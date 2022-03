2,597 mln - tyle osób, według danych ONZ z piątku, opuściło Ukrainę od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej w czwartek, 24 lutego. Najwięcej uchodźców, niespełna 1,6 mln, trafiło do Polski. Do tych krajów, trafiło najwięcej uciekających przed wojną Ukraińców.

Mołdawia, 9 marca 2022 r. / DUMITRU DORU / PAP/EPA

1,57 mln - Polska

380 tys. - Rumunia (dane z soboty)

235 tys. - Węgry (dane z piątku)

185 tys. - Słowacja (dane z piątku)

104 tys. - Mołdawia (dane z piątku)

123 tys. - Niemcy (dane z soboty)

105 tys. - Rosja (dane z czwartku)

ponad 43 tys. - Bułgaria (dane z czwartku)

31 tys. - Włochy (dane z piątku)

10 tys. - Litwa (dane z soboty)

5 tys. - Francja (dane z wtorku)

1 tys. - Hiszpania (dane z czwartku)

938 - Białoruś (dane z soboty)

Rumunia przyjęła 380 tys. uchodźców

Na terytorium Rumunii dotarło do soboty łącznie ponad 380 tys. osób uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją - podała w komunikacie Główna Dyrekcja Straży Granicznej w Bukareszcie (IGPF).

Według rumuńskiego urzędu podczas ostatniej doby do kraju dotarło ponad 16 tys. ukraińskich uchodźców wojennych.

Władze IGPF odnotowały dużą liczbę obywateli Ukrainy opuszczających Rumunię. Tylko podczas ostatniej doby wyjechało stamtąd ponad 21 tys. ukraińskich uchodźców.

MSW w Bukareszcie szacuje, że do sobotniego popołudnia o azyl w Rumunii wystąpiło ponad 3,7 tys. obywateli Ukrainy.

Zobacz również: Berlin ma kłopoty z pomieszczeniem uchodźców z Ukrainy

Węgry: Mówić jasno i prosto

Prawie 202 tys. uchodźców przybyło na Węgry z Ukrainy od wybuchu wojny w tym kraju - poinformował w czwartek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w parlamencie. Wczoraj liczba ta wynosiła już około 235 tys.

Szijjarto oświadczył, że na Węgrzech trwa największa akcja humanitarna w historii kraju. Zapewnił, że węgierskie organy państwowe są przygotowane do zapewnienia opieki wszystkim uchodźcom.

Osoby, które zamierzają zostać na Węgrzech dłużej, będą mieć zagwarantowaną pracę, a ich dzieci opiekę szkolną, przedszkolną i żłobkową.

Minister ocenił, że w obecnej sytuacji jest istotne, by mówić jasno i prosto. Podkreślił, że Węgry potępiają tę militarną agresję i popierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, a także popierają Ukraińców.

Dodał, że najważniejszym zadaniem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa Węgrom i dlatego wzmocniono obecność wojska węgierskiego przy granicy. Jak podkreślił, należy też uniknąć wciągnięcia Węgier w tę wojnę i dlatego rząd zdecydował, że nie wyśle na Ukrainę żołnierzy ani broni oraz nie zezwoli na dostarczanie Ukrainie śmiercionośnej broni bezpośrednio przez swoje terytorium. Ocenił, że takie transporty stanowią cel militarny, a nie można narażać węgierskiej ludności.

Z Mołdawii do Polski

Z Mołdawii do niedzieli odlecą do czterech państw Europy, w tym do Polski, wyczarterowane samoloty z ukraińskimi uchodźcami na pokładzie - poinformował rząd w Kiszyniowie.

Rząd premier Natalii Gavrility podał, że samoloty z ukraińskimi uchodźcami udadzą się również do Hiszpanii, Turcji oraz Niemiec, zabierając łącznie 1 784 osób.

Na początku marca władze w Kiszyniowie zwróciły się do wspólnoty międzynarodowej o pilną pomoc w związku z przeciążeniem ośrodków dla uchodźców.

Rząd podał, że większość z ponad 300 tys. osób, które schroniły się w tym kraju w związku z wojną na Ukrainie, opuściła już terytorium Mołdawii.

W piątek liczba uchodźców wyniosła około 105 tys., jak informuje biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ.

Niemcy. Bezpłatny transport dla Ukraińców

Uchodźcy z Ukrainy skorzystają w ten weekend z darmowych przejazdów na terenie Niemiec i do krajów sąsiednich - podały niemieckie koleje Deutsche Bahn.

Jak poinformował rzecznik Deutsche Bahn, uchodźcy podróżują z Polski, Austrii i Czech głównie do niemieckich metropolii, takich jak Monachium, Berlin, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Hamburg i Brema.

