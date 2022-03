O około 1/3, w porównaniu ze środowym porankiem, zmniejszyła się liczba uchodźców, którzy w czwartek przekroczyli polsko-ukraińską granicę. Największy ruch na granicy miał miejsce, jak do tej pory, w poniedziałek i wtorek. W niedzielę, 6 marca, odprawiono 142,4 tys. osób, a 7 marca - 141,5 tys. uchodźców.

W środę do Polski dotarło 117,6 tys. uchodźców z Ukrainy. Dzisiaj do godziny 7 do Polski przyjechało 22 tysiące osób - podała rzeczniczka straży granicznej por. Anna Michalska dodając, że jest to prawie 35 procent mniej niż o tej samej porze dzień wcześniej.

Prawie 1,5 mln uchodźców

Wczoraj najwięcej osób przekroczyło granicę w Medyce (woj. podkarpackie) - 5 tysięcy osób i w Dorohusku (woj. lubelskie) - 4,7 tysiąca osób - przekazała rzeczniczka SG.

Od 24 lutego do czwartku 10 marca granicę polsko-ukraińską przekroczyło 1,43 miliona osób. W tym czasie na kierunku z Polski do Ukrainy funkcjonariusze SG przeprowadzili 141 tys. odpraw granicznych.

Sporo osób jeździ tam i z powrotem

Cytat Jeśli chodzi o przekroczenia na stronę ukraińską to sporo jest osób, które jeżdżą tam i z powrotem. Do tej pory na stronę Ukrainy odprawiono 119 tysięcy obywateli Ukrainy i prawie 12 tysięcy obywateli Polski - zaznaczyła por. Michalska.

To raczej osoby, które po kogoś jechały lub jechały z pomocą humanitarną - dodała.

Na wszystkich przejściach ruch zarówno pieszy jak i samochodowy odbywa się na bieżąco - podkreśliła rzeczniczka.

Trzy kategorie mężczyzn wracających na Ukrainę

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do kraju wróciło 215 tys. Ukraińców z zagranicy, w większości mężczyzn - poinformował w czwartek rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Na dzień dzisiejszy z zagranicy wróciło już 215 tys. Ukraińców. W większości, około 80 proc. (ok. 170 tys. - PAP), to mężczyźni - powiedział Demczenko.

Rzecznik wymienił też trzy kategorie mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, którzy mają prawo opuścić obecnie terytorium Ukrainy: