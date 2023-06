Karin Kneissl była ministrem spraw zagranicznych Austrii, zna politykę w Wiedniu i Brukseli od podszewki. Teraz ogłosiła, że będzie pracować dla Władimira Putina. Została szefową think tanku w Petersburgu - pisze portal dziennika "Welt", przypominając, że w 2018 r. Kneissl zaprosiła Putina na swoje wesele, "a nawet ukłoniła mu się po tańcu".

Władimir Putin na weselu Karin Kneissl (fot. YT/@straitstimesonline) /

Przez prawie półtora roku Karin Kneissl była ministrem spraw zagranicznych Austrii (od grudnia 2017 r. do czerwca 2019 r.), w tym czasie brała udział w licznych tajnych spotkaniach w UE. Teraz 58- latka "ogłosiła, że zmienia stronę i w przyszłości będzie pracować dla Władimira Putina" - pisze w poniedziałek "Welt".

Wideo youtube

Według jej własnych informacji będzie kierować think tankiem o nazwie GORKI - Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (Obserwatorium Geopolityczne dla Kluczowych Zagadnień Rosji). "Nowy think tank ma na celu znalezienie akademickich odpowiedzi na bieżące pytania polityczne". Ma siedzibę na Uniwersytecie w Petersburgu.

Kneissl zaprezentowała swoją nową pracę w służbie Rosji na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. "Podczas gdy zachodni dyplomaci unikali propagandowego wydarzenia, Kneissl pojawiła się tam trzykrotnie. Narzekała, że Austria zdradziła Rosję (...)" - relacjonuje portal.

"Poważnie rozważam przeprowadzkę do Rosji" - powiedziała rosyjskiej agencji informacyjnej TASS.

Już podczas swojej kadencji na stanowisku ministra spraw zagranicznych. "Kneissl ujawniła dziwne relacje z Rosją. W 2018 r. zaprosiła Putina na swoje wesele w południowej Styrii, a nawet ukłoniła mu się po tańcu" - przypomina "Welt".