"To oszałamiająca zbrodnia wojenna w Mariupolu. Dajcie nam samoloty dla dobra ludzkości, teraz! Giną ludzie, a ta kwestia jest cały czas rozważana" - zaapelował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. W okupowanym Berdiańsku na południu Ukrainy siły rosyjskie ogłaszają rozdawanie rosyjskich paszportów i umorzenie długów za rachunki. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje niemowląt, zginęło w wyniku rosyjskich ataków lotniczych w obwodzie żytomierskim. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję i Białoruś. Z miasta Sumy udało się ewakuować siedem tysięcy ludzi. Rosjanie utrudniają ewakuację z podkijowskich miast. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

22:03 Kolejne bombardowanie Żytomierza

W wyniku kolejnego rosyjskiego ataku bombowego na Żytomierz, w środkowej Ukrainie, uszkodzony został dom mieszkalny i obiekty infrastruktury, kotłownia i budynki szpitali, poinformował w środę mer Serhij Suchomłyn. Ranna jest starsza kobieta.

W czasie ataku mieszkańcy byli w schronach, poinformował Suchomłyn.

W mieście na prośbę wojska wyłączono oświetlenie na ulicach, bo - jak wyjaśnił mer - "rosyjskie samoloty zmieniły taktykę i latają bardzo nisko"

21:54 Będą negocjacje Ławrowa z Kułebą

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przybył do tureckiej Antalyi na czwartkowe rozmowy z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem - informuje agencja Nexta.

21:51 Pociągi PKP Intercity do Niemiec darmowe dla Ukraińców

Wszystkie pociągi PKP Intercity jadące do Niemiec bezpłatne dla obywateli Ukrainy - poinformowało biuro prasowe PKP Intercity. Oferta będzie dostępna do odwołania i dotyczy podróży drugą klasą.

"Od 9 marca br. 4 pary połączeń mają obniżoną kategorię z EIC na IC, co zwiększa liczbę pociągów, którymi obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować w 2. klasie. Zmiana pozwoli także na równomierne rozkładanie potoków pasażerów do Berlina" - poinformowało PKP Intercity.

21:47 Pentagon: Przekazanie myśliwców Ukrainie ryzykowne

Nie wspieramy przekazania dodatkowych myśliwców Ukrainie, uważamy to za ryzykowne - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby.

Nie przyniesie to wielkiego pożytku, są lepsze alternatywy. Według naszego wywiadu przekazanie MiG-ów byłoby mylnie odebrane przez Rosję jako eskalacja - dodał Kirby.

21:40 Setki tysięcy ludzi bez prądu

W związku z działaniami bojowymi bez energii elektrycznej jest ponad 720 tys. mieszkańców Ukrainy, a bez gazu ponad 230 tys. - poinformowało w środę ukraińskie ministerstwo energetyki.

21:26 Rosjanie wyparci z miasta Dergacze

Siły zbrojne Ukrainy wyparły wojska rosyjskie z miasteczka Dergacze, położonego na północny zachód od Charkowa - poinformował w środę wieczorem w komunikatorze Telegram szef obwodowej administracji Ołeh Syniehubow.

Według niego siły ukraińskie mają "pełną kontrolę nad terytorium miasta".

21:20 CDU/CSU apeluje o wstrzymanie dostaw gazu przez Nord Stream 1

W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę, parlamentarzyści Unii (CDU/CSU) zaapelowali o wstrzymanie dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 - poinformował Friedrich Merz, lider CDU.

"Niemcy powinni zaakceptować ograniczenie dostaw gazu ze względu na sytuację na Ukrainie. Nie chcemy czekać, aż Putin sam zakręci kurek z gazem" - podkreślił Merz, cytowany przez portal "Business Insider". Dodał, że taki krok oznaczałby "nową jakość w sankcjach".

21:04 Zełenski: Giniemy również za was

Europa musi bronić podstawowych wartości; to co dzieje się teraz na Ukrainie, może spotkać również inne narody; giniemy również za was - powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild" w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że nie ma zamiaru opuszczać Kijowa.

Już od dwóch tygodni bronimy naszego kraju. Dzieje się historia. Naszym celem jest wzmocnienie naszego kraju, bez względu na to, jak okaże się to trudne. Robię to dla moich dzieci i wnuków. Nie chcę być słabeuszem - mówi Zełenski.

20:49 Coraz więcej Ukraińców w Niemczech

Rośnie liczba uchodźców przybywających do Niemiec z Ukrainy. Do tej pory policja federalna zarejestrowała 80 035 osób, które uciekły przed rosyjską inwazją.

We wtorek ich liczba wynosiła 64 tys. Eksperci są zdania, że "będzie to największe wyzwanie humanitarne dla Niemiec od czasu II wojny światowej".



20:37 Kardynał Parolin: Niedopuszczalny atak na szpital

Jako "niedopuszczalny" określił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin środowy atak rosyjskich wojsk na szpital pediatryczny w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy. Ponowił apel o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych z obleganych miast.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej powiedział dziennikarzom w Rzymie: "Według jednej z wersji tej wojny, jaką przedstawiono, to operacja militarna w celu zniszczenia tylko instalacji militarnych na Ukrainie; to oczywiste, że tak nie jest, a zbombardowanie szpitala pediatrycznego nie ma nic wspólnego z powodami militarnymi".

20:24 Rosjanie ogłaszają rozdawanie paszportów

W okupowanym Berdiańsku na południu Ukrainy siły rosyjskie ogłaszają rozdawanie rosyjskich paszportów i umorzenie długów za rachunki - informuje w środę portal Ukraińska Prawda.

W radiu w Berdiańsku mówią, że za dwa dni mieszkańcy będą mogli otrzymać paszporty Rosji; okupanci zapowiadają też umorzenie długów za rachunki za usługi komunalne - podaje serwis, powołując się na mieszkańca miasta. W radiu odtwarzany jest rosyjski hymn państwowy, podawane są też propagandowe treści - czytamy.

20:15 Siły rosyjskie wciąż utrudniają ewakuację

Mimo uzgodnień w sprawie korytarzy humanitarnych ewakuacja cywilów w środę w wielu miastach Ukrainy nie odbyła się - pisze ukraińska redakcja BBC.

Rosyjscy wojskowi m.in. przeszkodzili ewakuacji z Mariupola. Udało się ewakuować mieszkańców Enerhodaru i Worzela.

20:09 Rosjanie zbombardowali okolice Żytomierza

Co najmniej 10 osób, w tym dwoje niemowląt, zginęło w wyniku rosyjskich ataków lotniczych w obwodzie żytomierskim. Jest nagranie.

20:05 Daniłow: Rosyjscy generałowie w rozpaczy

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział w ukraińskiej telewizji, że siły zbrojne jego kraju teraz doskonale znają plany wroga. Jego zdaniem rosyjscy generałowie "są w rozpaczy".

Dzisiaj dobrze rozumiemy, jakie plany ma teraz wróg. Zmienili się trochę od początku wojny, którą chcieli wygrać w ciągu 2-3 dni i przemaszerować przez (główną ulicę Kijowa) Chreszczatyk. To się nigdy nie stanie - zapewnił Daniłow. Co więcej, oni mają teraz inną taktykę. Zmieniło się ich dowództwo, ośmiu generałów zostało usuniętych, ponieważ nie wypełniali swoich zadań. Zamiast tego mianowani są nowi. Doskonale rozumiemy, co dzieje się w armii rosyjskiej i mogę powiedzieć, że oni są w rozpaczy - powiedział sekretarz RBNiO.

20:01 Rosjanie ostrzelali cywilów

Żołnierze rosyjscy ostrzelali ewakuujących się z Czernihowa cywilów, głównie kobiety i dzieci; jedna osoba zginęła - napisał na Facebooku Ratan Ahmedow, mer położonej w obwodzie czernihowskim Koriukówki, do której zmierzali cywile.

"W wyniku ostrzału zginął młody mężczyzna, który razem z matką kierował się w stronę Koriukówki" - poinformował Ahmedow.

19:50 Kułeba apeluje: Giną ludzie, dajcie nam samoloty

Po zbombardowaniu przez Rosjan szpitala położniczego w Mariupolu ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał ponownie kraje zachodnie do dostarczenia Ukrainie samolotów do walki z rosyjskimi siłami.

"To oszałamiająca zbrodnia wojenna w Mariupolu - napisał Kułeba na Twitterze. - Rosyjskie samoloty uderzyły w szpital położniczy. Moglibyśmy powstrzymać to barbarzyństwo, chroniąc nasze niebo. Dajcie nam samoloty dla dobra ludzkości, teraz! Giną ludzie, a ta kwestia jest cały czas rozważana".

19:48 Ogrom zniszczeń w Mariupolu

19:46 Federacja karate zawiesiła Rosjan i Białorusinów

Międzynarodowa Federacja Karate (WKF) dołączyła do innych i zawiesiła z powodu inwazji na Ukrainę zawodników oraz działaczy z Rosji i Białorusi. Zawieszenie zacznie obowiązywać natychmiast.

"Nie chcemy karać konkretnych sportowców czy oficjeli, których ta wojna nie dotyczy, ale jednocześnie chcemy chronić całe środowisko karate, a także wartości, które reprezentujemy, jak szacunek, uczciwość i honor" - napisał w komunikacie po środowym spotkaniu władz federacji jej prezes Antonio Espinos.



19:36 Mariupol wciąż oblężony

19:32 Zakłócenia sygnału GPS w Finlandii

W wielu miejscach we wschodniej i środkowej Finlandii zaobserwowano zakłócenia w odbiorze sygnału GPS, co miało wpływ na ruch lotniczy. Część samolotów zawracano. Według niektórych ekspertów źródłem problemów z nawigacją może być działanie strony rosyjskiej. Władze wyjaśniają sprawę.

"Finlandia nie może akceptować tego rodzaju działań, które stwarzają zagrożenie dla podmiotów cywilnych czy bezpieczeństwa lotów. Służby wyjaśniają przebieg zdarzeń" - przekazało w środę MSZ w Helsinkach, cytowane przez dziennik "Helsingin Sanomat", który poinformował o zakłóceniach.

19:25 Zełenski: Omówiliśmy sankcje na Rosję

Rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem o sankcjach nakładanych na Rosję za agresję na Ukrainę, potrzebie ochrony ludności cywilnej oraz pomocy dla naszego kraju - przekazał w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Kontynuuję konsultacje z partnerami w Unii Europejskiej. Rozmawiałem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Omówiliśmy sankcje przeciwko rosyjskiemu agresorowi, potrzebę skoordynowanego nacisku na Rosję w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, wsparcie dla toczonej przez nas walki i członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej" - napisał na Twittterze Zełenski.

19:07 Rosyjscy jeńcy wzywają do zakończenia wojny

Pojmani na Ukrainie żołnierze armii rosyjskiej wezwali w środę podczas konferencji prasowej w Kijowie przywódców swojego kraju do "zaprzestania bezsensownej i podstępnej wojny z Ukrainą" - podała agencja Ukrinform.

W konferencji wzięło udział siedmiu żołnierzy zwiadu, którzy po utracie sprzętu wojskowego na bagnach i po krótkiej walce z żołnierzami ukraińskimi zdecydowali oddać się do niewoli. Jak relacjonuje Ukrinform, więzień wojenny Wołodymyr Raskazow przepraszał obywateli Ukrainy za "przybycie tutaj jako zbrodniarze wojenni".

Wideo youtube

19:00 17 osób rannych po zbombardowaniu szpitala dziecięcego

Siedemnaście osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku lotniczego na szpital położniczy w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Od początku wojny w mieście zginęło ponad 1200 cywilów.

Agencja UNIAN przytacza wypowiedź Kyryłenki, który mówi, że wiadomo na razie o 17 rannych w wyniku bombardowania szpitala. Informacji o ofiarach śmiertelnych nie ma.

18:53 Kanclerz Niemiec o polskich MIG-ach

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wypowiedział się przeciwko wysłaniu polskich MiG-ów na Ukrainę, a także po raz kolejny wezwał Rosję do zawieszenia broni i wycofania wojsk z Ukrainy - informuje portal Tagesschau.

"Musimy bardzo dokładnie przemyśleć faktyczne działania. I na pewno nie obejmują one samolotów bojowych" - podkreślił kanclerz, dodając że "rozwiązanie militarne nie ma sensu".

18:43 Kliczko: Moje serce krwawi

"Właśnie widziałem kilka zdjęć... Moje serce krwawi. Atakować dzieci to atakować życie, samą cywilizację" - powiedział w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko . W ten sposób skomentował m.in. rosyjskie bombardowanie szpitala dziecięcego w Mariupolu.

18:40 Prezydent Duda spotka się z wiceprezydent USA

Potwierdzenie jedności NATO wobec rosyjskiej agresji, pomoc Ukrainie oraz kwestia ewentualnego przekazania polskich myśliwców MiG-29 - będą głównymi tematami czwartkowego spotkania w Warszawie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

18:35 Żołnierz brytyjskiej królowej uciekł walczyć na Ukrainie

Dziewiętnastoletni brytyjski żołnierz z ceremonialnego regimentu zajmującego się ochroną królowej Elżbiety II porzucił jednostkę i wyjechał na Ukrainę, aby walczyć przeciwko rosyjskim wojskom - ujawnił w środę dziennik "The Sun".

Jak podaje gazeta, żołnierz w miniony weekend opuścił koszary Coldstream Guards w Windsorze, zostawił list do rodziców i kupił bilet lotniczy w jedną stronę do Polski, skąd miał zamiar przedostać się na Ukrainę. Miał też opublikować na Snapchacie zdjęcie butów wojskowych, co według jego znajomych, z którymi rozmawiał "The Sun", jest sygnałem, że udało mu się wstąpić do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej. Twierdzą oni, że zbiegły żołnierz miał już dość ceremonialnej roli swojego regimentu i chciał poczuć smak prawdziwej walki.

18:21 Blinken: Plan Putina jest jasny

Szef dyplomacji USA Antony Blinken: Jasne jest, że planem Putina jest zniszczenie Ukrainy, to strategia niszczenia ośrodków miejskich.

Ostatecznie decyzja w sprawie przekazania uzbrojenia Ukrainie należy do poszczególnych krajów, a polska propozycja dotycząca myśliwców pokazuje stopień skomplikowania tego problemu - oświadczył Blinken, komentując sprawę ewentualnego przekazania Ukrainie polskich MiG-ów-29.

Rosyjska propozycja utworzenia korytarzy humanitarnych, prowadzących z Ukrainy do Rosji, jest absurdalna - powiedział.

18:20 Rosja zerwała ustalenia w sprawie Iziumu

Zamiast planowanych pięciu tysięcy z Iziumu w obwodzie charkowskim, na wschodzie Ukrainy, udało się ewakuować tylko 250 osób - poinformował w środę szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Ustalenia zostały zerwane przez stronę rosyjską, która ostrzeliwała miasto.

18:17 Białorusini chcą bronić Kijowa

Białorusini stworzyli specjalny batalion i są gotowi bronić Kijowa - podaje Nexta.

18:14 ONZ: Zginęło co najmniej 516 cywilów

Od początku rosyjskiej inwazji zginęło na Ukrainie co najmniej 516 cywilów, a 908 zostało rannych - przekazało w środę Biuro Praw Człowieka ONZ, podkreślając, że liczby te w rzeczywistości są prawdopodobnie "o wiele wyższe".

18:04 Pentagon o postępach wojsk rosyjskich

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zyskały ok. 20 km terytorium pod Charkowem i są 15 km od Mikołajowa, ale w innych częściach Ukrainy nie poczyniły żadnych postępów - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.

Dodał, że są dowody na stosowanie przez Rosję nieprecyzyjnych, wolno spadających, "głupich" bomb.

17:58 Kłopoty w Czarnobylu. Nie ma zagrożenia

Nie ma zagrożenia radiologicznego dla Polski w związku z utratą zasilania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki.

