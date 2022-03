Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło 1,43 miliona osób. W tym czasie z Polski do Ukrainy funkcjonariusze SG przeprowadzili 141 tys. odpraw granicznych - poinformowała w czwartek rano na Twitterze straż graniczna. Według danych ONZ ze środy, Ukrainę (w różnych kierunkach) opuściło około 2,2 mln osób.

Kraków: Uchodźcy w hali Cracovii / Józef Polewka / RMF FM

Nawet 5 mln osób może uciec przed rosyjską agresją z Ukrainy - podało ONZ w pierwszych godzinach po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainie.

Kiedy do Polski przybyło najwięcej uchodźców?

W środę do Polski dotarło 117,6 tysiąca uchodźców z Ukrainy. Dzisiaj do godziny 7 do Polski przyjechało 22 tysiące osób - dodała SG.

Według danych straży granicznej ze środy, najwięcej uchodźców do Polski trafia przez granicę w Medyce (282,3 tys.), Dorohusku (180,3 tys.) i Korczowej (165,7 tys.). Najmniej w Hrubieszowie (128,6 tys.) i Krościenku (69,9 tys.).

Jak informuje SG w codziennych raportach, do Polski z Ukrainy przybywają każdej doby dziesiątki lub setki tysięcy uchodźców:

9 marca - 1,33 mln

8 marca - 1,2 mln

7 marca - 1,067 mln

6 marca - 964 tys.

5 marca - 800 tys.

4 marca - 672,5 tys.

3 marca - 575,1 tys.

2 marca - 453 tys.

1 marca - 377,4 tys.

28 lutego - 327 tys.

27 lutego - 187,8 tys.

26 lutego - ok. 50 tys.

25 lutego - ok. 30 tys.

ONZ: Ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy

Z Ukrainy uciekło dotychczas 2,1-2,2 mln uchodźców - poinformował w środę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. We wtorek liczbę tę oceniano na około 2 mln osób.

Teraz jest czas, by pomagać na granicy, a nie dyskutować o podziale uchodźców pomiędzy różne państwa - podkreślił Grandi podczas konferencji prasowej w Sztokholmie.

Zwrócił też uwagę na bardzo trudną sytuację Mołdawii w obliczu trwającego kryzysu uchodźczego.

We wtorek władze w Kiszyniowie zaapelowały do państw członkowskich Unii Europejskiej o nadzwyczajną pomoc w związku z masowym napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. Tego samego dnia mołdawskie MSW przekazało, że na terytorium kraju przebywa ponad 101 tys. ukraińskich uchodźców.

Licząca nieco ponad 2,5 mln mieszkańców Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych państw Europy.

ONZ: Kolejni uchodźcy będą jeszcze bardziej dotknięci wojną

Po pierwszej fali uchodźców z Ukrainy nadejdzie druga, która będzie składała się z bardziej dotkniętych wojną osób - poinformował we wtorek na konferencji prasowej Filippo Grandi, wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR).