Drony ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) uderzyły w nocy z wtorku na środę w rosyjską rafinerię w Riazaniu - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na przedstawiciela HUR. "Wojskowy cel w Riazaniu został trafiony. Są znaczne zniszczenia" - cytuje portal swoje źródło. Siły rosyjskie mogą pójść w kierunku Torecka w obwodzie donieckim, szykując się do ofensywy na Czasiw Jar - ocenił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Trzy osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne nad ranem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę na południu Ukrainy - powiadomił szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikacie na Telegramie. To już kolejny atak Rosjan na to portowe miasto w ostatnich dniach - w poniedziałek rosyjski pocisk uderzył w placówkę edukacyjną w Odessie, zabijając pięć osób. Środa jest 798. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji z 01.05.2024 r.

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / East News 09:59 Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na miejscowość Zołocziw w obwodzie charkowskim. O sprawie poinformował na Telegramie gubernator Ołeh Syniehubow. 09:44 63 osoby zostały zatrzymane, a sześciu policjantów odniosło obrażenia podczas wtorkowych protestów w stolicy Gruzji Tbilisi przeciwko tzw. ustawie o agentach zagranicznych - poinformował gruziński minister spraw wewnętrznych Gruzji Aleksander Darachwelidze. Gruzińskie siły bezpieczeństwa użyły we wtorek wieczorem armatek wodnych, gumowych kul i gazu łzawiącego do rozpędzenia protestu przed parlamentem. W proteście uczestniczyły tysiące osób. Była to kolejna ogromna demonstracja, odkąd rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych. W ubiegłym roku w wyniku masowych protestów oraz wezwań państw zachodnich Gruzińskie Marzenie wycofało się z jej przyjęcia. Tym razem partia władzy jest zdeterminowana, by uchwalić prawo, które, jak przekonuje, zapewni "przejrzystość finansowania" NGO, opozycji i mediów. Wzorowana na rosyjskiej ustawa, stąd nazwana "ustawą rosyjską" lub "ustawą o agentach zagranicznych", przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. środków finansowych z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji. 09:18 Drony ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) uderzyły w nocy z wtorku na środę w rosyjską rafinerię w Riazaniu - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na przedstawiciela HUR. "Wojskowy cel w Riazaniu został trafiony. Są znaczne zniszczenia" - cytuje portal swoje źródło. HUR zazwyczaj nie informuje oficjalnie o operacjach specjalnych. Ukraiński resort obrony podkreśla natomiast, że rafinerie, które zaopatrują rosyjski przemysł zbrojeniowy, są legalnym celem dla sil ukraińskich. Riazańska rafineria należy do koncernu Rosnieft. Jest największym tego typu zakładem w środkowej Rosji. 08:50 Siły rosyjskie mogą pójść w kierunku Torecka w obwodzie donieckim, szykując się do ofensywy na Czasiw Jar - ocenił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). ISW zaznaczył, że Rosjanie po raz pierwszy od kilku dni nie zdobyli żadnych nowych terenów wokół Awdijiwki w obwodzie donieckim i choć jeden dzień nie przesądza o trendzie, może to świadczyć o pewnym spowolnieniu ataków w tym rejonie przy jednoczesnym szykowaniu się do ofensywy wokół miasta Czasiw Jar w tym samym obwodzie. "Siły rosyjskie mogą zdecydować o pójściu z klina na północ od Awdijiwki w kierunku Torecka, aby uzupełnić rosyjskie działania ofensywne koło Czasiw Jaru, co zapewne wymagałoby od Rosjan przerwy taktycznej przed skoncentrowaniem sił" - pisze ISW. Think tank podkreśla, że Czasiw Jar jest ważnym celem operacyjnym dla sił rosyjskich, gdyż byłby on dobrą bazą wypadową do ataków na Drużkiwkę i Konstantynówkę, które wchodzą w skład pasa dużych ufortyfikowanych miast w obwodzie donieckim. 07:49 Gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt poinformował, że we wtorek po południu siły ukraińskie dwukrotnie ostrzelały miejscowość Kozino. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. 07:36 Najcięższe walki w Ukrainie toczyły się w ciągu ostatniej doby na kierunkach awdijiwskim i bachmuckim w Donbasie na wschodzie kraju - poinformował na Telegramie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Na kierunku bachmuckim siły ukraińskie odparły 33 ataki w okolicach m.in. Biłohoriwki w obwodzie ługańskim oraz wsi Werchniokamjanske, Rozdoliwka, Andrijiwka i miasta Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Na kierunku awdijiwskim ukraińscy obrońcy również odparli 33 ataki, m.in. koło miejscowości Archanhelske, wsi Umanske i Semeniwka. W sumie w ciągu ostatniej doby doszło do 122 starć. Siły rosyjskie przypuściły 8 ataków rakietowych i 61 lotniczych, a także 129 razy ostrzelały siły ukraińskie i miasta. "W wyniku rosyjskich ataków terrorystycznych są niestety ranni wśród ludności cywilnej. Zniszczone i uszkodzone zostały domy jedno- i wielorodzinne oraz inna infrastruktura cywilna" - podkreślił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 07:21 Najnowszy raport ukraińskiego resortu obrony dot. strat rosyjskich. Wynika z niego, że minionej doby zginęło lub zostało rannych 1120 rosyjskich żołnierzy. 