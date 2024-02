Rosja przerzuciła na teren rejonu (powiatu) mariupolskiego około 50 tysięcy wojskowych - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera okupowanego obecnie Mariupola. Oddziały ukraińskie wycofały się z dwóch wsi: Siewerne i Stepowe, w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Rosja przejęła inicjatywę strategiczną na froncie na Ukrainie, dlatego może kontynuować operacje ofensywne w dowolnym miejscu, czasie oraz w wybranej skali - zaalarmował w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. Wtorek, 27 lutego 2024 r. był 734. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

23:18

Rosja przerzuciła na teren rejonu (powiatu) mariupolskiego około 50 tysięcy wojskowych - poinformował we wtorek Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera okupowanego obecnie Mariupola. Jego zdaniem Rosjanie mogą skierować te oddziały pod Wuhłedar albo do obwodu zaporoskiego.

"Naszym zdaniem na razie ich tam trzymają. (...) Gdzie (ich rzucą)? - zobaczymy" - powiedział doradca mera.

Już wcześniej Andriuszczenko informował, że Rosjanie przekształcają Mariupol w duży węzeł wojskowy i logistyczny. We wtorek dodał, że wokół Mariupola działają "co najmniej trzy poligony, w tym dwa duże".

22:17

Rozważamy użycie zamrożonych aktywów Rosji na pomoc wojskową dla Ukrainy - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Wcześniej podobną sugestię w Sao Paulo wysunęła szefowa resortu finansów Janet Yellen. Stwierdziła ona, że Zachód pilnie musi zająć się kwestią odblokowania zamrożonych aktywów Rosji, by pomóc Ukrainie. Dodała, że nie ma preferowanej strategii, jak to zrobić.

20:38

Prezydent Joe Biden jasno mówił, że USA nie wyślą wojsk, by walczyć na Ukrainę - oznajmiła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. Podobny sygnał wysłał we wtorek Pentagon.

Prezydent Biden jasno wypowiadał się, że USA nie wyślą wojsk, by walczyć na Ukrainie - powiedziała Watson. Odniosła się w ten sposób do poniedziałkowych słów francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, że nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości.

Słowa Watson potwierdził rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder.

20:22

Powiedziałem prezydentowi, że najpierw musimy zająć się otwartą granicą USA; środkami dla Ukrainy zajmiemy się w odpowiednim czasie - oświadczył spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson po spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem i przywódcami obywdu partii w Kongresie. Demokraci ostrzegali tymczasem, że bez funduszy dla Ukrainy Kijów przegra wojnę.



Moim celem było wyrażenie tego, co uważam za oczywiste, że najpierw musimy zadbać o Amerykanów. Kiedy mówimy o potrzebach Ameryki, trzeba powiedzieć w pierwszej kolejności o otwartej granicy Ameryki - powiedział dziennikarzom należący do mających większość w Izbie Reprezentantów Republikanów Johnson, wychodząc ze spotkania z prezydentem Bidenem w Białym Domu.



Biden zwołał do Białego Domu liderów obydwu partii w Kongresie na rozmowy w celu uchwalenia kolejnego prowizorium budżetowego dla uniknięcia częściowego zamknięcia agencji rządowych (tzw. shutdownu) oraz przełamania impasu w sprawie środków dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, którego Johnson dotąd nie poddał pod głosowanie.



19:35

19:02

Wysłanie wojsk na Ukrainę doprowadziłoby do "eskalacji" konfliktu, "straszliwego scenariusza" - tak watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin odniósł się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona o tym, że nie należy "wykluczyć" wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę w przyszłości.

18:11

Minister spraw zagranicznych Francji Stephane Sejourne powiedział, że niektóre z form pomocy Ukrainie mogą wymagać obecności zachodnich wojsk na terytorium tego kraju, ale "bez przekraczania progu militarnego zaangażowania".



17:33

Hiszpania nie wyśle swoich żołnierzy do Ukrainy - oświadczyła rzeczniczka prasowa rządu Pilar Alegria na konferencji prasowej we wtorek. Odniosła się w ten sposób do poniedziałkowej zapowiedz prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że możliwe jest, by kraje europejskie wysłały swoje wojska do Ukrainy.



Hiszpania dołączyła do innych krajów UE - w tym m.in. Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch - które odpowiadając Macronowi, wykluczyły możliwość wysłania wojsk do Ukrainy.



