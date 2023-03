12:17

Władimir Putin prawdopodobnie nie zdołał pozyskać tego rodzaju partnerstwa, na które liczył, a Xi Jinping zapewnił sobie ze strony Moskwy więcej deklaracji, niż planował prezydent Rosji - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Ośrodek odnotowuje, że dwaj przywódcy podpisali dokument o pogłębieniu wszechstronnego partnerstwa i współpracy strategicznej.

Według ISW deklaracje Xi i Putina były jednak zauważalnie niesymetryczne, co wskazuje na to, że chiński lider zgadza się na bardziej powściągliwą wersję relacji, niż zapewne oczekiwałby Putin.

12:16

Członkowie niezależnej organizacji Conflict Intelligence Team uzyskali zdjęcia pociągu przewożącego pojazdy wojskowe z rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Maszyny zidentyfikowano jako czołgi serii T-54/55 z czasów radzieckich, które do służby po raz pierwszy weszły pod koniec lat 40. XX wieku.

12:15

Sankcje wobec Białorusi mogą stać się jednym z punków zapalnych na rozpoczynającym się jutro szczycie UE w Brukseli. Praktycznie od trzech miesięcy - mimo zapowiedzi Brukseli - sprawa białoruskich sankcji nie posunęła się do przodu. Litwa podtrzymuje swoje stanowisko, że nie chce w tych restrykcjach żadnych wyjątków dla białoruskich nawozów. Polska popiera Litwę, a jednocześnie chce szybkich sankcji.

11:26

Przekazanie Ukrainie amunicji ze zubożonym uranem nie jest eskalacją zagrożenia nuklearnego - oświadczył minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Cleverly, cytowany przez agencję Reutera.

Nie ma mowy o eskalacji nuklearnej. Jedynym krajem na świecie, który mówi o kwestiach nuklearnych jest Rosja. Nie ma żadnego zagrożenia dla Rosji, chodzi wyłącznie o pomoc Ukrainie, by mogła się bronić - powiedział Cleverly.

10:39

Po incydencie z udziałem rosyjskich myśliwcami, w wyniku którego strącony został amerykański dron zwiadowczy, bezzałogowce USA latają nad Morzem Czarnym, ale zmieniły trasy przelotów - podaje CNN.

10:11

Nadchodzące tygodnie będą krytyczne dla przebiegu wojny; spodziewamy się, że prezydent Putin spróbuje przypuścić kolejną ofensywę, być może na wielu odcinkach frontu jednocześnie - powiedział w rozmowie z CNN rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Stany Zjednoczone wspierają przywódców Ukrainy i zapewniły prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że dostanie od władz USA "to, czego potrzebuje, gdziekolwiek zdecyduje się walczyć" - powiedział we wtorek John Kirby. Oznacza to, że Ukraina dostanie więcej broni, pomoc logistyczną i wsparcie wywiadowcze - dodał.



10:07

Skutki nocnych ataków dronów na Ukrainę: