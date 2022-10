Ukraińskie siły kontynuują przesuwanie linii frontu na południu kraju. Rosjanie z kolei uciekają z prawego brzegu Dniepru, przemieszczając na lewy brzeg różne elitarne jednostki i skład oficerski. Na prawym brzegu pozostają jedynie zmobilizowani. Na Białorusi widziano grupę instruktorów irańskich, którzy zapewne szkolą tam wojskowych Rosji i koordynują ataki dronów Shahed przeciw Ukrainie - podała ukraińska telewizja Suspilne. G7 potępiła porwanie przez Rosję kierownictwa elektrowni atomowej w Zaporożu i wezwała do natychmiastowego powrotu pełnej kontroli nad elektrownią do Ukrainy. Najważniejsze informacje z 242. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z niedzieli 23.10.2022 roku.

Rosyjscy wojskowi / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

16:50

Wśród mieszkańców Kijowa odczuwalnie zmalało zainteresowanie tabletkami z jodkiem potasu; jeszcze we wrześniu zwiększony popyt na nie sprawił, że zaczęło ich brakować, a ich cena wzrosła - mówi Larysa, farmaceutka jednej z kijowskich aptek. Jak dodaje, obecnie kijowianie kupują przede wszystkim leki potrzebne przy leczeniu sezonowych infekcji.

"Ceny spadły, chociaż nie wróciły do poziomu z sierpnia. We wrześniu cena za jeden blister była wyższa nawet o 250 proc. Obecnie bez problemu można go kupić w naszej aptece za ok. 200 UAH (ok. 30 PLN). Nie jest to tanio, oczywiście, ale kosmicznie drogo też nie" - podsumowuje kobieta.

16:27

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu rozmawiał telefonicznie o sytuacji na Ukrainie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Benem Wallace'em. Według rosyjskich agencji Szojgu miał powiedzieć, że Ukraina przygotowuje prowokację z "brudną bombą".

Wcześniej Szojgu rozmawiał także z ministrami Francji i Turcji.

16:19

Na Białorusi widziano grupę instruktorów irańskich, którzy zapewne szkolą tam wojskowych Rosji i koordynują ataki dronów Shahed przeciw Ukrainie - podała ukraińska telewizja Suspilne, powołując się na portal Sprotyw, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Portal ten podał, że Irańczycy znajdowali się we wsi Mikulicze w obwodzie homelskim, niedaleko granicy z Ukrainą. Chodzi o "irańskich instruktorów, oficerów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, którzy są pod wzmocnioną ochroną funkcjonariuszy rosyjskiej gwardii narodowej i oficerów Federalnej Służby Bezpieczeństwa" - podał portal Sprotyw. Portal powołał się na "miejscowe podziemie" na Białorusi.

16:02

Siedem statków ze zbożem opuściło dziś ukraińskie porty morskie - podało Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie, informując o kolejnych transportach produktów rolnych dla Europy i Azji - po wznowieniu tak zwanej inicjatywy zbożowej. Z portu Morza Czarnego wypłynął dziś masowiec Pangeo, wyczarterowany przez Światowy Program Żywnościowy ONZ. Na jego pokład załadowano 40 tysięcy ton pszenicy dla Jemenu. Na pozostałych sześciu statkach przewożonych jest 125 tysięcy ton produktów rolnych dla krajów Europy i Azji.

Ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że przez działania Rosji porty pracują tylko na 25-30 procent swoich możliwości. Trudności w działaniu "korytarza zbożowego" wynikają m.in. z tego, że brakuje jasnego harmonogramu kontroli towarów. Taką kontrolę sprawują przedstawiciele krajów związanych umową. 22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisali umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie.

15:52

W wyniku inwazji rosyjskiej 90 proc. mocy ukraińskiej energetyki wiatrowej i około 45-50 proc. mocy energetyki słonecznej jest wyłączonych z eksploatacji - poinformował w niedzielę minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

"Zielona energetyka to najbardziej poszkodowana gałąź. Zasadniczą część mocy mamy przecież na południu Ukrainy. Straciliśmy około 90 proc. (energetyki) wiatrowej i 45-50 proc. słonecznej. To ogromne straty" - powiedział minister, cytowany przez portal Ukrinform. Przypomniał, że Ukraina przyjęła w przeszłości plan przewidujący, że udział energii odnawialnej w balansie energetycznym kraju sięgnie 25 proc.

15:00

Mieszkańcy Melitopola i Chersonia, okupowanych przez Rosję miast w na południu Ukrainy, zaczęli pozbywać się rosyjskich rubli, spodziewając się wyzwolenia tych terenów przez siły ukraińskie - powiedział lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

"Wszyscy zdają sobie sprawę, że deokupacja obwodu chersońskiego, a potem rejonu Melitopola, jest nieunikniona" - powiedział Feodorow, cytowany przez agencję Ukrinform. Jak mówił, w Chersoniu "stacje benzynowe w ogóle odmawiają przyjmowania pieniędzy rosyjskich, taka sama tendencja jest w Melitopolu". Opisywał też, że ludzie nie chcą używać rubli i teraz w obiegu w placówkach handlowych używana jest hrywna.

14:40

Rosyjscy szpiedzy wykorzystują popularną francuską stronę z ogłoszeniami Leboncoin do werbowania współpracowników i pozyskiwania informacji od studentów i młodych ekspertów z różnych dziedzin - ostrzega francuska Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI).

Według DGSI rosyjscy szpiedzy działają zgodnie z ugruntowanym modus operandi: udając konsultantów lub biznesmenów chcących brać prywatne lekcje od młodych absolwentów (inżynierów, ekonomistów itp.) oraz studentów, potrafią wydobyć od nich szczegółowe, czasem poufne informacje. Młodzi specjaliści za coraz lepsze wynagrodzenie uzyskują dla zagranicznego wywiadu rosyjskiego dostęp do źródeł informacji, raportów i specjalistów.