Jak zaznaczyła PAA w komunikacie opublikowanym w środę na swojej stronie internetowej, "obiekty jądrowe w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia są obecnie zasilane przez generatory diesla". Mogą one dostarczać prąd przez co najmniej 48 godziny. Po dostawie paliwa możliwe będzie przedłużenie pracy generatorów - przekazała Agencja.

17:53 Criekemans: Zełenski wygrywa z Putinem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygrywa wojnę informacyjną z Kremlem - uważa belgijski politolog David Criekemans. "Ukraiński prezydent jest aktorem, który doskonale wie, jak prowadzić tę grę" - powiedział ekspert, cytowany przez dziennik "Het Laatste Nieuws".

"Mogą to być proste filmiki z terenu, selfie lub pozowane zdjęcia w koszuli khaki" - pisze profesor Criekemans, ilustrując skuteczną politykę informacyjną Zełenskiego.

Instagram Wideo (IGTV)

17:36 Wiele ofiar, w tym niemowlęta

Co najmniej 10 osób, w tym dwoje niemowląt, zginęło w wyniku rosyjskich ataków lotniczych w obwodzie żytomierskim - poinformowało w środę Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

Chodzi o serię ataków bombowych, do których doszło wieczorem we wtorek. Prokuratura wskazuje, że atakowano domy mieszkalne, obiekty infrastruktury krytycznej oraz przedsiębiorstwa.

"Pod Malinem w ataku rakietowo-bombowym zniszczono dom, w gruzach którego zginęła rodzina: troje dorosłych i troje dzieci, w tym dwoje niemowląt" - pisze Interfax-Ukraina. Jeszcze cztery osoby zginęły, a trzy zostały ranne, w atakach na akademik i inne budynki.

17:33 Ukraińcy: Odebrać licencję trenerską Tymoszczukowi

Komisja etyczna Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej (UAF) chce pozbawić Anatolija Tymoszczuka, byłego kapitana drużyny narodowej, licencji trenerskiej oraz wszelkich odznaczeń państwowych i nagród sportowych z powodu kontynuowania współpracy z Zenitem St. Petersburg i niepotępienia inwazji zbrojnej Rosji.

42-letni Tymoszczuk jest zawodnikiem z największą liczbą występów w reprezentacji Ukrainy. W latach 2000-16 zaliczył 144 mecze, przez kilka lat był też kapitanem kadry. Ma w dorobku tytuły mistrza Ukrainy z Szachtarem Donieck, Rosji w barwach Zenita Sankt Petersburg, a z Bayernem Monachium w 2013 roku sięgnął po potrójną koronę, triumfując w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów.

17:25 Zełenski dziękuje za kolejne sankcje na Rosję

Jesteśmy wdzięczni za kolejny pakiet sankcji przeciwko rosyjskiemu agresorowi - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komentarzu do rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

"Zgadzamy się co do potrzeby zapewnienia skutecznych tras ewakuacji ludności cywilnej" - napisał Zełenski. "Podnieśliśmy również kwestię kluczowego dla Ukrainy członkostwa w Unii Europejskiej" - dodał prezydent.

17:17 Areszt w Chersoniu zajęty

Siły rosyjskie zajęły areszt śledczy w Chersoniu na południu Ukrainy i planują umieścić tam Ukraińców, zatrzymanych za protesty przeciwko rosyjskiej okupacji - poinformowała w środę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Do chersońskiego aresztu, z którego przed okupacją ewakuowano personel i aresztowanych, wdarli się rosyjscy wojskowi. Obecnie pomieszczenia budynku przygotowywane są na potrzeby jednostki Rosgwardii (d. wojsk wewnętrznych MSW), która przybyła do miasta.

17:15 Mer Charkowa: Wojska rosyjskie się przegrupowują

Znajdujące się w pobliżu Charkowa wojska rosyjskie zaczęły się przegrupowywać - powiedział w środę Ihor Terechow, mer znajdującego się na wschodzie Ukrainy miasta.

Terechow dodał, że sytuacja w Charkowie jest bardzo napięta, a rosyjski ostrzał nie ustępuje.