Alegria podkreśliła, że o ile Hiszpania nie wyśle swoich wojsk do Ukrainy, to nawołuje do przyspieszenia i zwiększenia dostaw broni. "Solidarność to najlepsza broń jaką posiada Europa" - zaznaczyła rzeczniczka, cytowana przez agencję EFE



16:51

Oddziały ukraińskie wycofały się z dwóch wsi: Siewerne i Stepowe, w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim - poinformował rzecznik zgrupowania wojskowego Tauryda Dmytro Łychowij. W obu wsiach mieszkało przed inwazją rosyjską do 100 mieszkańców.

Nasze wojska wycofały się z niewielkich wsi Siewerne i Stepowe - poinformował rzecznik w telewizji publicznej. Jak dodał, zacięte walki o te miejscowości trwały w poniedziałek. Łychowij zapewnił, że Rosjanie ponieśli ciężkie straty. Siewierne znajduje się na południowej flance Awdijiwki, Stepowe - na północ od tego miasta.



W poniedziałek armia ukraińska poinformowała o wycofaniu się ze wsi Łastoczkyne, również pod Awdijiwką.



17 lutego oddziały ukraińskie wycofały się z Awdijwki, która od miesięcy była miejscem intensywnych walk na froncie i nieustannych szturmów Rosjan. Awdijiwka, postrzegana jako brama do pobliskiego Doniecka, największego miasta przejętego przez wspieranych przez Rosję separatystów jeszcze w 2014 roku i od tego czasu okupowanego, została niemal całkowicie zniszczona.

16:22

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił rozważany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona pomysł wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę. "Nie będzie żadnych żołnierzy na ukraińskiej ziemi, wysłanych przez państwa europejskie" - powiedział szef niemieckiego rządu.

15:33

Ukraińskie Siły Powietrzne zestrzeliły drugi rosyjski samolot Su-34 w ciągu jednego dnia we wschodnim sektorze swojego kraju - oznajmił we wtorek dowódca ukraińskich sił powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.



Około godziny 14.00 (13.00 godzina w Polsce) usunęliśmy kolejny Su-34. Kierunek jest ten sam! Cel jest ten sam! - poinformował Ołeszczuk.



Wcześniej we wtorek siły ukraińskie podały także informację o strąconym Su-34. "Minus jeszcze jeden Su-34 na kierunku wschodnim! Wczoraj rosyjskim pilotom udało się uniknąć naszych rakiet, ale nie zawsze tak będzie! - napisał Ołeszczuk.

15:11

Chcemy pomóc Ukrainie (...), ale to nie może być prowadzone metodą działań, które są zabójcze dla całych obszarów gospodarczych. Chodzi nie tylko o zboże - powiedział Tusk podczas konferencji po szczycie Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Pradze, w którym uczestniczyli również szefowie rządów Czech, Słowacji i Węgier.



Nie możemy zostawić ich samych - stwierdził Tusk, pytany o sytuację rolników.

14:51

Myślę, że jest możliwe zbudowanie przynajmniej fragmentarycznie wspólnej pracy na rzecz pomocy Ukrainie, z różnymi może podejściami do sprawy, ale liczę na to, że po naszej dyskusji to wsparcie dla Ukrainy będzie bardziej jednoznaczne - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu szefów rządów V4.



Polski premier na wtorkowej konferencji prasowej w Pradze, gdzie odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej (V4), podkreślał, że "był przy narodzinach" tej grupy i ma ona dla niego wyjątkowe znaczenie. Ocenił, że ma ona "niezwykle trwałe fundamenty", a "u jej narodzin" był wspólny opór przeciw sowieckiemu imperium.



Tusk podkreślił, że kraje V4 łączy historia, nadzwyczajna solidarność pomiędzy tworzącymi ją narodami oraz wyznawane przez nie fundamentalne europejskie wartości, a wolność, prawa człowieka, rządy prawa, niepodległość państw były słowami kluczami, gdy powstawała.

14:44

Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził długoterminową pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro i związaną z nią rewizję budżetu UE na lata 2021-2027.



W zmienionych wieloletnich ramach finansowych przewidziano utworzenie tzw. Instrumentu na rzecz Ukrainy. Posłowie zgodzili się na to stosunkiem głosów 536 do 40, przy 39 głosach wstrzymujących się. Dzięki temu Ukraina otrzyma 50 mld euro w dotacjach, pożyczkach i gwarancjach.



Parlament zatwierdził także aktualizację unijnego budżetu na lata 2021-2027 stosunkiem głosów 499 do 67 (31 posłów wstrzymało się od głosu). Przewidziano w nim więcej środków m.in. na kwestie związane z migracją.

14:14

W Pradze odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej (V4) z udziałem premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier - Donalda Tuska, Petra Fiali, Roberta Ficy i Viktora Orbana. Tematami rozmów były bezpieczeństwo energetyczne, strategiczna agenda UE i zapobieganie nielegalnej migracji.



