06:35

Panie Prezydencie, dotarliśmy do granicy Ukrainy z wrogim państwem. Panie prezydencie, udało się! - mówią obrońcy Ukrainy w filmie, nagranym dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Nagranie pojawiło się po tym, jak ukraińscy obrońcy jednego z batalionów w obwodzie charkowskim odepchnęli rosyjskie wojsko i przedostali się na granicę państwową z Rosją.

06:16

Administracja miejska Lwowa stała się celem cyberataku, który prawdopodobnie został przeprowadzony przez rosyjskich hakerów.



W wyniku piątkowego ataku nie można było korzystać z niektórych usług komunalnych - napisał na Facebooku zastępca mera Lwowa Andrij Moskalenko.



Niektóre z nich udało się przywrócić w niedzielę.



Hakerzy przechwycili również wewnętrzne informacje administracji miasta, które następnie były publikowane na "wrogich" kanałach informacyjnych w serwisie Telegram - napisał Moskalenko.

06:11

Operator ukraińskiego systemu tranzytowego gazu poinformował w weekend, że wznowił pracę dwóch stacji dystrybucyjnych w obwodzie charkowskim i przywrócił dostawy gazu do ponad 3 tys. odbiorców.



"Obie stacje zostały wyłączone z powodu uszkodzenia głównego gazociągu w rejonie Charkowa w wyniku działań wojennych" - poinformował operator.

05:59

Rosja wycofała już swoje wojska z północnej Ukrainy, po tym, jak zostały one zatrzymane w pobliżu stolicy kraju, Kijowa.



Moskwa koncentruje obecnie swoją ofensywę na wschodnich regionach Ukrainy - Doniecku i Ługańsku, gdzie prorosyjscy separatyści, z pomocą Rosji, kontrolują niektóre obszary od 2014 roku.

05:50

Ukraińskie armia odniosła symboliczny sukces w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa, zbliżając się do granicy z Rosją.



Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie przedstawiające kilkudziesięciu żołnierzy w narodowych kolorach niebieskim i żółtym stojących przy posterunku granicznym kraju. Według doniesień należą do brygady ochotników z Charkowa.



Ukraińskie wojsko już w ostatnich dniach informowało, że stopniowo wypiera wojska rosyjskie w okolicach Charkowa.