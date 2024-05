19:19

Rosjanie po raz kolejny udowodnili, że nie mają żadnych oporów, by wyrządzać krzywdę ukraińskim cywilom. Tym razem posłali na Odessę pocisk balistyczny z głowicą zawierającą amunicję kasetową - broń siejącą spustoszenie wśród piechoty wroga. W ataku zginęło 5 osób, a ponad 30 zostało rannych.

18:30

Rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynie na wynik zbliżających wyborów samorządowych na Węgrzech w regionach położonych blisko granicy z Ukrainą - komentuje opozycyjny dziennik "Nepszava".

Jak przypomina dziennik, przed ostatnimi wyborami samorządowymi w 2019 r. we wschodnich Węgrzech tysiące osób, głównie z podwójnych obywatelstwem węgierskim i ukraińskim, uzyskiwało fikcyjne adresy. Czasami w jednym domu zameldowanych było ponad 100 osób - zaznacza "Nepszava".

W dniu ostatnich wyborów samorządowych (...) czas przekraczania granicy na przejściu granicznym Zahony został dziwnie przyspieszony i zamiast wcześniejszego oczekiwania od pięciu do sześciu godzin, busy pełne pasażerów były w stanie płynnie przekroczyć granicę w ciągu kilku minut - dodaje.

Jednak jej zdaniem wojna na Ukrainie znacząco wpłynie na ograniczenie zjawiska "przygranicznej turystyki wyborczej" przed czerwcowym głosowaniem, co według gazety może pogrzebać szanse wielu kandydatów na burmistrzów z ramienia Fideszu w miejscowościach przy wschodniej granicy.

Na ukraińskim Zakarpaciu wciąż żyje kilkudziesięciotysięczna mniejszość węgierska, ale przygraniczne wioski opustoszały - mówią "Nepszavie" mieszkańcy regionu. Podają przykład zakarpackiej wioski Czomonin (węg. Csongor), w której do wojny mieszkało 1,7 tys. osób, a obecnie zostało ich kilkaset.

Większość tamtejszych rodzin obecnie mieszka i pracuje na Słowacji, w Czechach, Niemczech i na Węgrzech, uciekły przed wojną. Większość z nich była znana jako "orbaniści", ale prorosyjskie stanowisko premiera (Węgier Wiktora Orbana) mogło zmienić ich nastawienie - mówi gazecie jeden z mieszkańców Zahony.

17:43

Jak mówi w rozmowie z PAP były doradca resortu obrony Ukrainy Liam Collins płk Liam Collins, uchwalony przez Kongres USA pakiet pomocy dla Ukrainy przede wszystkim daje nadzieje na utrzymanie przez Ukraińców posiadanego terenu i nie należy oczekiwać przełomu w przewidywalnej przyszłości.

Myślę, że to nierealistyczne oczekiwać jakiejkolwiek większej ofensywy. Oni po prostu nie mają takich możliwości ze względu na to, czym dysponuje Rosja: masą żołnierzy i sprzętu, który wciąż może rzucać do walki. Więc ten pakiet pozwoli im trzymać teren bez oddawania pola Rosjanom - ocenia ekspert.

Collins ocenia jednak, że to nie nowe zdolności będą miały największy efekt, lecz te podstawowe, przede wszystkim amunicja artyleryjska kalibru 155 mm i 152 mm.

Tu chodzi nie tyle o dostarczanie nowych zdolności, co zastępowanie strat. Amunicja do HIMARS-ów jest kluczowa, ale też systemy bezzałogowe, radary kontrbateryjne czy systemy przeciwdronowe - analizuje. Tak naprawdę jednak nic nie zastąpi amunicji artyleryjskiej. To artyleria wciąż jest głównym czynnikiem zadającym straty w tej wojnie, a dla Ukrainy jest jeszcze cenniejsza ze względu na niskie zasoby - dodał.