Na wspólnej konferencji prasowej premierów Fiala przyznał, że między krajami V4 są różnice i "te różnice pozostają i są publicznie dobrze znane".

Jednocześnie udało nam się ustalić, że są pewne kwestie, gdzie jesteśmy w stanie znaleźć konsensus, że są tematy, w których nasze kraje mogą współpracować (...). Panuje między nami zgoda (...) w temacie agresji Rosji w Ukrainie co do dwóch spraw - po pierwsze co do tego, że agresja rosyjska stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego, jest to stanowisko podzielane przez wszystkie cztery nasze kraje. Drugi punkt, co do którego się zgadzamy, to to, że Ukrainie jest potrzebna pomoc, a my powinniśmy Ukrainie pomagać - powiedział Fiala.



Będziemy uczestniczyć w pomocy - my, wszystkie cztery nasze kraje. Różnimy się jednak, to jest tajemnicą poliszynela, jaką formę ta pomoc ma przyjąć z poszczególnych krajów - przyznał czeski premier.

13:35

Po zestrzeleniu 23 lutego nad Morzem Azowskim drugiego rosyjskiego samolotu wykrywania radarowego dalekiego zasięgu A-50, Rosja nie używała takich maszyn już od kilku dni - oznajmił rzecznik sił powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat.



Zmniejszyła się (skala) wykorzystania (przez wroga) samolotów A-50. Brakuje ich od kilku dni. (...) (Rosjanie) mają niewiele tego specjalnego sprzętu na służbie. Jeden z nich został uszkodzony na Białorusi. Nie wiem, jak go odrestaurowali. Może wzięli części zamienne z innego i dostarczyli je w ramach darowizny, co jest powszechną praktyką na całym świecie - skomentował Ihnat.



Jeśli chodzi o te dwa zniszczone (A-50 - PAP), wróg już się zastanowił, czy warto dalej ryzykować, używając samolotów wykrywających radary dalekiego zasięgu. Te samoloty muszą też latać bliżej, aby zajrzeć na terytorium naszego kraju - zauważył pułkownik.

12:40

Kijów i Kiszyniów przekazują sprzeczne informacje na temat rosyjskiego drona, który miał być użyty do ataku na Ukrainę i przelecieć nad terytorium Mołdawii. Według mołdawskiego resortu obrony nic takiego nie miało miejsca, jednak Ukraińcy obstają przy swojej wersji.

"Żaden z dronów użytych przez Rosję do ataku przeciwko Ukrainie nie wlatywał w przestrzeń powietrzną Mołdawii" - powiadomił resort obrony w Kiszyniowie po rosyjskim ostrzale, do którego doszło w poniedziałek wieczorem.

"Strona ukraińska zapewniła, że wszystkie bezzałogowce wystrzelone w kierunku obwodu odeskiego zostały zniszczone przez obronę powietrzną Ukrainy" - dodano.

12:35

"Otwarte rozmowy o możliwym wysłaniu wojsk państw zachodnich na Ukrainę, to podkreślenie zagrożeń płynących ze strony Rosji" - ocenił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "To po pierwsze pokazuje całkowitą świadomość zagrożeń dla Europy ze strony militarystycznej, agresywnej Rosji" - podkreślił Podolak, cytowany przez agencję Reutera.

"Otwarcie dyskusji na temat możliwości bezpośredniego wsparcia Ukrainy przez siły zbrojne powinno być postrzegane jako chęć postawienia odpowiednich akcentów, wyraźniejszego podkreślenia zagrożeń" - dodał przedstawiciel biura Zełenskiego.

Podolak zaznaczył, że na obecnym etapie ważne jest przyspieszenie dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę.

11:52

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy (VDD) wszczęła śledztwo w sprawie możliwego złamania unijnych sankcji nałożonych na Rosję, polegającego na eksporcie rosyjskiej i białoruskiej sklejki na Ukrainę - poinformowała agencja LETA.

11:23

Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za wyrażoną przez niego gotowość dołączenia Polski do czeskiej inicjatywy dostarczenia amunicji artyleryjskiej do Ukrainy - powiedział szef rządu Czech Petr Fiala po spotkaniu z premierem Tuskiem w Pradze.

11:05

We Lwowie rozpocznie się budowa linii kolejowej o europejskim rozstawie torów, przeznaczonej dla ruchu towarowego i pasażerskiego; linia ta połączy Ukrainę z krajami UE - ogłosiła wojskowa administracja obwodu lwowskiego.

