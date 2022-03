"Zobaczymy, czy Rosja zrobi to, co zapowiedziała" - powiedział prezydent USA Joe Biden, komentując rosyjską zapowiedź ograniczenia działań pod Kijowem i Czernihowem. Podkreślił, że USA będą kontynuować wspieranie Ukrainy oraz nakładanie sankcji.

Joe Biden / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Zobaczymy. Nie interpretuję tego w żaden sposób, dopóki nie zobaczę tego, co oni zrobią, czy pójdą za tym, co zapowiedzieli - powiedział Biden, pytany po spotkaniu z premierem Singapuru o komentarz do rosyjskich zapowiedzi "ograniczenia działań wojennych" pod Kijowem i Czernihowem.

Jak dodał, takie samo zdanie wyrazili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch podczas ich poniedziałkowej telekonferencji.

Zapowiedział, że w międzyczasie Zachód będzie kontynuować sankcje przeciwko Rosji oraz wsparcie militarne dla Ukrainy.

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie była jednym z tematów spotkania Bidena z premierem Singapuru Lee Hsien Loongiem. Podczas konferencji po rozmowach Lee potępił rosyjską inwazję i stwierdził, że ma ona także znaczenie dla krajów regionu, nawiązując m.in. do zagrożenia ze strony Chin.

Istnieją potencjalne punkty zapalne i spory, które jeśli nie będą dobrze zarządzane, mogą eskalować do otwartych konfliktów między państwami - powiedział premier. Dodał, że Singapur przyłączył się do restrykcji przeciwko Rosji - ograniczając eksport kluczowych technologii - bo kierował się obroną "zasad, które są fundamentalne dla przetrwania i egzystencji Singapuru jako niepodległego i suwerennego państwa".

Rosja zaczęła wycofywać jednostki spod Kijowa?

Rosja zaczęła wycofywać część sił spod Kijowa - przekazała telewizja CNN, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie.

W ocenie amerykańskiego wywiadu "to nie jest krótkoterminowe dostosowanie sił, by je przegrupować, ale długoterminowy ruch" świadczący o pogodzeniu się przez Rosję z porażką ofensywy na północy.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Pentagonu John Kirby, który stwierdził, że w ostatnich dniach Rosjanie przestali prowadzić działania pod Kijowem i skoncentrowali swoje wysiłki na wschodzie kraju.

"Na froncie bez zmian"

Na froncie niestety nie obserwujemy żadnych zmian - powiedział Wadym Denysenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, wymieniając w tym kontekście okolice Kijowe, Czernihowa, czy Mariupol.

Na tę chwilę słychać nieprzerwaną kanonadę w okolicach Irpienia. W okolicach Czernihowa sytuacja jest skrajnie trudna i nie ma mowy o jakiejś humanitarnej poprawie. Mariupol - nie ma o czym mówić - walki trwają cały czas - przekazał.

Denysenko dodał, że wciąż obserwowane jest gromadzenie dużych sił wroga na Białorusi, tuż przy ukraińskiej granicy, a także na kierunku charkowskim.

Z kolei Mateusz Lachowski, dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytany o doniesienia, że Rosjanie zaczęli wycofywać część sił z okolic Kijowa, odpowiedział "Na razie tego w ogóle nie widać".

Rosyjsko-ukraińskie negocjacje

W Stambule, po zakończeniu rozmów z Ukrainą, przedstawiciele strony rosyjskiej zapowiedzieli, że Rosja ograniczy swoje działania wojskowe na odcinkach pod Kijowem i Czernihowem.

Tłumaczono to chęcią "zwiększenia wzajemnego zaufania", potrzebnego do zawarcia porozumienia pokojowego.

Wcześniej długo niewidziany szef resortu obrony Siergiej Szojgu poinformował, że Rosja osiągnęła cele pierwszej fazy operacji wojskowej, czyli obniżyła potencjał militarny Ukrainy i skupi się teraz na działaniach w Donbasie.