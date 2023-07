Do sprawy odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak ujawnił, oprócz bloku został ostrzelany też budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Zrobimy wszystko, aby Rosja poniosła karę za agresję i terror wobec naszego narodu. Ci dranie odpowiedzą za to. Zrobimy wszystko dla sprawiedliwości" - zapewnił.

20:03

Około 60 rosyjskich wojskowych odmówiło wykonywania rozkazów pod wyzwoloną przez siły ukraińskie miejscowością Staromajorske w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - informuje sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

18:17

Unia Europejska nałożyła sankcje na siedmiu Rosjan i pięć rosyjskich podmiotów odpowiedzialnych za cyfrową kampanię manipulowania informacjami, służącą przeinaczaniu faktów i rozpowszechnianiu propagandy na użytek rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - podała Rada UE.

Kampania dezinformacyjna wykorzystuje fałszywe strony internetowe, które podszywają się pod krajowe portale infromacyjne i rządowe, oraz fałszywe konta w mediach społecznościowych. "Ta skoordynowana i celowa manipulacja informacjami jest elementem szerszej kampanii hybrydowej, prowadzonej przez Rosję przeciwko UE i jej państwom członkowskim" - napisano w uzasadnieniu decyzji.

UE nałożyła sankcje na Inforos i troje jego założycieli. To medium internetowe ściśle związane z rosyjskim wywiadem wojskowym (GRU). Odpowiada za utworzenie ponad 270 zastępczych internetowych serwisów informacyjnych rozpowszechniających propagandę na użytek rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Na liście znalazły się też: ANO Dialog (rosyjska organizacja non-profit utworzona przez Moskiewski Departament Informacji i Technologii i ściśle związana z administracją Putina), Instytut Diaspory Rosyjskiej, przedsiębiorstwo technologii krajowych Struktura oraz Agencja Projektów Społecznych (dwie rosyjskie firmy informatyczne zaangażowane w prowadzoną przez Rosję cyfrową kampanię dezinformacyjną RRN), a także prominentni przedstawiciele tych podmiotów.

16:56

Katar przeznaczy 100 milionów dolarów na wsparcie humanitarne Ukrainy - poinformował premier Denys Szmyhal. Według agencji Reutera, Fundusz zostanie przeznaczony na rozminowywanie oraz wsparcie ukraińskich systemów edukacji i zdrowia.

Premier Ukrainy spotkał się w piątek w Kijowie ze swoim katarskim odpowiednikiem, szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem al Thanim. Szejk, który pełni również funkcję ministra spraw zagranicznych, ma również rozmawiać z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą.

15:19

Siły ukraińskie posunęły się do przodu na kierunku bachmuckim w stronę wsi Kliszczijiwka (o 1200 m) i Kurdiumiwka (o 1500 m) - podała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Również dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski podkreślił, że żołnierze ukraińscy prą do przodu.

15:07

W drugim dniu odbywającego się w Petersburgu szczytu Rosja-Afryka prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi wezwał Rosję do wznowienia umowy zbożowej, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne; Moskwa w ubiegłym tygodniu zerwała to porozumienie - poinformowała agencja Reutera.



14:35

Ukraina potrzebuje 10-12 systemów obrony powietrznej w rodzaju Patriotów, by obronić całe swoje terytorium - oświadczył , Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w wywiadzie dla piątkowego wydania brytyjskiego dziennika "Guardian".

14:32

Zwycięstwo Ukrainy powinno być takie, by próby powrotu Rosji na ukraińskie terytorium nie wykraczały poza chore fantazje - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu z okazji Dnia Państwowości.

13:28

Premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman al-Thani przybył z oficjalną wizytą do Ukrainy - przekazał "The Guardian". Według dziennikarzy, premier spotka się ze swoimi ukraińskimi partnerami — premierem Denysem Shmyhalem i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą.

13:08

Wojna utknęła w impasie; ukraińska kontrofensywa ugrzęzła na pierwszej linii rosyjskiej obrony a siłom rosyjskim brak zdolności do osiągnięcia przewagi - ocenił fiński ekspert Emil Kastehelmi, cytowany w piątek przez BBC.

11:37

"Wagnerowcy na Białorusi to w tej chwili element wojny informacyjnej Moskwy i Mińska wymierzonej w bezpieczeństwo Polski, Litwy i Łotwy" - mówi były doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksandr Arestowycz. Wojskowy ekspert udzielił wywiadu łotewskiej telewizji, w której przestrzegał, że ta wojna informacyjna może się jednak przekształcić w realne zagrożenie.

Według Arestowycza może dojść do przedarcia się przez granicę grup dywersantów złożonych z najemników Grupy Wagnera. Celem ich nie byłaby jednak Polska, a stolica Litwy Wilno, czy łotewskie miasto Dyneburg. One znajdują się bliżej Białorusi. Ekspert wojskowy uważa, że do przedostania się przez granicę wagnerowscy mogliby wykorzystać kryzys migracyjny.

11:05

Ukraińska armia ostrzega przed rosyjskimi atakami rakietowymi. "Noc była spokojna. Aktywność samolotów wroga była niewielka. Niewiele jest takich nocy. Wielu Ukraińców miało możliwość przynajmniej się wyspać. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie spokojny, ale według sztabu generalnego nadal istnieje wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych. Dlatego wszyscy musimy być czujni i za każdym razem reagować na otrzymywane wiadomości o zagrożeniach powietrznych" - powiedział Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych.

10:45

Rozpętana przez Rosję wojna z Ukrainą niemal na pewno spotęguje brak bezpieczeństwa żywnościowego w całej Afryce przez co najmniej kolejne dwa lata - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

09:02

W czwartek z Ukrainy do Polski odprawiono 32,8 tys. osób. Z Polski na Ukrainę wyjechało 31,2 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - SG zanotowała ponad 13 mln 960 tys. wjazdów do Polski i 12 mln 160 tys. wyjazdów na Ukrainę.