabiają wroga, zachowując przy tym większość swoich sił rezerwy - ocenił w poniedziałek Jan Matwiejew, niezależny ekspert związany z Fundacją Walki z Korupcją (FBK) rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

20:55

Najcenniejsze dzieła sztuki ewakuowane potajemnie z Kijowa, w tym liczące 1400 lat bizantyjskie ikony, będą prezentowane w Luwrze - poinformował portal france24.com. To pozwoli im przetrwać wojnę - napisał portal.

Wśród ikon, które przez Polskę i Niemcy trafiły do Luwru, jest również między innymi mikromozaika ze złotą ramą przedstawiająca Świętego Mikołaja, pochodząca prawdopodobnie z Konstantynopola, wykonana tamże na przełomie XIII i XIV wieku.

20:07

Na poligonach Białorusi kontynuowane jest szkolenie bojowe rosyjskich sił zbrojnych przed wysłaniem w rejonach działań zbrojnych na Ukrainie - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w wieczornym poniedziałkowym komunikacie.

19:46

Objęta sankcjami rosyjska firmy zbrojeniowe była w stanie sprowadzić setki tysięcy sztuk amunicji snajperskiej z USA i innych zachodnich krajów - podał portal Politico. Nie jest jasne, w jaki sposób naboje trafiły do Rosji.

Portal powołuje się na deklaracje celne m.in. z sierpnia i października ub.r. złożone przez Promtechnologię, producenta rosyjskich karabinów snajperskich ORSIS T-5000 oraz inną firmę zbrojeniową, Tetis. Dokumenty wymieniają setki tysięcy sztuk amunicji snajperskiej - opisanej w deklaracji jako naboje myśliwskie na użytek cywilny - wyprodukowane przez amerykańską firmę Hornady. W jednym z dokumentów jako źródło tego samego typu pocisków wymieniono firmę ze Słowenii.

18:48

Rosyjskie zorganizowane grupy przestępcze poparły inwazję Kremla na Ukrainę i uznały rekrutację swoich przedstawicieli na wojnę za zgodną z mafijnym "kodeksem honorowym"; na froncie zginęli już wpływowi członkowie co najmniej 10 ugrupowań kryminalnych - ujawnił niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

Jest znamienne, że kryminaliści walczą już nie tylko w szeregach najemniczych oddziałów Grupy Wagnera, ale także w regularnej armii. Co więcej, część rosyjskich dowódców chwali sobie "współpracę" z przedstawicielami mafii, podkreślając, że jest to lepszy "materiał" na żołnierzy, niż rezerwiści trafiający do wojska w ramach mobilizacji - czytamy na łamach opozycyjnego kanału.

17:33

Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało zawiadomienie o pierwszej fali dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę, która rozpocznie się w lipcu tego roku. Sprzęt ten został ufundowany przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Ukrainy stworzony przez Wielką Brytanię latem 2022 roku i obejmuje różne lotnicze urządzenia rozpoznawcze - napisał portal Defence Express.

Portal zwrócił uwagę, że na opublikowanym materiale pośród brytyjskich Malloy T150, holenderskich DeltaQuad Pro i duńskich Astero ISR, znajdują się również dwa nieokreślone drony. Dziennikarze zidentyfikowali jeden z nich jako produkowany w Portugalii Tekever AR3. Portugalczycy potwierdzili, że produkowane przez nią drony trafiają na Ukrainę. Dron jest użytkowany także przez armię Nigerii.

17:17

Część pojazdów i broni ofiarowanych Ukrainie przez Zachód trafia w stanie niezdatnym do użytku na polu bitwy, zaś wiele kontraktów na dostawę sprzętu pozostaje niezrealizowanych - podał "New York Times", powołując się na dokumenty i wypowiedzi ukraińskiego MON. Kłopoty te miały opóźnić rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy.

Mieliśmy przypadki, gdzie zapłaciliśmy pieniądze i (nic) nie dostaliśmy - potwierdził w wywiadzie wiceminister obrony Wołodymyr Hawryłow.

Według "NYT", problemy z gotowością sprzętu są na tyle rozległe, że zwykle aż 30 proc. ukraińskiego arsenału poddawanych jest naprawom.

17:03

Rosyjskie siły wykorzystują na froncie czołgi kamikadze wypełnione ładunkami wybuchowymi; potwierdza to nagranie spod Marjinki w obwodzie donieckim, gdzie nasze wojska zniszczyły niedawno taki pojazd wroga - powiadomił ukraiński portal Militarny.