Jak zaznacza, mimo że - jak podawał Pentagon - część uzbrojenia przekazywanego Ukrainie została uprzednio rozlokowana w magazynach m.in. w Polsce, pełny efekt dostaw nie będzie odczuwalny przez tygodnie. Z jeszcze dłuższym oczekiwaniem wiąże się broń zawarta w pakiecie USAI. Ponieważ wymaga ona wynegocjowania i podpisania kontraktu oraz wyprodukowania danej broni, w zależności od typu uzbrojenia może zająć to miesiące, a nawet lata. W przypadku bardziej skomplikowanych systemów, takich jak kluczowe rakiety do systemów Patriot, produkcja trwa dłużej niż w przypadku amunicji artyleryjskiej.

To jest bardzo frustrujące, ale nic niezwykłego. Nawet kiedy nasze wojsko potrzebowało np. pojazdów opancerzonych podczas wojny w Iraku, ten proces zwiększania produkcji przez przemysł był boleśnie powolny - wspomina Collins.

Jak ocenia jednak były wojskowy, poza czysto militarnym aspektem wznowienie wsparcia przez USA ma też ogromne znaczenie polityczne - jako sygnał dla Moskwy o dalszym wsparciu Zachodu dla Ukrainy, a także sygnał dla ukraińskiego społeczeństwa, że armia jest odpowiednio wyposażona. To drugie jest tym ważniejsze, że jedną z największych bolączek ukraińskiego wojska jest niedobór żołnierzy.

Jeśli Ukraińcy będą wiedzieli, że dostaną uzbrojenie, sprzęt i amunicję, której potrzebują do walki, będzie więcej chętnych do mobilizacji i wstąpienia do armii - zaznacza.

Collins dodaje ponadto, że w obliczu przytłaczającej większości, która poparła pakiet w obu izbach Kongresu, Kreml nie może zakładać, że po wyczerpaniu się środków - za 6-12 miesięcy - pomoc USA ustanie.

To pokazuje Rosji, że ta sprawa to nie jest coś, czymś Ameryka lub Zachód zmęczy się za rok, dwa. To poparcie było silne od początku i nadal takie jest - podsumowuje.

17:01

Zniszczenia po rosyjskim ataku pociskami kierowanymi w miejscowości Zołocziw w obwodzie charkowskim:

16:06

Szef MSZ Radosław Sikorski wyraził nadzieję na to, że amerykańska decyzja o wysłaniu Ukrainie rakiet ATACMS "będzie inspiracją dla innych". To chyba wiadome, jak ważne jest dla nas wszystkich, byśmy wspierali Ukrainę - mówiła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

Na wspólnej konferencji prasowej Sikorskiego i Baerbock w Słubicach padło m.in. pytanie o możliwość dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących Taurus.

Mam nadzieję, że decyzja amerykańska o wysłaniu Ukraińcom słynnych rakiet ATACMS będzie inspiracją dla innych - odpowiedział Sikorski.



Z kolei szefowa niemieckiej dyplomacji stwierdziła, że "to chyba wiadome, jak ważne jest dla nas wszystkich, abyśmy wspierali Ukrainę". Dlatego mogę się do tego tylko przyłączyć. Widziałam to w Odessie i innych miejscach, w których byłam, jak ważna jest obrona przeciwlotnicza oraz systemy, które dostarczaliśmy - m.in. Patrioty. Dlatego właśnie szczególnie minister obrony i ja niedawno wszczęliśmy nową inicjatywę, aby na świecie i w Europie postarać się, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą - powiedziała. Dodała, że - w sprawie dostawy Taurusów - w Niemczech trwa debata, a rząd próbuje wypracować wspólną decyzję.

15:17

Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow odbył rozmowę telefoniczną z wicepremierem, ministrem obrony i ministrem spraw zagranicznych Irlandii Michealem Martinem.

"Rozmawialiśmy o współpracy w przemyśle obronnym i możliwości tworzenia wspólnych przedsięwzięć z australijskim przemysłem obronnym. Pomimo znacznej odległości między naszymi krajami wsparcie Australii pozostaje niezachwiane. Razem wypędzimy wroga z ziemi ukraińskiej" - napisał na platformie X Umerow.