Rosjanie ostrzelali Lisiczańsk w obwodzie ługańskim - podał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Według niego jest wielu zabitych. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 20 - w tym dziecko - jest rannych po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym na Mikołajów na południu Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Nadal toczą się walki o Siewierodonieck. W tamtejszej fabryce wciąż ukrywa się 568 osób, w tym 38 dzieci. Wydostanie się z terenu zakładów jest teraz niemożliwe. Ukraińscy wojskowi trafili w holownik Wasilij Biech należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Najważniejsze wydarzenia ze 114. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w Irpieniu / PAP/EPA

14:33

Rosjanie ostrzelali Lisiczańsk w obwodzie ługańskim - podał szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Według niego jest wielu zabitych.

13:46

Ukraina wprowadzi obowiązek wizowy dla obywateli Rosji od 1 lipca - powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Decyzja ma służyć przeciwdziałaniu "bezprecedensowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i integralności terytorialnej".

"W ramach przeciwdziałania bezprecedensowym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i integralności terytorialnej naszego państwa zaproponowałem gabinetowi ministrów przeanalizowanie zmiany trybu wjazdu obywateli rosyjskich na terytorium Ukrainy" - powiadomił Zełenski w Telegramie.

13:26

Rząd Kanady przyznał Ukrainie preferencyjny kredyt na sumę 1 mld dolarów kanadyjskich (773 mln USD) na 10 lat z oprocentowaniem 1,69 proc. rocznie - poinformowało ukraińskie ministerstwo finansów.

"To pierwsze środki, jakie Ukraina uzyskała za pośrednictwem mechanizmu rachunku administracyjnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego" - poinformował resort.



13:25

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził zadowolenie z pozytywnej opinii Komisji Europejskiej w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Ten pierwszy krok z pewnością przybliży nasze zwycięstwo - napisał na Twitterze.

12:53

Ogłaszając poparcie dla Ukrainy i Mołdawii jako oficjalnych kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej, przywódcy Francji, Niemiec i Włoch wysłali jednoznaczny komunikat do Władimira Putina: sowiecka sfera wpływów jest martwa i nie będzie wskrzeszana na siłę - pisze portal Politico, komentując wizytę przywódców trzech zachodnioeuropejskich krajów w Kijowie.



Każdy z tych trzech przywódców był w ostatnich miesiącach krytykowany za to, że wydaje się zbyt przychylny wobec rosyjskich pretensji i żądań, i potencjalnie zbyt chętny, by zadowolić Putina - wskazuje Politico.



12:31

Wiadomo już o co najmniej dwóch zabitych i 20 rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Mikołajów w piątek rano - powiadomił szef administracji obwodowej Witalij Kim. Rakiety uszkodziły cztery budynki mieszkalne i obiekt infrastruktury.

Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i sześciu rannych osobach.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa.



12:05

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

11:28

To była ważna wizyta dla Ukrainy, a być może także dla samego (kanclerza Niemiec Olafa) Scholza, który na własne oczy mógł zobaczyć obraz zniszczeń; słowa, które usłyszeliśmy w Kijowie, na pewno dają nam trochę nadziei - powiedział ambasador Ukrainy w RFN Andrij Melnyk telewizji ZDF w kontekście poparcia Niemiec, Włoch i Francji dla kandydatury Ukrainy do UE.



11:00

Trzeci Amerykanin, który najprawdopodobniej zaginął w akcji na Ukrainie, to były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej Grady Kurpasi, który pojechał tam jako ochotnik - podała stacja CNN, powołując się na żonę weterana.

Przyjaciele Kurpasiego po raz ostatni mieli z nim kontakt 24 kwietnia - powiedział amerykańskiej stacji jeden z nich, George Heath.

Heath wyjaśnił, że Kurpasi służył w piechocie morskiej USA przez 20 lat, a w listopadzie 2021 roku przeszedł na emeryturę. Pojechał na Ukrainę jako ochotnik, by pomagać Ukraińcom, ale nie planował walki na froncie - dodał.



