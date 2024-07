W poniedziałek rano siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Z najnowszych informacji, przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych Ihora Kłymenkę, wynika, że w całym kraju zginęło co najmniej 20 osób, a ok. 50 zostało rannych. "Będzie odpowiedź na terror wobec ludności cywilnej i dzieci" - zaznaczył szef ukraińskiego MSW.

Takiego ataku na terytorium Ukrainy nie było już dawno. Rosyjskie rakiety w poniedziałkowy poranek spadły na kilka ukraińskich miast, w tym Kijów.

W stolicy Ukrainy uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym bloków mieszkalnych i domów. Uszkodzone bądź zniszczone zostały również pojazdy, na które spadły fragmenty zestrzelonych przez obronę powietrzną rakiet.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że Rosjanie trafili w jeden z budynków szpitala dziecięcego Ochmatdyt w rejonie szewczenkowskim w środkowo-zachodniej części miasta. Leczone są tam dzieci okaleczone wojną i walczące z nowotworami. Kliczko przekazał, że pacjenci placówki są ewakuowani do innych lecznic w Kijowie.

"Rosyjskie wojska celowo uderzyły w szpital dziecięcy" - napisał na Telegramie Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Ten ostrzał dotknął ludność cywilną, jego celem była infrastruktura (cywilna). Cały świat musi dziś zobaczyć konsekwencje terroru, na który odpowiedzią może być jedynie siła" - zaznaczył.

"Rosja nie może nie wiedzieć, dokąd lecą rakiety i musi w pełni ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie: przeciwko ludziom, dzieciom, ludzkości. Jest bardzo ważne, by świat teraz nie milczał, i by każdy zobaczył, co to jest Rosja, co ona robi" - oświadczył z kolei ukraiński przywódca, dodając, że pod gruzami szpitala wciąż są ludzie.

Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na relacje naocznych świadków, że eksplozje było słychać również w rejonie portu lotniczego Kijów-Żulany. Rosjanie twierdzą, że doszło do trafienia w rejonie lokalnych zakładów wojskowych.

Witalij Kliczko wprost przyznał - poniedziałkowy atak był jednym z najgorszych na stolicę Ukrainy w ciągu trwającej już ponad dwa lata inwazji.

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów życie straciło co najmniej 9 osób, a 23 zostały ranne.

"Rosja to kraj terrorystów"

Rosjanie w poniedziałkowy poranek zaatakowali nie tylko Kijów. Pod ostrzałem znalazły się również inne ukraińskie miasta - wybuchy odnotowano m.in. w Dnieprze i Krzywym Rogu w obwodzie dniepropietrowskim, Skadowsku w obwodzie chersońskim i Kramatorsku w obwodzie donieckim.

W Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zginęło co najmniej 10 osób, a 31 zostało rannych, w tym 10 ciężko. "Kilka trafień, łącznie z budynkiem administracyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego. Trwa likwidacja skutków (ataku)" - napisał na Telegramie mer Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkuł.

"W Dnieprze w wyniku ostrzału uszkodzony został wielokondygnacyjny budynek, siedziba jednego z przedsiębiorstw i stacja paliw" - poinformował z kolei szef obwodu dniepropietrowskiego Siergiej Łysak. Samorządowiec poinformował, że są ranni, ale nie określił ich dokładnej liczby.

Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin przekazał z kolei, że w Pokrowsku zginęły trzy osoby. Z jego informacji wynika, że Rosjanie trafili w budynek jednego z tamtejszych przedsiębiorstw. "To tam zginęło trzech mężczyzn" - dodał. Gubernator obwodu donieckiego zaznaczył, że pod ostrzałem znalazły się także inne miejscowości, ale stamtąd nie ma informacji ani o ofiarach śmiertelnych, ani zniszczeniach.

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że w sumie w całym kraju zginęło co najmniej 20 osób, a ok. 50 zostało rannych.

"Dzisiejszy poranek po raz kolejny udowodnił, że Rosja to kraj terrorystów i zwyrodnialców. Dziesiątki rakiet na miasta w godzinach szczytu. Atak na największy szpital dziecięcy w kraju" - napisał na Telegramie.

"Dziś w kraju nie było strachu, ale jeszcze większa wściekłość i nienawiść. Będzie odpowiedź na terror wobec ludności cywilnej i dzieci" - dodał.

Rosjanie wystrzelili ponad 40 rakiet

Prezydent Wołodymyr Zełenski, który przebywa dziś z wizytą w Warszawie , poinformował na Telegramie, że Rosjanie zaatakowali Ukrainę ponad 40 rakietami.

"Rosyjscy terroryści ponownie masowo zaatakowali Ukrainę rakietami. Różne miasta (zostały zaatakowane): Kijów, Dniepr, Krzywy Róg, Słowiańsk, Kramatorsk. Ponad 40 rakiet różnych typów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura oraz szpital dziecięcy. Wszystkie służby są zaangażowane w uratowanie jak największej liczby osób" - zapewnił ukraiński przywódca.

"Cały świat musi dołożyć wszelkich starań, aby w końcu położyć kres rosyjskim atakom. Morderstwo jest tym, co przynosi Putin. Tylko razem możemy zapewnić prawdziwy pokój i bezpieczeństwo" - podkreślił.

Polska poderwała myśliwce

W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadziło ostrzał rakietowy na terytorium Ukrainy, w powietrze wzbiły się polskie i sojusznicze myśliwce.

Artykuł w razie potrzeby będzie aktualizowany.