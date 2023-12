Wojska rosyjskie przeprowadziły wieczorem zmasowany atak na dzielnice mieszkaniowe Chersonia, w paru miejscach słychać było potężne eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował szef administracji wojskowej tego położonego na południu Ukrainy miasta Roman Mroczko. Rząd Estonii jest gotowy podpisać z Ukrainą umowę, na mocy której do kraju odesłani zostaną mężczyźni w wieku poborowym - poinformowała telewizja ERR. Kreml najbardziej boi się zmiany reżimu w Moskwie i rozpadu Federacji Rosyjskiej - uważa Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego. Sobota jest 668. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 23.12.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po rosyjskim ataku dronem na budynek mieszkalny w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

20:24

Burmistrz Londynu Sadiq Khan, który wcześniej zablokował plan wysłania na Ukrainę samochodów, które w przeciwnym razie zostałyby zezłomowane, ponieważ nie spełniają norm emisji spalin, zmienił zdanie i postanowił zezwolić na przekazanie aut - podał dziennik "Daily Telegraph".



Z prośbą o przekazanie samochodów niespełniających londyńskich norm, w tym przede wszystkim modeli z napędem na cztery koła, zwrócił się we wrześniu mer Kijowa Witalij Kliczko, który wyjaśnił, że auta te mogłyby być wykorzystywane na Ukrainie w "różnych rolach ratujących życie i transportowych".

19:31

Do ataków na dzielnice mieszkaniowe Chersonia doszło ok. godz. 18 (godz. 17 czasu polskiego).

"Wróg tradycyjnie uderzył w dzielnice mieszkaniowe" - przekazał Mroczko w serwisie Telegram.

Celem okupantów była infrastruktura krytyczna, pożary objęły sieć gazową i placówkę medyczną - dodał również w informacji na Telegramie szef chersońskiej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin.

W ataku nie ucierpieli cywile, uszkodzone zostały bloki mieszkalne - informuje agencja Ukrinform.



Wcześniej w sobotę Prokudin informował o rosyjskim ataku dronowym na wieś Stanisław, położoną na południowy zachód od Chersonia. Zginął 69-letni mieszkaniec.

18:30

Wojska rosyjskie przeprowadziły w sobotę wieczorem zmasowany atak na dzielnice mieszkaniowe Chersonia, w paru miejscach słychać było potężne eksplozje, wybuchło kilka pożarów - poinformował szef administracji wojskowej tego położonego na południu Ukrainy miasta Roman Mroczko.



16:00

Wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe zostały znów przedłużone co najmniej do końca br.; odbywają się one m.in. na poligonach w obwodach grodzieńskim i brzeskim na zachodzie Białorusi, niedaleko granicy z Polską - wynika z danych opublikowanych w sobotę przez niezależny portal Biełaruski Hajun.



13:40

Rosja może przygotowywać bożonarodzeniową ofensywę na Ukrainie; Władimir Putin ma tendencję do atakowania podczas świąt - ocenił wywiadzie na antenie telewizji ERR generał Riho Terras, były dowódca Estońskich Sił Obronnych, a obecnie europarlamentarzysta.

13:13

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow zachęca polskich producentów broni do zawierania bezpośrednich kontraktów z firmami ukraińskimi i tworzenia wspólnych przedsiębiorstw - powiadomił resort obrony w Kijowie w komunikacie po piątkowych rozmowach Umierowa z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim.

12:43

Czas zakończyć marzenia o pokoju - Niemcy muszą się bardziej uzbroić, aby być gotowe do wojny; po wcześniejszych wypowiedziach w tym tonie szefa resortu obrony Borisa Pistoriusa (SPD) coraz więcej niemieckich polityków i ekspertów domaga się, aby kraj przygotował się na ewentualny atak, np. ze strony rosyjskiego dyktatora Władimira Putina - poinformował portal dziennika "Bild".

12:09

W opinii ambasadora Niemiec w Moskwie Alexandra Grafa Lambsdorffa dyktator Rosji Władimir Putin nie zamierza negocjować z Ukrainą i w zdecydowany sposób opowiada się za kontynuowaniem wojennego kursu, mimo że społeczeństwo rosyjskie coraz bardziej tęskni za normalnością bez sankcji - poinformował portal ntv/RTL.

11:47

W ostatnich tygodniach zarówno wojska ukraińskie, jak też rosyjskie najprawdopodobniej zaczęły zmagać się z wyjątkowo dotkliwą plagą szczurów i myszy na niektórych odcinkach frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

11:00

Teatr w Bracku w obwodzie irkuckim na Syberii odwołał spektakl na podstawie sztuki Iwana Wyrypajewa, reżysera teatralnego, którego sąd rosyjski skazał zaocznie za krytykę wojny przeciwko Ukrainie. Decyzję o odwołaniu spektaklu teatr podjął na skutek donosu; zastrzegł przy tym, że nie popiera wypowiedzi Wyrypajewa.

10:57

Rosyjska inwazja na Ukrainę wzmocniła międzynarodową pozycję wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. By złagodzić wpływ zachodniego embarga na rosyjską ropę, administracja USA dopuściła wyjątki od sankcji na surowiec z Wenezueli. Część ekspertów ocenia jednak, że - mimo zmiany podejścia Waszyngtonu - reżim w Caracas inwestuje raczej w dalsze pogłębianie relacji z Moskwą.

10:55

W piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 35,2 tys. osób, a 39,7 tys. z Polski do Ukrainy - podała na platformie X (d. Twitter) Straż Graniczna.

Dodano, że od początku agresji na Ukrainę odnotowano ponad 17 mln 921 tys. wyjazdów do Polski i ponad 16 mln 135 tys. wyjazdów na Ukrainę.



10:53

Ministerstwo obrony Ukrainy pracuje nad odzyskaniem środków finansowych z działań korupcyjnych związanych z zakupami amunicji - zapewnił rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Iłłarion Pawluk. Jak wyjaśnił, doszło do przekazania pieniędzy firmie, która nie zrealizowała dostaw pocisków artyleryjskich.

10:52

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku, że nie sądzi, by powrót do umowy zbożowej - czyli porozumienia o eksporcie zboża ukraińskiego przez Morze Czarne - był zasadny w formie, w której ta umowa obowiązywała wcześniej.

10:50

Ministerstwo obrony Ukrainy wezwało do powrotu mężczyzn w wieku poborowym, którzy uciekli z kraju po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w 2022 roku. Estonia wielokrotnie już wyrażała zainteresowanie podpisaniem z Kijowem umowy o repatriacji mężczyzn podlegających mobilizacji.

"Jeśli Ukraina tego potrzebuje, Estonii uda się znaleźć i odesłać te osoby do kraju" - zapewnił minister spraw wewnętrznych Estonii Lauri Laanemets. "W zasadzie wiemy, gdzie przebywają i czym się zajmują. Większość z nich pracuje; mają miejsca zamieszkania w Estonii" - dodał.

10:49

Kreml najbardziej boi się zmiany reżimu w Moskwie i rozpadu Federacji Rosyjskiej - uważa Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).