10:30

Będę nadal rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, gdy tylko będzie to przydatne - powiedział prezydent Emmanuela Macron w wywiadzie dla stacji BFM TV.

Zastrzegł jednak, że "rozmowy z Rosją nie mogą być podejmowane w obecnym kontekście sytuacji w Donbasie".

Prezydent Francji powrócił także do relacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które określane były jako napięte po wypowiedzi Macrona, że nie należy upokarzać Rosji, tak by po zakończeniu walk na Ukrainie można było znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie. Nasze relacje zawsze były dobre mimo polemik - ocenił Macron. Rolą Francji jest być pośrednikiem i stawiać granice - dodał.

10:00

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 33 150 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Zeszłej doby Rosja straciła też siedem czołgów, 18 pojazdów opancerzonych, pięć systemów artylerii, dwa samoloty, śmigłowiec i dwa drony - zaznaczono w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 17 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1456 czołgów, 3563 pojazdy opancerzone, 215 samolotów, 180 helikopterów, 734 systemy artylerii, 233 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 97 systemów przeciwlotniczych, 2496 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 593 drony



09:46

Ukraińscy wojskowi trafili w holownik Wasilij Biech należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - powiadomiła Marynarka Wojenna Ukrainy. Okręt miał przewozić amunicję i wojskowych na okupowaną Wyspę Węży.

Według strony ukraińskiej holownik miał na pokładzie rakietowy zestaw przeciwlotniczy TOR.

W komunikacie podano również informację, że Wasilij Biech został zbudowany w Astrachaniu, a na uzbrojeniu floty był od 2017 roku.

09:38

Haubice kalibru 155 mm przekazane Ukrainie przez jej polskich przyjaciół bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku na korzyść naszych sił, w sposób odczuwalny dla rosyjskich okupantów - powiedział doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Rostysław Smirnow, cytowany w piątek przez agencję Ukrinform.

Mogę powiedzieć, że te haubice, przekazane nam przez naszych polskich przyjaciół, bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku i okupanci to odczuli - podkreślił.

09:03

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,114 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22, 8 tys. osób.

08:35

Wojna przyspiesza kurs Rosji w kierunku autorytaryzmu. Skłania także wielu rosyjskich milionerów do opuszczenia kraju, co pogłębi długofalowe szkody, jakie inwazja na Ukrainę wyrządziła rosyjskiej gospodarce - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W ostatnich 24 godzinach siły rosyjskie prawdopodobnie kontynuowały próby odzyskania impetu na kierunku Popasnej, skąd starają się otoczyć od południa enklawę Siewierodoniecka (w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - PAP) - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:17

Co najmniej jedna osoba zginęła, a sześć - w tym dziecko - jest rannych po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym na Mikołajów na południu Ukrainy - poinformowały lokalne władze.

Rakiety uszkodziły cztery budynki mieszkalne i obiekt infrastruktury. Operacja ratunkowa jest w toku.

Mikołajów, miasto portowe na południu kraju, jest stale ostrzeliwany przez wojska rosyjskie. Obwód mikołajowski sąsiaduje z niemal całkowicie kontrolowanym przez Rosjan obwodem chersońskim. Na niewielkiej części obwodu mikołajowskiego w jego południowo-wschodniej części również znajdują się wojska rosyjskie. Miasto jest też zagrożone atakami z Morza Czarnego.

07:55

Wojska rosyjskie przerzucają pod Siewierodonieck dodatkowe pododdziały wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, nadal toczą się walki o miasto - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii.

Według komunikatu sztabu opublikowanego na Facebooku wojska rosyjskie kontynuują także ofensywę w kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim. Na tym odcinku frontu trwają walki w rejonie miejscowości Krasnopilla, przeciwnik usiłował zająć Bohorodiczne, ale szturm został odparty.



07:26

Na okupowanych terytoriach Ukrainy Rosjanie utworzyli co najmniej 20 obozów filtracyjnych i więzień - powiedział stały przedstawiciel Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu na posiedzeniu Rady Stałej OBWE Jewhen Cymbaliuk, cytowany przez agencję Ukrinform. Wciąż jest wiele miejsc, w których popełniane są zbrodnie - powiedział dyplomata.