Od początku rosyjskiego ataku do Niemiec przybyło 122 837 osób z Ukrainy - poinformowało Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Są to dane policji federalnej, która obecnie zaostrza kontrole - powiedział rzecznik.

Ponieważ jednak na granicach wewnętrznych (Unii) nie ma stałych kontroli granicznych, liczba uchodźców wojennych wjeżdżających do Niemiec może być w rzeczywistości znacznie wyższa.

Bułgaria: 43 tys. uchodźców. Większość chce na Zachód

Według czwartkowych informacji portalu wnp.pl, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Bułgarii przybyło ponad 43 tys. uciekających przed wojną Ukraińców.

Tylko około 30 proc. ukraińskich uchodźców chce pozostać w Bułgarii, reszta zamierza udać się na Zachód.

Włochy. 16 tys. kobiet, 12 tys. dzieci

Do ponad 31 tysięcy wzrosła w piątek liczba uchodźców wojennych z Ukrainy przybyłych do Włoch od początku rosyjskiej agresji - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostatniej doby przyjechała rekordowa dotąd liczba 4 500 osób. 90 proc. przybyłych to kobiety i dzieci.

Według danych MSW w Rzymie do Włoch przyjechało prawie 16 tysięcy kobiet, ponad 12 tysięcy dzieci i około 2,8 tys. mężczyzn.

Stowarzyszenie dyrektorów włoskich szkół ogłosiło, że jest przygotowane na przyjęcie uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych.

"Litwa powinna dążyć do maksimum"

Na Litwę dotarło około 10 tys. ukraińskich uchodźców - poinformował w sobotę resor spraw wewnętrznych. Kwestię pomocy humanitarnej w piątek litewska minister opieki społecznej Monika Navickiene omówiła w Polsce z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg.

Cytat W Polsce omówiliśmy możliwości zakwaterowania nieletnich, przybywających bez opieki oraz zapewnienia im najpotrzebniejszych usług i wsparcia - czytamy w komunikacie litewskiego resortu.

Zdaniem litewskiej minister, na szczeblu unijnym powinna być również poruszona sprawa przybywających z Ukrainy osób niepełnosprawnych. Litwa zaproponuje, by państwa członkowskie solidarnie przyjęły osoby najsłabsze, gdyż do Polski przybywa ich coraz więcej.

Litwa jest gotowa przyjąć bardzo dużą liczbę uchodźców i będzie się starała ją zwiększyć - powiedział prezydent Gitanas Nauseda przed kilkoma dniami w wywiadzie dla litewskiego portalu delfi.lt, nie podając jednak konkretnej liczby.

Cytat Uwzględniając wielkość i możliwości (kraju), Litwa powinna dążyć do maksimum - dodał prezydent.

Obecnie na Litwie działają trzy ukraińskie centra rejestracji. Dwa przy granicy z Polską - w Olicie, Mariampolu oraz Wilnie. Wkrótce takie centra zostaną otwarte w kolejnych miastach - w Kownie, Kłajpedzie i Szawlach.

5 tys. uchodźców we Francji, 500 w Paryżu

Jak informuje portal ifrancja.fr, od 25 lutego do 8 marca do Francji przyjechało 5 tys. uchodźców z Ukrainy. Około 500 z nich dotarło do Paryża.

Według polskiego portalu, Francuzi przygotowali niespełna 11 tys. miejsc noclegowych, z czego prawie 6 tys. zgłosiły osoby indywidualne, ponad 3,5 tys. samorządny, a około 1,1 tys. - branża hotelarska.

Hiszpania ma 12 tys. miejsc dla uchodźców

Hiszpania przyjęła dotychczas ponad tysiąc uchodźców ukraińskich w ośrodkach państwowych. Rząd dysponuje obecnie ponad 12 tys. miejsc dla uciekinierów wojennych z Ukrainy. Oprócz tego przygotowano dla nich 5 tysięcy łóżek szpitalnych - poinformowała agencja EFE w środę.

O wiele więcej Ukraińców zostało objętych opieką bez konieczności zakwaterowania, gdyż zamieszkali u swoich rodzin lub znajomych. Według oficjalnych danych w Hiszpanii przed inwazją rosyjską mieszkało ponad 115 tys. obywateli Ukrainy.

Wszyscy uchodźcy ukraińscy mogą skorzystać z dyrektywy o ochronie czasowej, którą UE uruchomiła w ubiegłym tygodniu pierwszy raz w swojej historii. Na podstawie dyrektywy ukraińscy uciekinierzy wojenni otrzymują natychmiastowe zezwolenie na pobyt na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia do trzech lat, zezwolenie na pracę, dostęp do edukacji, opiekę medyczną oraz pomoc socjalną.

Rząd w Madrycie zapowiedział zalegalizowanie pobytu wszystkich Ukraińców, którzy mieszkali w Hiszpanii przed rosyjską inwazją na ten kraj.