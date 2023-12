Władimir Putin mówi o rzekomym zainteresowaniu pokojem, by opóźnić pomoc Zachodu dla Ukrainy - ocenili w najnowszej analizie eksperci amerykańskiego ośrodka analitycznego Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak powiadomiła w sobotę gazeta "The New York Times", Putin wysyłał prywatnie sygnały, że jest zainteresowany rozejmem na Ukrainie. Rozmówcy dziennika ostrzegli jednak, że może to być podstęp rosyjskiego dyktatora.

W większej mierze pasuje to do rosyjskich starań o opóźnienie dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy, niż do poważnej chęci zakończenia wojny bez pełnego zwycięstwa Moskwy - uważają analitycy ISW.

ISW przypomniał, że Kreml już wcześniej próbował zmylić zachodnich polityków. Chciał, by wywierali oni nacisk na Ukrainę w sprawie negocjacji z Rosją zimą na przełomie 2022 i 2023 roku. Celem tych działań było odciągnięcie uwagi Zachodu od zapewnienia Ukrainie wystarczających zasobów przed planowaną kontrofensywą.

Najprawdopodobniej Kreml chce obecnie osiągnąć taki sam efekt na tle trwających rozmów o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa - przypuszcza amerykański think tank.