07:00

Rosja jest teraz bardziej osłabiona i już "strategicznie przegrała" wojnę na Ukrainie; Putin stracił 25 proc. siły lądowej, zdobywając bardzo niewiele - ocenił dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin, cytowany przez stację Sky News.

Radakin ocenił, że Rosji kończą się żołnierze i zaawansowane pociski. Jego zdaniem nigdy nie będzie ona w stanie przejąć kontroli nad całą Ukrainą.



06:40

Wizyta w Kijowie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza, premiera Włoch Mario Draghiego i prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa była Ukrainie bardzo potrzebna - europejscy przywódcy poparli jej kandydaturę do UE i wyrazili gotowość do dalszego przekazywania jej uzbrojenia - oceniają ukraińskie media. Zauważają, że podczas wizyty przywódców dwukrotnie rozlegał się alarmy przeciwlotnicze, w tym raz podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

06:11

Władze szkolne w Mariupolu zabraniają nastolatkom używania języka ukraińskiego, grożąc dzieciom i rodzicom konsekwencjali. Rosyjscy okupanci wyburzają zniszczone budynki, aby ukryć dowody swoich zbrodni - donosi Euromaidan Press powołując się na słowa doradcy burmistrza Mariupola.

05:46

Setki cywilów są nadal uwięzione w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku - pomimo obietnicy utworzenia korytarza humanitarnego - informuje gubernator obwodu ługańskiego:

05:25

Unijni ministrowie gospodarki i finansów omówią dziś ekonomiczne i finansowe aspekty militarnej agresji Rosji na Ukrainę. Kwestia przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE będzie dziś omawiana na cotygodniowym posiedzeniu kolegium Komisji Europejskiej.

05:13

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska zainaugurowała w Madrycie międzynarodowe forum przywództwa kobiet "Santander WomenNOW". W przemówieniu online zwróciła się z prośbą o przekazanie sprzętu wojskowego dla "bohaterskich ukraińskich kobiet walczących na linii frontu" w wojnie z Rosją.

Kiedy to mówię, miasto Siewierodonieck jest dalej niszczone przez Rosję - powiedziała Zełenska.

Chociaż to nie jest rola pierwszej damy, dziś po raz pierwszy błagam Hiszpanię i cały świat, aby nam dali broń, aby nas chronić - zaapelowała dodając: Każdy dzień bez broni oznacza dla nas więcej śmierci. W naszej armii jest 37 tys. kobiet. Jak te bohaterskie kobiety mają walczyć z wrogiem bez broni?



05:07

Zdjęcia satelitarne udostępnione przez amerykańską firmę Maxar Technologies pokazują statki pod rosyjską banderą transportujące do Syrii zboże zebrane na Ukrainie w zeszłym sezonie - poinformowała agencja Reutera.

Na zdjęciach widać dwa załadowane ziarnem masowce zadokowane w maju w kontrolowanym przez Rosję krymskim porcie Sewastopol.

Kilka dni później, satelity Maxar zarejestrowały te same statki zadokowane w Syrii, z otwartymi lukami i półciężarówkami gotowymi do wywiezienia zboża.

05:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił odpowiednim organom państwowym ocenę ryzyka ewentualnej inwazji wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi na cztery ukraińskie obwody - powiedział w telewizji sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Wszystkie organy zaangażowane w omawiany problem przedstawiły swoją ocenę sytuacji - co się tam (na Białorusi) dzieje, w jakim stanie znajduje się obecnie białoruskie wojsko, ilu jest w nim rosyjskich wojskowych, jakie są dalsze plany. Wszystko to jest pod kontrolą naszego prezydenta - powiedział Daniłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

W rezultacie wydano zarządzenie. Zostanie przeprowadzona kontrola w czterech obwodach, mająca na celu ocenę możliwości powtórnej inwazji na nasz kraj (z Białorusi) - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa.