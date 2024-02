Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił rozważany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona pomysł wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę. "Nie będzie żadnych żołnierzy na ukraińskiej ziemi, wysłanych przez państwa europejskie" - powiedział szef niemieckiego rządu.

Olaf Scholtz / JOHANNA GERON / POOL / PAP/EPA

Także w przyszłości nie będzie żadnych wojsk lądowych, żadnych żołnierzy na ukraińskiej ziemi, którzy będą tam wysyłani przez państwa europejskie czy państwa NATO - powiedział Scholz podczas wizyty we Fryburgu, cytowany przez portal dziennika "Welt".



Scholz stwierdził, że sojusznicy podzielają sprzeciw wobec wysyłania wojsk zachodnich na Ukrainę. Nawiązał w ten sposób do obrad, które odbyły się w poniedziałek na międzynarodowej konferencji ukraińskiej w Paryżu, na której Macron stwierdził, że nie należy "wykluczać" wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości, choć jego zdaniem na obecnym etapie "nie ma konsensusu" w tej sprawie.



W Paryżu toczyły się w poniedziałek wielostronne rozmowy plenarne poświęcone wojnie w Ukrainie i wsparciu dla tego kraju. W drugą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę Macron zaprosił przywódców, by rozmawiać o wzmocnieniu współpracy na rzecz wsparcia dla Kijowa.

Szef włoskiego MSZ: Nie popieram wysłania wojsk na Ukrainę

Do wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona odniósł się szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani.

To idea Macrona - podkreślił Tajani w czasie wizyty w Zagrzebiu.

Ale "kiedy mówi się o wysłaniu wojsk trzeba być bardzo ostrożnym, bo nie możemy sprawić, by myślano, że jesteśmy na wojnie z Rosją" - dodał włoski minister spraw zagranicznych.

My nie prowadzimy wojny z Rosją, bronimy Ukrainy - zaznaczył wicepremier Tajani.

Powiedział następnie: Ja osobiście nie jestem zwolennikiem wysłania włoskich wojsk, by walczyły na Ukrainie.



Komentatorzy: Radykalna zmiana tonu Francji wobec wojny w Ukrainie

Prezydent Emmanuel Macron zaskoczył wczorajszą wypowiedzią wielu obserwatorów.

Nie ma dzisiaj konsensusu, by wysłać w sposób oficjalny i otwarty wojska lądowe do Ukrainy, ale w przyszłości niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny - oświadczył francuski przywódca.

Wiele francuskich mediów podkreśla, że to wyraźna zmiana strategii prezydenta Emmanuela Macrona wobec Rosji - przynajmniej w sferze werbalnej. Według wielu obserwatorów celem ma być wysłanie Władimirowi Putinowi sygnału, że kraje wspierające władze w Kijowie są naprawdę zdeterminowane, by zagrodzić lokatorowi Kremla drogę do zwycięstwa w Ukrainie.

Przypomnijmy, że kiedy Rosja rozpoczęła próbę inwazji na Ukrainę, zachodni przywódcy powtarzali, że w żadnym wypadku nie wyślą żołnierzy do Ukrainy, co - zdaniem niektórych specjalistów - mogło dać Putinowi poczucie bezkarności. Paryscy komentatorzy sugerują, że teraz to się zaczyna zmieniać, choć nie wiadomo do końca, czy chodzi tylko o sferę werbalną.