Materiał wideo opublikowali w mediach społecznościowych propagandyści związani z Kremlem. Zdalnie sterowany rosyjski czołg, prawdopodobnie przestarzała maszyna typu Т-54/55 lub Т-62, natknął się na minę przeciwpancerną i zatrzymał około 100 metrów od ukraińskich pozycji. Chwilę później pojazd został ostrzelany z granatnika i eksplodował. Według najeźdźców wnętrze czołgu było wypełnione 6 tonami materiałów wybuchowych i amunicji, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych doniesień przekazywanych przez wroga - powiadomił serwis.

Wideo youtube

16:15

W wyniku powodzi wywołanej wysadzeniem przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce zginęło ponad 500 mieszkańców okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Jak podkreślono, dane dotyczące 500 ofiar powodzi w Oleszkach mają wstępny charakter, co oznacza, że mogło tam zginąć jeszcze więcej osób.

16:08

Torturowana przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) przez pięć miesięcy kobieta była zmuszana do występowania w rosyjskich filmach propagandowych. Ostatecznie przez Rosję udało jej się przedostać do Estonii - podaje brytyjski dziennik "Guardian".

15:26

Brytyjski rząd ogłosił wprowadzenie przepisów, które umożliwią utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję do czasu wypłacenia przez nią odszkodowań Ukrainie. Ułatwią one również przekazywanie zamrożonych aktywów rosyjskich na odbudowę Ukrainy.

15:20

Produkujące myśliwce F-16 amerykańskie przedsiębiorstwo Lockheed Martin gotowe jest przeszkolić ukraińskich pilotów z obsługi tych samolotów, jeżeli NATO zdecyduje się przekazać je Kijowowi - wynika z opublikowanego przez dziennik "Financial Times" wywiadu z dyrektorem operacyjnym firmy.

Jesteśmy gotowi nie tylko zapewnić wyprodukowanie samolotów, jeśli pojawi się taka potrzeba, a także wszelkie aktualizacje, szkolenia, sprzęt i systemy - powiedział Frank A. St. John, dyrektor operacyjny Lockheed Martin.

Kraje NATO nadal prowadzą dyskusje na temat tego, czy dostarczyć samoloty F-16 Ukrainie. Władze USA, które prawdopodobnie nie wyślą żadnych własnych myśliwców tego typu, kontrolują ich reeksport pomiędzy innymi państwami. W maju dały jednak sygnał, że gotowe są poprzeć takie działania, gdyby zapadły ustalenia o przekazaniu myśliwców Ukrainie. Jednak niektórzy członkowie NATO wciąż obawiają się, że dostarczenie odrzutowców może grozić eskalacją konfliktu z Rosją - zauważa "FT".

15:03

MSZ Ukrainy domaga się dostępu swojego konsula do 11 ukraińskich jeńców wojennych, którzy mieli być wywiezieni z Rosji bez wiedzy władz w Kijowie i znajdują się "w izolacji" na terytorium Węgier - powiadomił rzecznik resortu spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.

Nikołenko mówił, że o przekazaniu Węgrom przez Rosję jeńców - Ukraińców węgierskiego pochodzenia, władze w Kijowie dowiedziały się z publicznych wystąpień premiera Wiktora Orbana.

11:07

Rosja mogła wywieźć z Ukrainy 200-300 tys. dzieci - oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw dziecka Daria Herasymczuk. Udało się dotychczas sprowadzić na Ukrainę tylko 373 deportowanych dzieci.

Z naszych obliczeń wynika, że może chodzić o 200-300 tys. dzieci - powiedziała Herasymczuk w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Dlaczego nie możemy podać dokładnej liczby? Po pierwsze, terytoria Ukrainy są okupowane. Nie mamy dokładnej informacji, co stało się z dziećmi. Dopiero po wyzwoleniu danej miejscowości możemy dokładnie ustalić, czy jest tam rodzina z konkretnym dzieckiem. Jeśli nie, rozpoczynamy poszukiwania - powiedziała doradczyni prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Jak dodała, "pomimo tego, że może chodzić o 200-300 tys. deportowanych i przymusowo wywiezionych dzieci, strona ukraińska potwierdziła dotąd 19 499 takich przypadków".

10:39

Wojska ukraińskie mogą na pewien czas zrobić przerwę w operacjach kontrofensywnych przeciwko siłom rosyjskim, aby przeanalizować swoją taktykę - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Siły ukraińskie mogą zrobić pauzę operacyjną w swoich działaniach kontrofensywnych, by przeanalizować taktykę w kontekście przyszłych operacji - ocenia ISW w najnowszym raporcie.

