Znacząca liczba żołnierzy wysłanych na Ukrainę, to żołnierze poborowi i wielu z nich nie wiedziało, że jedzie do strefy walk - przekazał we wtorek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że rosyjskie wojska mają problemy z zaopatrzeniem nie tylko w paliwo, ale i żywność.

