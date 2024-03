Rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym powołaniu do wojska 150 tys. osób – poinformował w niedzielę rosyjski portal Meduza. Treść dokumentu cytuje rosyjska państwowa agencja TASS.

/ PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązującymi od początku roku, powołanie obejmie osoby w wieku od 18 do 30 lat. Wcześniej górną granicą było 27 lat.

Wszyscy mężczyźni w Rosji od 18. oku życia mają obowiązek odbyć roczną służbę wojskową lub przejść odpowiadające mu szkolenie podczas studiów.

"Od 1 kwietnia do 15 lipca do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej zostanie powołanych 150 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat" - czytamy w opublikowanym dokumencie