Analitycy przytaczają wypowiedź szefa estońskiego wywiadu wojskowego pułkownika Margo Grosberga, który oświadczył 16 czerwca, że "w ciągu najbliższych siedmiu dni nie będziemy widzieć ofensywy". Rosyjska redakcja BBC uściśla, że Grosberg miał na myśli główne ukraińskie kontruderzenie, a obecne działania wojsk ukraińskich ocenił jako mniejsze operacje, mające na celu rozpoznanie rosyjskiej obrony i znalezienie jej słabych punktów.

09:53

Sąd wojskowy w Rostowie nad Donem, na południu Rosji, uznał czterech mieszkańców okupowanego Krymu za winnych usprawiedliwiania terroryzmu, planowania ataku terrorystycznego oraz nielegalnej produkcji i składowania materiałów wybuchowych, skazując ich na kilka lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - podał w poniedziałek portal Radia Swoboda.

Oskarżeni zostali zatrzymani w czerwcu 2020 roku. Według śledczych byli powiązani z "ukraińskimi radykałami walczącymi w Donbasie" i planowali zdetonowanie domowej roboty bomby na targu w Symferopolu na Półwyspie Krymskim.



09:20

W ciągu ostatnich dziesięciu dni Rosja najprawdopodobniej rozpoczęła przemieszczanie elementów swojej Grupy Sił Dniepr ze wschodniego brzegu Dniepru w celu wzmocnienia sektorów Zaporoże i Bachmut - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, potencjalnie dotyczy to kilku tysięcy żołnierzy z 49. armii, w tym 34. samodzielnej brygady zmotoryzowanej, a także sił powietrznodesantowych i jednostek piechoty morskiej.

Wyjaśniono, że przesunięcie wojsk Grupy Sił Dniepr prawdopodobnie jest odzwierciedleniem oceny Rosji, że duży ukraiński atak przez Dniepr po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce i będącej efektem tego powodzi jest teraz mniej prawdopodobny.

08:20

Wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji miejscowości Piatichatki w obwodzie zaporoskim potwierdziła w poniedziałek rano wiceminister obrony Ukrainy.

"W sumie pododdziały (ukraińskie) na kierunku taurydzkim posunęły się do przodu w głąb (terenów kontrolowanych przez) przeciwnika na odległość do 7 km. Wyzwolono tereny o powierzchni 113 km kwadratowych" - napisała Malar na Telegramie, wskazując, że w minionym tygodniu siły ukraińskie "prowadziły ofensywę na kilku kierunkach".

07:59

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 30 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 29 tys. osób - podała w poniedziałek Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 12,787 mln wjazdów do Polski i 10,943 mln wyjazdów na Ukrainę.

"W dn. 18.06 funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 30 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 12,787 mln os." - napisała w poniedziałek na Twitterze straż graniczna.

06:38

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę z Morza Czarnego, z użyciem rakiet typu Kalibr. Cztery z nich udało się zestrzelić ukraińskim siłom obrony przeciwlotniczej.

06:00

Władimir Putin poparł propozycję niektórych rosyjskich dowódców wojskowych, aby utworzyć grupę roboczą w administracji prezydenta integrującą ich z prokremlowską przestrzenią informacyjną i wzmacniającą poparcie ze strony rosyjskich ultranacjonalistów, ocenia w poniedziałkowym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Poinformowano, że w skład grupy roboczej wejdą członkowie Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej i będzie ona miała na celu koordynację pomysłów dotyczących prowadzenia wojny z Ukrainą.

05:20

W okupowanym Mariupolu wzrosła śmiertelność wśród ludności cywilnej: wskaźniki są trzykrotnie wyższe niż podczas epidemii Covid -19 - poinformował w poniedziałek ukraiński portal ZN na podstawie analiz Centrum Narodowego Oporu.

Śmiertelność wśród mieszkańców okupowanego Mariupola z przyczyn naturalnych jest obecnie 2,6 razy wyższa niż w czasie pandemii koronawirusa. To około 400 osób tygodniowo. Takie statystyki przedstawia Centrum Narodowego Oporu.

Przyczyną jest przestawienie miejskiego systemu ochrony zdrowie na potrzeby rosyjskiej armii. Najeźdźcy zatrudnili personel medyczny na potrzeby swoich rannych żołnierzy, twierdzi Centrum.



05:15

Rosja "jak dotąd odrzucała naszą prośbę o dostęp do obszarów znajdujących się pod jej tymczasową kontrolą wojskową" po wysadzeniu tamy w Kachowce.

"ONZ będzie nadal angażować się w poszukiwanie niezbędnego dostępu. Wzywamy rosyjskie władze do działania zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego" - powiedziała w oświadczeniu koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej na Ukrainie Denise Brown. "Nie można odmówić pomocy ludziom, którzy jej potrzebują", dodała.