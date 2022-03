Licząca obecnie ponad 400 miejsc baza noclegowa dla uchodźców z Ukrainy, przygotowana przez samorząd Katowic, wkrótce zostanie podwojona dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Ukraińcy znajdą schronienie w dwóch dawnych akademikach tej uczelni.

W Katowicach trwają zbiórki i akcje pomocy uchodźcom / Zbigniew Meissner / PAP

Jak podał w czwartek magistrat, baza noclegowa w Katowicach, stworzona z myślą o uchodźcach z Ukrainy, na bieżąco się powiększa. W tym celu każdego dnia przystosowywane są kolejne obiekty.

Dotychczas takie miejsca powstały m.in. w Campingu w Dolinie Trzech Stawów, hali sportowej przy ul. Józefowskiej, Schronisku Młodzieżowym "Ślązaczek" czy siedzibach OSP Szopienice oraz OSP Dąbrówka Mała. Takich tymczasowych miejsc jest ponad 400. Dodatkowo 270 osób zostało relokowanych do mieszkań udostępnionych przez mieszkańców Katowic.

"Potrzeby są jednak z dnia na dzień coraz większe, dlatego miasto porozumiało się z Uniwersytetem Ekonomicznym w sprawie bezpłatnego udostępnienia dwóch obiektów, które w najbliższych dniach zostaną przystosowane do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Chodzi o dawne akademiki - Dom Studenta Sikorka i Dom Studenta Zaścianek, znajdujące się przy ulicy Franciszkańskiej 8-10" - poinformował Urząd Miasta.

Sytuacja w Ukrainie jest coraz trudniejsza. Codziennie granicę przekraczają dziesiątki tysięcy osób szukających schronienia. W Katowicach jednym z priorytetowych działań jest aktualnie znalezienie dla Ukraińców miejsc noclegowych na dłuższy pobyt. Wczoraj, dzięki dużej otwartości władz Uniwersytetu Ekonomicznego, udało się nam osiągnąć porozumienie w zakresie nieodpłatnego użyczenia obiektów dawnych akademików - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. Podziękował władzom uczelni za szybkie działanie.

Już w czwartek rozpoczęły się prace nad przystosowaniem nieużywanych od trzech lat akademików do przyjęcia Ukraińców. Zanim trafią do nich uchodźcy, obiekty zostaną odświeżone. W części pokojów trzeba pomalować ściany i zmienić wykładziny. Prace będą także polegały na odnowieniu sanitariatów. Konieczne jest również uzupełnienie umeblowania.

Pierwszy budynek, na około 200 osób, powinien zostać uruchomiony w ciągu kilku najbliższych dni. W drugim zakres niezbędnych prac jest większy, w związku z tym zostanie on oddany do użytku później. W sumie w dwóch budynkach zakwaterowanie znajdzie około 400 osób. W byłych akademikach powstanie także potrzebna infrastruktura - salki do nauki dla dzieci czy pomieszczenia sportowe.