Centralna Agencja Wywiadowcza po raz kolejny rekrutuje do współpracy Rosjan sprzeciwiających się wojnie w Ukrainie. W mediach społecznościowych CIA opublikowała film pt. "Dlaczego skontaktowałem się z CIA: w imię Ojczyzny", w którym zachęcono obywateli Rosji do kontaktu.

Screen z filmu / Central Intelligence Agency / YouTube /

Opublikowane przez Centralną Agencję Wywiadowczą wideo przedstawia wewnętrzny monolog fikcyjnego 35-letniego ekskomandosa, a obecnie pracownika Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Mężczyzna dochodzi do wniosku, że "prawdziwy wróg Rosji tkwi w niej samej".

Elita sprzedała kraj za pałace i jachty, a nasi żołnierze żują zgniłe ziemniaki i strzelają z przedpotopowej broni. Nasi ludzie są zmuszani do płacenia łapówek tylko po to, aby znaleźć pracę. (...) Korupcja i nepotyzm niszczą mój kraj od środka - wylicza bohater filmu.

Następnie fikcyjny oficer GRU stwierdził, że "obudził się w nim duch patrioty, wzywający do działania". Mówi, że zaczął współpracować z CIA, ponieważ chce, aby "naród rosyjski prosperował i osiągnął swój potencjał, a jego syn żył w Rosji, o której marzyliśmy".

Film kończy się wiadomością od CIA: "Ludzie wokół ciebie mogą nie chcieć słyszeć prawdy. My chcemy. Nie jesteś bezsilny". Wywiad amerykański zachęca Rosjan do kontaktu w bezpieczny sposób.

To kolejna próba rekrutacji Rosjan przez CIA

Komentując film, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zgryźliwie zauważył, że "ktoś powinien powiedzieć CIA, że u nas VKontakte jest znacznie popularniejszy niż platforma X (dawniej Twitter- przyp. red.)". Sęk w tym, że wideo zostało również opublikowane na YouTube i w serwisie Telegram - bardzo popularnym wśród Rosjan komunikatorze.

Wcześniej CIA próbowała werbować Rosjan do współpracy w maju 2023 roku. Amerykański wywiad utworzył nawet specjalny kanał na Telegramie, gdzie opublikował film wzywający Rosjan do przekazywania informacji.

Wcześniej, bo w listopadzie 2022 roku, jeden z oficerów CIA - David Marlowe - ogłosił zamiar współpracy z Rosjanami, którzy sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie. Szukamy na całym świecie Rosjan, którzy są tym tak samo zniesmaczeni jak my. Jesteśmy otwarci na współpracę - powiedział wówczas. Wyjaśnił, że CIA zależy przede wszystkim na kontaktach z żołnierzami, urzędnikami, oligarchami i kadrami kierowniczymi rosyjskich przedsiębiorstw.

Wcześniej Federalne Biuro Śledcze (FBI) wykorzystywało rosyjskojęzyczne reklamy na Facebooku i X, aby zachęcić pracowników rosyjskiej ambasady w Waszyngtonie do współpracy. W reklamie znajdował się link do programu kontrwywiadowczego FBI, po kliknięciu którego potencjalni informatorzy byli zapraszani do osobistego odwiedzenia biura.