Rosja zaczęła wycofywać część sił spod Kijowa - przekazała telewizja CNN, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie. Waszyngton ocenia, że jest to oznaka zmiany szerszej strategii Rosji. Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko twierdzi jednak, że "na froncie nie są obserwowane żadne zmiany".

Ukraińscy mundurowi strzegą blokady drogowej w Kijowie. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Jak powiedział reporter telewizji Jim Sciutto, powołując się na dwa źródła wywiadowcze, USA zaobserwowały już ruchy rosyjskich jednostek pod Kijowem.

W ocenie amerykańskiego wywiadu "to nie jest krótkoterminowe dostosowanie sił, by je przegrupować, ale długoterminowy ruch" świadczący o pogodzeniu się przez Rosję z porażką ofensywy na północy.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Pentagonu John Kirby, który stwierdził, że w ostatnich dniach Rosjanie przestali prowadzić działania pod Kijowem i skoncentrowali swoje wysiłki na wschodzie kraju.

"Na froncie bez zmian"

Na froncie niestety nie obserwujemy żadnych zmian - powiedział Wadym Denysenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, wymieniając w tym kontekście okolice Kijowe, Czernihowa, czy Mariupol.

Na tę chwilę słychać nieprzerwaną kanonadę w okolicach Irpienia. W okolicach Czernihowa sytuacja jest skrajnie trudna i nie ma mowy o jakiejś humanitarnej poprawie. Mariupol - nie ma o czym mówić - walki trwają cały czas - przekazał.

Denysenko dodał, że wciąż obserwowane jest gromadzenie dużych sił wroga na Białorusi, tuż przy ukraińskiej granicy, a także na kierunku charkowskim.

Rosyjsko-ukraińskie negocjacje

W Stambule, po zakończeniu rozmów z Ukrainą, przedstawiciele strony rosyjskiej zapowiedzieli, że Rosja ograniczy swoje działania wojskowe na odcinkach pod Kijowem i Czernihowem.

Tłumaczono to chęcią "zwiększenia wzajemnego zaufania", potrzebnego do zawarcia porozumienia pokojowego.

Wcześniej długo niewidziany szef resortu obrony Siergiej Szojgu poinformował, że Rosja osiągnęła cele pierwszej fazy operacji wojskowej, czyli obniżyła potencjał militarny Ukrainy i skupi się teraz na działaniach w Donbasie.

"Do zakończenia działań bojowych podawanie konkretnej liczby jest zabronione"

Straty sił zbrojnych Ukrainy nie są małe, ale do zakończenia działań bojowych podawanie konkretnej liczby jest zabronione - powiedział doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz w wywiadzie dla BBC-Ukraina. Zapewnił, że straty Ukrainy są "o wiele mniejsze niż rosyjskie".

Te liczby są. Znam je z dokładnością niemalże co do jednego człowieka, ale nie podam ich. Do końca wojny - powiedział Arestowycz.

Ponieważ żadna armia na świecie nie podaje swoich strat podczas wojny. To jest po prostu zabronione. Jest to, po pierwsze, tajemnica państwowa. A po drugie - to może pomóc wrogowi ocenić efektywność jego działań - podkreślił doradca prezydenta Ukrainy.

Ponosimy straty i są one niemałe. O wiele mniejsze niż straty Rosjan, ale - niemałe. I każdy zostanie policzony, każdy pozostanie w pamięci, a każdej rodzinie będzie udzielona pomoc i oddany szacunek - oświadczył Arestowycz.