11:00

Oleg Orłow, aktywista na rzecz praw człowieka ze zlikwidowanego przez rosyjskie władze Stowarzyszenia Memoriał, został skazany na dwa i pół roku kolonii karnej za rzekomą "dyskredytację armii" - powiadomiły niezależne rosyjskie media.



10:18

Władze Rosji ogłosiły we wtorek zakaz eksportu benzyny, który ma obowiązywać przez pół roku, poczynając od 1 marca. Wstrzymanie sprzedaży paliwa na rynki zagraniczne ma ułatwić konserwację rafinerii i zaspokoić rosnący popyt konsumentów na rynku wewnętrznym.



09:21

Domy pogrzebowe w Moskwie odmawiają organizacji uroczystości ostatniego pożegnania opozycyjnego rosyjskiego polityka Aleksieja Nawalnego, powołując się na ograniczenia ze strony władz miasta - powiadomił rosyjski niezależny kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

09:19

Justin Trudeau zaliczył fatalną wpadkę na konferencji prasowej w Polsce. "Rosja musi wygrać tę wojnę" - powiedział premier Kanady. I chociaż natychmiast poprawił swoje słowa, bardzo szybko zareagowała Rosja. "Justin, dziękuję za wsparcie" - napisała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

08:18

Rosyjskie siły będą miały zdolność prowadzenia wojny manewrowej dzięki zgromadzonym rezerwom i określania, jak i gdzie rozlokować zasoby - oznajmił ISW. Dopóki inicjatywa strategiczna jest po stronie agresora, Ukraina będzie zmuszona do defensywy - dodał think tank.

Ukraina może zmienić tę sytuację, jeśli jej siły będą miały wystarczające zasoby, by rozpocząć własne działania ofensywne w 2024 roku - podsumowali analitycy.

08:09

Rosja przejęła inicjatywę strategiczną na froncie na Ukrainie, dlatego może kontynuować operacje ofensywne w dowolnym miejscu, czasie oraz w wybranej skali - zaalarmował w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje nową ofensywę przeciwko Ukrainie, która ma rozpocząć się pod koniec maja albo latem. Zapewnił, że Kijów też ma klarowny plan dotyczący ukraińskich działań na polu walki.

Analitycy ISW podkreślili, że jest to zbieżne z ich oceną sytuacji. Według ekspertów z Waszyngtonu rosyjskie siły odzyskały inicjatywę na froncie po ukraińskiej kontrofensywie z lata 2023 roku.

Dopóki inicjatywa będzie po stronie rosyjskich wojsk, a ukraińska armia pozostanie skoncentrowana na aktywnej obronie, Rosja będzie mogła kontynuować operacje ofensywne na Ukrainie w dowolnym miejscu, czasie oraz w wybranej skali - zaznaczyli eksperci.

07:24

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 3 930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje na Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie im pracy na terytorium Polski po lutym 2022 roku. Ta decyzja stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o Prawo Wykonywania Zawodu.

06:22

"Radykalna zmiana tonu Francji wobec wojny w Ukrainie" - ten sposób wielu obserwatorów komentuje wypowiedź prezydenta Emmanuela Macrona, który nie wyklucza konieczności wysłania w przyszłości do Ukrainy zachodnich wojsk lądowych.

05:21

Republika Serbska (część autonomiczna Bośni i Hercegowiny - przyp. red.) planuje zwiększyć import gazu z Rosji, ponieważ gospodarka obszaru pilnie potrzebuje większych dostaw - powiedział prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik.

05:15

Przywództwo i solidarność Polski stanowią różnicę w sprawie Ukrainy - powiedział podczas spotkania z szefem MSZ Radosławem Sikorskim sekretarz stanu USA Antony Blinken.

05:10

Aktualna sytuacja na granicy była tematem rozmowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorem Klymenko - poinformowała rzecznik MSWiA Paulina Klimek.

05:07

Każdy dzień opóźnienia dostaw amunicji skutkuje nowymi ofiarami na skutek ataków agresora rosyjskiego. Bardzo prosimy o przyspieszenie dostaw, aby nasi żołnierze mogli powstrzymywać wroga jak najdalej od granicy Polski i UE - podkreślił w poniedziałek ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

05:04

Ukraina bardzo pilnie potrzebuje amunicji i jeśli jej nie otrzyma, spiker Mike Johnson będzie za to osobiście odpowiedzialny - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem.

05:02

Premier Słowacji Robert Fico stwierdził po spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu, że panowała na nim prowojenna atmosfera. Na portalu społecznościowym Fico potwierdził stanowisko słowackiego rządu, że nigdy nie zgodzi się na wysłanie słowackich żołnierzy na wojnę na Ukrainie.