Z zestawienia wynika, że w grudniu 2022 r. rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu wypowiedział się za podniesieniem o trzy lata wieku poborowego. Zamiast dotychczasowych roczników w wieku 18-27 lat, pobór miałby obejmować osoby w wielu 21-30 lat.

Wiktor Bondariew, szef komitetu ds. obrony Rady Federacji tłumaczył to również w ten sposób: W wojsku będą służyć ludzie bardziej dojrzali, dojrzali psychicznie.

Ponad 2 mln nowych poborowych dla rosyjskiej armii

Gdy pojawił się projekt ustawy, w uzasadnieniu tłumaczono, że wiek poborowy jest przesuwany "w celu gwarantowanego otrzymania przez obywateli zarówno średniego wykształcenia ogólnego, jak i średniego zawodowego lub wyższego".

Telegram

Kiedy jednak ustawą zajęła się Duma Państwowa, okazało się, że zmiana dotyczy jedynie podniesienia górnej granicy wieku poborowego. W takiej wersji przepisy przeszły procedurę przez obydwie izby rosyjskiego parlamentu.

Według Igora Efremowa z Instytutu Polityki Gospodarczej Gaidara, pozwoli to Ministerstwu Obrony zwiększyć liczbę potencjalnych poborowych o 2,34 mln osób w przyszłym roku, z 6,8 mln do 9,14 mln.

Kanał Agentstwo zestawia inne regulacje wprowadzone w życie w tym tygodniu, które - jak ocenia - przygotowują Rosję do "wielkiej wojny".

Drakońskie kary dla poborowych i urzędników

Podwyższono kary za niestawiennictwo w komisji poborowej. Teraz grozi za to grzywna od 10 tys. rubli do 30 tys. (dotychczas kara nie mogła być wyższa niż 3 tys. rubli). Za niezgłoszenie aktualnych danych w komendzie uzupełnień grozi teraz młodym Rosjanom od 1 tys. rubli do 5 tys. rubli. Od 10 tys. rubli do 20 tys. rubli grzywny grozi za opuszczenie miejsca zamieszkania dłużej niż na trzy miesiące, a wyjazd zagraniczny na taki sam okres może kosztować od 5 tys. rubli do 15 tys. rubli kary.

Nowo przyjęte regulacje w ogóle zabraniają zmobilizowanym i poborowym wyjazdu za granicę po otrzymaniu wezwania z wojskowego urzędu poborowego. Za takie zaś uważa się nawet wysłanie wezwania poczta elektroniczną.

20 dni po wysłaniu wezwania poborowego zaczynają obowiązywać: zakaz transakcji na rynku nieruchomości, zawieszenie prawa jazdy, zakaz rejestracji samochodu, otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej i zaciągania pożyczek.

Podpisane przez prezydenta Putina przepisy pozwalają szefom regionów na tworzenie własnych oddziałów wojskowych. Takie jednostki, mają - w zamyśle władz - nie kierować armii do walk z grupami dywersyjnymi, które miałby się pojawiać w regionach przygranicznych.

Do dostarczania "wszystkich niezbędnych danych urzędom meldunkowym i poborowym" zostały zobowiązane "wszystkie organizacje medyczne i edukacyjne".

Rosyjskie władze wprowadziły również odpowiedzialność dla osób prawnych i urzędników "za odmowę pomocy wojskowemu urzędowi rejestracji i werbunku". Za stwierdzenie, że urzędnik nie pomógł w dostarczeniu powołania poborowemu, kara wynosi 80 tys. rubli. Za niedostarczenie danych o tym, kto podlega obowiązkowi poborowemu, urzędnik może być ukarany grzywną 50 tys. rubli. Kary dla urzędów to odpowiednio 500 tys. rubli i 400 tys. rubli.

"Teraz czuć już wielką wojnę"

Kanał Agentstwo przypomina, że omawiając w Dumie Państwowej tę serię ustaw szef jej Komisji Obrony Andriej Kartapołow wyjawił: "Koledzy, rozumiecie, już nie raz rozmawialiśmy o tym, że poprawki są... bardzo delikatne. Są wrażliwe, ponieważ prawo to zostało napisane z myślą o wielkiej wojnie, o powszechnej mobilizacji. A teraz tę wielką wojnę już czuć".

Według dziennika "The New York Times" podniesienie wieku poborowego jest wyraźną wskazówką, że Putin, w obliczu ciężkich strat ponoszonych w wojnie Ukrainą, przygotowuje swoje siły zbrojne do długiego konfliktu z Zachodem. Przyjęte teraz przepisy są wybiegiem dla uniknięcia ogłaszania powszechnej mobilizacji.

Również agencja Bloomberg w swoim komentarzu uznała, że dodatkowi rekruci są potrzebni Putinowi do przedłużenia trwającej od końca lutego 2022 r. wojny.