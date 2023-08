Pocisk spadł w centrum miasta, gdzie znajduje się dom kultury, plac miejski i kawiarnie. Ludzie przyszli tam, by spędzić wolny czas z dziećmi. Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego zeszli do schronu w jednym z budynków i tylko dlatego uniknięto jeszcze większej liczby ofiar - relacjonował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Według niego ofiary to przede wszystkim pasażerowie samochodów znajdujących się w pobliżu miejsca wybuchu, przechodnie i ludzie wracający z kościoła.

Strażacy pracujący w miejscu ostrzelanym przez Rosjan. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

W teatrze nie odbywała się - jak informowano wcześniej - otwarta wystawa dronów, ale zamknięte dla publiczności spotkanie z udziałem wojskowych i inżynierów - tak podali organizatorzy.

/ STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

Uszkodzone samochody, fragmenty budynków na ulicy

Na filmie, który umieścił w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy, widać rozrzucone na ulicy odłamki i fragmenty budynków oraz wiele uszkodzonych samochodów. Wołodymyr Zełenski we wpisie na Telegramie zapewnił, że jego kraj uczyni wszystko, by zjednoczyć świat przeciwko rosyjskim aktom terroru.