07:08 Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu nakazał zwiększenie i przyspieszenie dostaw broni na potrzeby wojny z Ukrainą. "Aby utrzymać wymagane tempo ofensywy, konieczne jest zwiększenie ilości i jakości dostarczanej żołnierzom broni i sprzętu wojskowego" - powiedział, cytowany w komunikacie resortu obrony na Telegramie. 06:54 Lewan Chabeiszwili, lider głównej gruzińskiej partii opozycyjnej, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, został dotkliwie pobity podczas wtorkowego protestu w Tbilisi przeciwko tzw. ustawie o agentach zagranicznych - poinformował Reuters, powołując się na przedstawiciela tej partii. W proteście przed siedzibą parlamentu uczestniczyły we wtorek wieczorem tysiące osób. Policja użyła przeciwko demonstrantom armatek wodnych, gumowych kul i gazu łzawiącego. Była to kolejna demonstracja odkąd rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych. W ubiegłym roku w wyniku masowych protestów oraz wezwań państw zachodnich Gruzińskie Marzenie wycofało się z przyjęcia ustawy. Tym razem partia władzy jest zdeterminowana, by uchwalić prawo, które, jak przekonuje, zapewni "przejrzystość finansowania" NGO, opozycji i mediów. Wzorowana na rosyjskiej ustawa, stąd nazwana też po prostu "ustawą rosyjską" lub "ustawą o agentach zagranicznych", przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. środków finansowych z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Resort sprawiedliwości będzie mógł pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji. Przedstawiciele USA, UE, ONZ wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia praw nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z projektu. Zwracają m.in. uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 r. otrzymała status kandydata do UE. 06:40 Trzy osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne nad ranem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę na południu Ukrainy - powiadomił szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikacie na Telegramie. Ołeh Kiper poinformował, że w wyniku ataku uszkodzona został infrastruktura cywilna. Agencja Reutera przypomina, że w poniedziałek rosyjski pocisk uderzył w placówkę edukacyjną w Odessie, zabijając pięć osób. 06:25 "Pokój w Unii Europejskiej jest zależny od zabezpieczenia wschodniej granicy" - głosi wspólna deklaracja członków Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego. Delegaci, w tym z Polski, odwiedzili fińsko-rosyjskie przejście graniczne w Kuhmo, najbardziej wysunięty na wschód punkt kontroli na terenie UE. Rosja prowadzi hybrydową wojnę z Zachodem - oświadczył fiński deputowany Pauli Aalto-Setala. Wielu kolegów przyznało, że dopiero na miejscu, zagrożenie wymierzone w Finlandię oraz inne kraje graniczne, nabrało konkretnego wymiaru - dodał. Parlamentarzyści z Estonii, Litwy, Łotwy, a także Polski i Szwecji odwiedzili posterunek graniczny Vartius w Kuhmo w fińskiej prowincji Kainuu, który w związku operacją hybrydową został zamknięty po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku. Polskich parlamentarzystów reprezentował poseł Jarosław Wałęsa. "Najbardziej wysuniętą na wschód granicę UE należy zabezpieczyć nie tylko przed zagrożeniem hybrydowym w związku z instrumentalnym napływem migrantów, ale także przed zagrożeniem militarnym" - podkreślono we wspólnej deklaracji. 06:11 Pięcioro młodych Rosjan w wieku od 19 do 22 lat zostało w poniedziałek zatrzymanych pod zarzutem współpracy z Ukrainą i podpalenia w nocy z 25 na 26 kwietnia rosyjskiego śmigłowca wojskowego na lotnisku w Moskwie. we wtorek te osoby stanęły przed sądem - powiadomił niezależny rosyjski portal Moscow Times. Domniemanych sprawców oskarżono o działalność terrorystyczną. Według rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości nieformalny przywódca grupy, obywatel Rosji Stanisław Chamidulin, miał podpalić śmigłowiec w zamian za obietnicę wynagrodzenia złożoną mu przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Wszyscy zatrzymani pozostaną w areszcie tymczasowym do 27 czerwca. Według doniesień telegramowego kanału Baza, uważanego za powiązany z rosyjskimi strukturami siłowymi, młodzi ludzie oskarżeni o współpracę z HUR pochodzą z różnych zakątków kraju - z Nowosybirska na Syberii, miasta Norylsk położonego za kołem podbiegunowym oraz z obwodu rostowskiego w europejskiej części Rosji. 26 kwietnia HUR poinformował, że ubiegłej nocy na lotnisku Ostafjewo w Moskwie, należącym do rosyjskiego ministerstwa obrony, został zniszczony śmigłowiec wielozadaniowy Ka-32. HUR podkreślił, że rosyjskie siły zbrojne wykorzystywały wcześniej tę maszynę podczas agresji na Ukrainę. Ta operacja była pierwszym potwierdzonym przypadkiem zniszczenia rosyjskiego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego w Moskwie od początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj, rozpoczętej w lutym 2022 roku.