13:20

"Na okupowanych terytoriach obwodu ługańskiego rosyjscy najeźdźcy sieją terror wśród mieszkańców, odcinając prąd na terenach zaludnionych, aby ludzie byli zmuszeni do opuszczenia swoich domostw" - poinformował szef ługańskiej administracji Serhij Hajdaj na Telegramie.

12:55

Okupanci poinformowali rodziców z Enerhodaru, których dzieci wyjechały do Rosji "na wypoczynek", że ich dzieci pozostaną w Rosji "na nieokreślony czas" i będą tam chodzić do szkoły - poinformował lojalny wobec Kijowa mer tego okupowanego miasta na południu Ukrainy Dmytro Orłow.

12:14

Rano ostrzelany został hotel w okupowanym przez Rosjan Enerhodarze - przekazał na Telegramie mer Dmytro Orłow. Obecnie nie wiadomo, czy w wyniku ostrzału były jakieś ofiary. W swoim wpisie mer zauważył, że z hotelu tego "lubili korzystać okupanci i kolaboranci".

12:11

Rosyjskie wojska wycofują się z prawego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, prawdopodobnie przygotowując się do wysadzenia tamy Kachowki. To wnioski z raportu analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Na prawym brzegu rzeki obecni nadal są jednak niedawno zmobilizowanych obywatele rosyjskich.

11:30

Pięć osób zostało rannych w wyniku porannego ostrzału Nikopola - powiedział szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Valentin Rezniczenko.

11:15

Ukraińskie siły kontynuują przesuwanie linii frontu na południu kraju, a rosyjskie wojsko wzmacnia swoje pozycje na lewym brzegu Dniepru, po ewakuacji z prawego brzegu - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe.



10:05

Rosjanin, pracownik branży IT, od miesiąca ukrywa się w lesie przed mobilizacją na wojnę na Ukrainie - pisze niezależny portal Mediazona. W dziczy programista ma dwa namioty: jeden do snu, drugi do pracy.

09:32

Od początku wojny w Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 7,221 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,412 mln osób - poinformowała Straż Graniczna.

09:23

Twierdzenia właściciela Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna o budowie linii obrony w obwodzie ługańskim sugerują, że Rosja przygotowuje się do odparcia ukraińskiego kontrataku głęboko za obecną linią frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:42

Zmobilizowani Rosjanie, którzy po przybyciu na linię frontu odmówili walki na wschodzie Ukrainy, są więzieni, okupanci wywierają na nich nacisk psychologiczny - przekazał lojalny wobec Kijowa gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:21

W obwodzie biełgorodzkim w Rosji po ostrzale wybuchł pożar podstacji elektrycznej. "Pociski uszkodziły podstację znajdującą się obok zakładu przemysłowego. W związku z tym wielu odbiorców zostało odłączonych od światła, a także kilka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostało pozbawionych zasilania" - napisał gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow.

08:10

Rosjanie ostrzeliwali w nocy pięciopiętrowe i dziewięciopiętrowe budynki w mieście Mikołajów w południowej części Ukrainy. Zniszczone zostały samochody, rurociąg grzewczy i plac zabaw. Nie ma ofiar - przekazało Dowództwa Operacyjnego "Południe".

08:01

Jewgienij Prigożyn, określany jako "kucharz Putina", tworzy rozbieżności w rosyjskich władzach - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Chodzi o budowę tzw. linii Wagnera - czyli pasmo umocnień na północnym wschodzie Ukrainy. Jak podkreśla ISW, "rosyjska społeczność nacjonalistyczna niejednokrotnie oskarżała Kreml o to, że nie jest on w stanie obronić granicy obwodu biełgorodzkiego", graniczącego z Ukrainą. Możliwe, że Prigożyn stara się wzmocnić ich żądania - wskazują analitycy.

07:15

Łącznie minionej doby rosyjska armia przeprowadziła 32 rakietowe i 25 lotniczych ataków oraz ponad 80 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

06:45

W wyniku uderzeń ukraińskich sił w miejsca dyslokacji rosyjskiego sprzętu i żołnierzy w ostatnich dniach na południu Ukrainy rannych zostało ok. 250 rosyjskich wojskowych - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:30

G7 potępiła porwanie przez Rosję kierownictwa elektrowni atomowej w Zaporożu i wezwała do natychmiastowego powrotu pełnej kontroli nad elektrownią do Ukrainy.

06:25

Były przewodniczący rady dyrektorów producenta turbin Motor Sicz Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany na Zaporożu. Bogusłajewa zatrzymano w jego domu, a następnie przewieziono go konwojem do Kijowa - poinformowały w sobotę ukraińskie media, które cytuje agencja Reutera. Były szef Motor Sicz, jak również był członek parlamentu, jest podejrzany o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym.

06:23

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem w swoim regularnym wystąpieniu w mediach społecznościowych poinformował, że Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę na "bardzo szeroką" skalę i zadeklarował, że ukraińskie wojsko z pomocą sojuszników poprawi i tak już dobre wyniki w zestrzeliwaniu rakiet. "Geograficznie to ostatnie masowe uderzenie jest bardzo szerokie" - oznajmił Zełensk w swoim orędziu, wymieniając regiony w zachodniej, centralnej i południowej Ukrainie. "Oczywiście nie mamy możliwości technicznych, aby strącić 100 procent rosyjskich rakiet i dronów uderzeniowych. Jestem pewien, że stopniowo, z pomocą naszych partnerów, to osiągniemy. Już teraz strącamy większość pocisków cruise, większość dronów" - dodał ukraiński lider.