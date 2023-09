Szefowa komisji obrony Bundestagu przestrzegła kanclerza Scholza przed odkładaniem decyzji o wysłaniu taurusów na Ukrainę. Jej zdaniem opóźnienia wynikające z trwających od ponad pół roku debat prowadzą jedynie do niepotrzebnego przedłużania cierpień ludności ukraińskiej.

Produkowane w Niemczech rakiety Taurus powietrze-ziemia mają do 500 km zasięgu. Rząd RFN jak dotąd nie wycofał się z przekazania tych pocisków Ukrainie, ale wciąż brak jest decyzji, kiedy to się stanie - zwraca uwagę Ukraińska Prawda. Według dziennika "Bild", podnoszony jest problem związany z przygotowaniem ukraińskiej armii do obsługi taurusów, co miałoby wymagać co najmniej trzymiesięcznego szkolenia.

Dotąd także USA nie zdecydowały się na dostarczenie Ukrainie rakiet ATACMS.

Ukraina dysponuje już rakietami Storm Shadow / SCALP-EG przekazanymi przez Wielką Brytanię i Francję. Użyto ich do skutecznych ataków na rosyjski port w Sewastopolu i na znajdujące się w tym mieście dowództwo rosyjskiej Floty Czrnomorskiej.