W poniedziałek w niemieckim dzienniku "Bild" opublikowano wywiad z premierem Orbanem. Węgierski polityk, który odwiedził niedawno Kijów, Moskwę i Pekin, tłumaczy swoją "misję pokojową" tym, że "w ciągu najbliższych kilku miesięcy sytuacja na froncie ulegnie pogorszeniu".

Premier Węgier Viktor Orban / VALERY SHARIFULIN/AFP/East News / AFP

Jest więcej broni, a Rosjanie są bardziej zdeterminowani. Zatem energia konfrontacji, liczba zgonów, liczba ofiar będą (większe) niż w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, chociaż okres wcześniejszy też był bardzo brutalny - powiedział szef węgierskiego rządu, powołując się na swoje rozmowy z przywódcami Ukrainy i Rosji.

Miałem okazję rozmawiać zarówno z prezydentem Ukrainy, jak i Rosji. I wierzcie mi, następne dwa lub trzy miesiące będą o wiele bardziej brutalne, niż nam się wydaje - ostrzegł Orban. Dlatego "teraz jest właściwy czas", aby przejść "od polityki wojny do polityki pokoju" - podkreślił.

Orban jest pewien, że "nie ma rozwiązania tego konfliktu na froncie". Jego przesłanie do Moskwy i Kijowa brzmi: "Ludzie, my, świat chcemy pokoju. Przestańcie się zabijać, zacznijmy negocjacje".

Czy Putin nadal wierzy w zwycięstwo?

Premier Orban został zapytany, czy Putin nadal wierzy w zwycięstwo. "To coś więcej" - stwierdził. "Ma jasne pojęcie o tym, co się dzieje i jak Rosja wygra" - powiedział rozmówca Bilda. "Putin nie może przegrać, jeśli spojrzeć na żołnierzy, sprzęt i technologię. Pokonanie Rosji to myśl, którą trudno sobie wyobrazić" - ocenił.

Węgierski polityk przyznał, że dobrze rozumie Rosję. Jest bardzo niewielu ludzi na świecie, którzy wiedzą więcej o Rosji niż Węgrzy, a zwłaszcza ich premier - powiedział Orban.

Znam Rosjan. Różnią się od nas. Mają inną historię, inną kulturę, inne instynkty i postawy. Inne rozumienie wolności i inne rozumienie suwerenności narodowej - dodał.

Nadzieja na powrót Donalda Trumpa

Viktor Orban w rozmowie z Bildem mówił także, że ma nadzieję, iż Donald Trump powróci do Białego Domu. Jest biznesmenem, jest self-made-manem, ma inne podejście do wszystkiego. I myślę, że to dobre dla światowej polityki - ocenił.

Orban mówił o Trumpie jako o "człowieku pokoju", który jako prezydent USA nie rozpoczął ani jednej wojny. Zrobił wiele, aby zaprowadzić pokój w starych konfliktach w bardzo skomplikowanych regionach świata. Dlatego mam do niego wielkie zaufanie - zakończył Węgier.