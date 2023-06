Torturowana przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) przez pięć miesięcy kobieta była zmuszana do występowania w rosyjskich filmach propagandowych. Ostatecznie przez Rosję udało jej się przedostać do Estonii - podaje brytyjski dziennik "Guardian".

Zniszczenia w domach w Chersoniu na zdjęciu ilustracyjnym / Alena Solomonova / PAP

Kobieta została zatrzymana w ukraińskim mieście Enerhodar w październiku ubiegłego roku. Jej sąsiedzi poinformowali wcześniej rosyjskich okupantów, że jej mąż jest ukraińskim oficerem - przypomina dziennik.

Przywiązali mi ręce do kostek, jeden z nich trzymał mnie za szyję, drugi szczypał w nos, dusząc mnie - opowiada Ukrainka. Tłumaczy, że żądali ujawnienia miejsca pobytu męża i informacji o innych wojskowych w mieście.

Dodaje, że poza tym Rosjanie owijali jej szyję drutem, przykładali pistolet do skroni i razili prądem.

Kobieta wyjaśnia, że oficer FSB zmusił ją do wystąpienia w rosyjskich wiadomościach, aby złożyć skargę na rzekomy ukraiński ostrzał.

Ostatecznie zdecydowano, że zostanie wydalona z więzienia, ponieważ "nie da się jej wyedukować". Została przeniesiona w pobliże frontu, gdzie ponownie została zmuszona do udziału w sfałszowanym filmie, rzekomo pokazującym jej wydalenie na Ukrainę przez punkt kontrolny. Nagranie pojawiło się w telewizji RIA Novosti.

Przez dwa miesiące zmuszano nas tam do kopania rowów w mrozie - wspomina. Została zwolniona po interwencji rodziny, do której udało jej się zadzwonić, gdy jeden z żołnierzy zgodził się na pożyczenie telefonu komórkowego.

Kobieta uciekła do Rosji, skąd na wolność przedostała się przekraczając granicę z Estonią - podają estońskie media udostępniające tekst brytyjskiego dziennika.

Po dotarciu do Estonii udało jej się zadzwonić do męża i powiedzieć mu, że żyje. Chociaż rodzina prosiła ją o zostanie w Europie, kobieta wróciła do Zaporoża.