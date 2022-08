Ze zdjęć satelitarnych opublikowanych przez izraelską firmę ImageSat International wynika, że Rosja przenosi część swojej obrony przeciwlotniczej z Syrii do okupowanego od 2014 roku Krymu. To prawdopodobnie ruch podyktowany licznymi ukraińskimi atakami, do jakich w ostatnich tygodniach dochodziło na półwyspie.

System rakietowy ziemia-powietrze dalekiego zasięgu S-300 / Shutterstock Firma opublikowała zdjęcia fragmentu syryjskiego miasta Masjaf, które zostały zrobione 14 kwietnia i ponad dwa miesiące później - 25 sierpnia. Na zdjęciu z sierpnia widać puste miejsce po systemach rakietowych ziemia-powietrze dalekiego zasięgu S-300. Zdaniem Izraelczyków, miały one zostać przetransportowane przed 20 sierpnia do portu w mieście Tartus. Kolejne zdjęcie, tym razem z 17 sierpnia, faktycznie przedstawia baterie systemu S-300 w porcie w Tartusie. Jak sądzi izraelskie przedsiębiorstwo, zostały one załadowane na rosyjski statek Sparta II, który udał się w podróż do rosyjskiego Noworosyjska, jednego z głównych portów na Morzu Czarnym. Jak poinformował Reuters, dane nawigacyjne wskazują, że statek zacumował w porcie docelowym. Miał on przepłynąć poprzez turecką cieśninę Dardanele. Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej odmówiło komentarza w tej sprawie. Liczne ataki na Krymie Rosja utrzymuje obecność wojskową w Syrii od 2015 roku, kiedy podjęła interwencję podczas wojny domowej pomiędzy siłami wiernymi Baszszarowi al-Asadowi a zbrojną opozycją. Rosjanie stanęli po stronie syryjskiego prezydenta. Jeśli rzeczywiście systemy S-300 zostały przeniesione z Syrii na Krym, oznaczałoby to wzmocnienie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na okupowanym półwyspie. Rosjanie mają ku temu powody, bowiem w ostatnich tygodniach doszło tam do licznych ataków. Szczególnym echem obiła się seria eksplozji w bazie w Nowofedoriwce, w wyniku których zniszczone zostały m.in. samoloty wojskowe.