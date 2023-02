Na 23 i 24 lutego zaplanowano zimową sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Spotkanie odbędzie się w Wiedniu, a austriacki rząd zaprosił do rozmów przedstawicieli Rosji. Delegaci Ukrainy nie wezmą udziału w oficjalnych obradach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie będziemy uczestniczyć w żadnych oficjalnych wydarzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego, ale jedziemy do Wiednia na negocjacje z naszymi partnerami - oznajmiła Jewgienia Krawczuk, deputowana partii "Sługa Narodu" w rozmowie z portalem Europejska Prawda. Parlamentarzystka dodała, że celem rozmów będzie ustalenie strategii wyprowadzenia OBWE z kryzysu.

Ukraina sprzeciwia się uczestnictwu Rosji w obradach OBWE. Na wieść o przyznaniu przez Austrię wiz delegacji rosyjskiej, Ukraińcy już w styczniu zapowiedzieli, że nie będą brali udziału w spektaklu "wybielania" zbrodni wojennych.

Jewgienia Krawczuk przyznaje, że sytuacja, w której jeden lub dwa kraje mogą zablokować wszystkie decyzje, jest całkowicie pozbawiona sensu. To ślepa uliczka. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad reformą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE - zaznaczyła posłanka.

Przedstawicielka Ukrainy zwróciła również uwagę na to, że cała delegacja Rosjan do OBWE liczy aż 60 osób. To nie tylko posłowie, ale, jak sądzimy, także służby specjalne i propagandyści, którzy wykorzystają to spotkanie do stworzenia przedstawienia - komentowała Krawczuk.

Ukraińska delegacja zapowiada, że sama nie weźmie udziału w spotkaniach, ale pracuje nad zorganizowaniem protestów w pobliżu miejsca, gdzie odbędzie się posiedzenie.

Austria jest głucha na protesty

Letnie i jesienne sesje Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE odbyły się kolejno w Wielkiej Brytanii i Polsce. Rosjanie nie uczestniczyli w żadnej z nich, bo oba kraje-gospodarze odmówiły wydania wiz delegatom.

Rząd austriacki prezentuje jednak inne podejście. Wiedeń oparł się krytyce 24 państw, które domagały się wykluczenia Rosji z obrad. Minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg do końca bronił decyzji o dopuszczeniu do posiedzenia delegacji z kraju objętego międzynarodowymi sankcjami.